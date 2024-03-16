Что подарить женщине: идеи подарков на день рождения, годовщину свадьбы и другие праздники Варианты и примеры подарков для жены, любимой девушки, подруги

Выбрать подарок любимой женщине — задача со звездочкой. И особенно — если она заранее не озвучила, что конкретно хотела бы получить на праздник. А поскольку поговорка «дорог не подарок, а внимание» с женщинами не всегда работает, психологи советуют не рисковать и выбирать подарки дамам с умом. Какой подарок не только удивит, но и порадует любимую девушку или жену, а какой может оскорбить — читайте в материале «Газеты.Ru».

Как выбрать подарок девушке: что нужно учитывать при его выборе?

Женщины относятся к подаркам трепетнее, чем мужчины. Причем не играет роли, в какой стадии находится ваш роман, — подарки для девушек важны как на этапе свиданий, так и в долгих отношениях. Принято считать, что в начале знакомства женщинам нравится получать романтичные подарки, а в стадии стабильных отношений — более статусные и дорогие. По мнению психолога-имиджмейкера Ланы Волоховой, такой подход к выбору подарков не всегда верный.

«Женщинам в любой стадии отношений хочется романтики! А вот слишком дорогие подарки в самом начале отношений дарить действительно не стоит, так как они могут напугать вашу избранницу», — объяснила она.

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Эксперт уверена: самый простой способ «угадать» с подарком любимой девушке — это спросить ее об этом напрямую.

«Если ваши отношения в достаточной степени доверительны, просто спросите, что она хочет получить в подарок. Если хотите немного смягчить ситуацию, задавайте вопрос не в форме «что тебе подарить на день рождения», а в формате «очень хочу тебя порадовать, но теряюсь с выбором, подскажи мне, пожалуйста», — посоветовала она.

Если такие маневры по какой-то причине невозможны, используйте опцию «звонок другу»: спросите у ее близкой подруги, что, как ей кажется, будет хорошим подарком для вашей любимой.

«На самом деле это способ заработать дополнительные баллы к репутации: будьте уверены, она обязательно расскажет вашей девушке, что вы приходили и спрашивали. И они снова будут о вас говорить — и точно в приятном ключе», — заверила Волохова.

Важно: спрашивать рекомендации у тещи или дочери — плохая идея, так как и та, и другая могут направить вас по неверному пути.

И наконец, выбрать подарок на день рождения любимой женщине будет гораздо проще, если вы будете внимательнее прислушиваться к словам и намекам относительно ее желаний.

«Помните, что женщина склонна намекать там, где мужчина скажет прямо. Поэтому если в преддверии дня рождения подруга 50 раз повторила слово «стайлер» — будьте уверены, это неспроста», — заявила психолог.

Какие подарки нельзя дарить женщинам — подделки, связанные с возрастом, сделанные своими руками

Выбирая подарок для любимой, важно помнить, что это подарок для нее, а не для вас. Поэтому однозначно не стоит дарить жене или девушке то, что вы давно хотели купить себе.

«Так что игровые приставки, туристические палатки, суперсовременные телевизоры и другие традиционные мужские радости — точно нет», — уточнила Волохова.

Еще одно табу — любые подарки с намеком на возраст и здоровье. В первую очередь это касается косметики.

«Даже если вы заметили, что у супруги закончился ее любимый антиэйдж-крем, не вздумайте. Дарить тренажеры для занятий спортом тоже не стоит: вы же не хотите, чтобы ваша избранница решила, что вы не в восторге от ее фигуры?» — пояснила эксперт.

Категорическое нет — репликам и подделкам под дорогие бренды. По мнению психолога, женщина, которая мечтает о настоящем аксессуаре от Chanel или Dior, не только не обрадуется такому подарку, но и может расценить его как издевку или пренебрежение к своему вкусу.

«Также в списке «никогда и ни за что» — подарки, сделанные своими руками. Даже если ваши творения кажутся вам невероятно красивыми и полезными. Исключение — вы действительно профессионал в своем деле, ювелир или сапожник, например», — предупредила она.

Бытовую и кухонную технику Волохова отнесла к неоднозначным подаркам. Здесь стоит предварительно понять, может ли ваша спутница обрадоваться такому презенту.

«Любые бытовые подарки лучше предварительно согласовать. Потому что даже самый современный пылесос или мультиварка могут «нажать» в голове у женщины кнопку «обслуга», и тогда вам не поздоровится», — предостерегла эксперт.

К неоднозначным психолог отнесла и любые интимные подарки. Например — нижнее белье. По ее мнению, такие покупки лучше оставить самой женщине, или же, если речь идет о дорогом белье, выступать исключительно в роли спонсора.

«Покупать белье для девушки самому — плохая идея. Во-первых, с вероятностью 90% вы ошибетесь с размером. А во-вторых, вашей избраннице может не понравиться выбранная вами модель, но ей придется ее носить, чтобы вас не обидеть», — объяснила Волохова.

Романтические подарки девушкам — цветы, драгоценности, путешествия и ужин при свечах

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Первое, что приходит на ум при словосочетании «романтический подарок», — огромный букет цветов и ужин при свечах. Однако миллион алых роз, о котором, как думают мужчины, мечтают все женщины, хорошо смотрится только на фотографиях в социальных сетях. На деле же — обрадуется такому букету разве что совсем юная девушка, а всем остальным дамам подобный подарок принесет лишь неудобства. Поэтому если ваша цель не только удивить, но и порадовать вашу любимую, подарите ей цветы «вне сезона»: зимой — пионы или сирень, летом — мимозу или подснежники.

Романтический ужин при свечах, приготовленный любимым мужчиной, не оставит равнодушной ни одну девушку. Но лишь в случае, если избранник умеет не только готовить, но и убирать за собой последствия своих кулинарных экспериментов. Во всех остальных случаях — лучше пригласите свою подругу в хороший ресторан с ее любимой кухней.

Следующими в списке романтических подарков идут ювелирные украшения. И, да, «лучшие друзья девушек — это бриллианты» — не просто цитата из песни, а суровая правда жизни, ведь для многих женщин самые желанные подарки — именно драгоценности. Если ваша избранница в их числе, выбор подарка зависит исключительно от вашего бюджета. Главное — учитывайте вкус любимой. Обратите внимание, украшения из какого металла она носит и какие камни предпочитает в качестве вставок. Альтернатива ювелирным изделиям — часы. Однако дарить их стоит только в случае, если ваша спутница не суеверна (есть примета, что часы не дарят любимым людям, поскольку такой подарок приведет к разладу — как только часы остановятся).

Отличным подарком на день рождения или годовщину свадьбы станет романтическое путешествие на двоих туда, где ваша возлюбленная давно хотела побывать. Важно: убедитесь, что у вашей спутницы нет планов на выбранные вами даты, и только потом бронируйте отель и билеты.

На самом деле романтический подарок совершенно не обязательно должен быть дорогим. Фотоальбом с вашими первыми совместными снимками или пластинка с песнями, под которые случились самые знаковые моменты ваших отношений, расскажут о чувствах без слов.

Персонализированные подарки — именные подарки, украшения с гравировкой и личная звезда

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К персонализированным подаркам женщины относятся с особым трепетом. Самый простой способ персонализировать подарок — нанести на него надпись или гравировку. Если вы планируете подарить девушке украшение, дополните его гравировкой с ее инициалами или важной для вас как пары датой. Поклонница высокой моды и дорогих брендов придет в восторг от новой сумки или кошелька со своими инициалами, а творческая натура оценит футболку или толстовку с оригинальным принтом. Эмоциональным девушкам можно подарить фотокнигу с вашими совместными снимками или заказать ее портрет по фотографии у профессионального художника. Более бюджетный вариант персонализированного подарка девушке — именной ежедневник или термокружка с ее фотографией.

Не знаете, что подарить девушке, у которой все есть? Помните советский мультфильм, главный герой которого обещал подарить своей любимой звезду? В отличие от этого персонажа, который свое обещание так и не сдержал, современные мужчины вполне могут это организовать. Предложений купить звезду и назвать ее в честь любимой в интернете масса: самое дешевое небесное светило обойдется всего в тысячу рублей, самое дорогое — в несколько миллионов.

Подарки для заботы о себе — косметика, парфюмерия и гаджеты для ухода за собой

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Универсальный подарок для женщины — что-то связанное с красотой и уходом за собой. Самый простой вариант — сертификат в магазин косметики и парфюмерии или абонемент в ее любимый фитнес-клуб или салон маникюра. Женщине, которая трепетно относится к своему здоровью, можно подарить медицинский чекап, а поклоннице современных косметологических процедур — сертификат в клинику красоты, в которую она регулярно ходит.

Если ваша возлюбленная любит экспериментировать со своей внешностью и скупает все косметические новинки, подарите ей вместительный шкаф или холодильник для косметики. Еще один беспроигрышный вариант — современный фен или стайлер для волос (в идеале — тот самый, о котором мечтают все девушки). А вот дарить парфюмерию надо с осторожностью: духи — вещь интимная и очень индивидуальная, понравившийся вам аромат может не подойти вашей возлюбленной. Но если уж вы твердо решили презентовать своей возлюбленной духи, не экспериментируйте — лучше продублируйте ее любимый парфюм, которым она пользуется много лет.

Если ваша любимая женщина недавно стала мамой, лучшим подарком для нее станет отдых. День в СПА-центре или девичник с подругами в банном комплексе — подойдет любой из вариантов (при условии, что он пройдет в формате «без детей и мужей»). Сертификат на услуги няни — тоже отличный подарок для молодой матери, но только в случае, если она готова доверить ребенка незнакомому человеку.

Забота о себе — это не только про косметику и уход, но и про домашний уют. Поклонница качественных предметов интерьера оценит набор шелкового постельного белья, ортопедическую подушку или уютный махровый халат. Последний можно персонализировать — заказать в ателье вышивку с инициалами или именем любимой. Гаджеты для уборки, даже если речь о самом умном и технологичном роботе-пылесосе, стоит дарить только в случае, если ваша спутница о них просила. А вот годовому сертификату на клининг будет рада любая хозяйка.

Подарки по интересам — для спортсменок, бизнесвумен и творческих натур

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Проще всего выбрать подарок женщине, у которой есть хобби или увлечение. Если ваша возлюбленная регулярно занимается спортом, она наверняка обрадуется новым кроссовкам или одежде для тренировок. Еще один беспроигрышный вариант подарка для спортсменок — современный фитнес-браслет, который не только посчитает количество пройденных шагов и сожженных калорий, но и проследит за режимом сна и отдыха.

Деловая женщина, которая часто ездит в командировки, оценит небольшой, но вместительный и крепкий чемодан на колесиках. Еще больше она обрадуется, если обнаружит внутри чемодана дорожный несессер, внешний жесткий диск, вместительный пауэрбанк, а также маску для сна и беруши.

Девушки-автомобилистки будут рады полезным гаджетам для машины, например, видеорегистратору, удобному держателю для смартфона или мини-пылесосу для салона. Если девушка давно за рулем и подобными «игрушками» ее не впечатлить, бросьте ей вызов и подарите курсы экстремального вождения.

Если ваша девушка жить не может без музыки и при этом ценит качество звука, отличным подарком для нее станет виниловый проигрыватель (и не забудьте приложить к нему пару пластинок с ее любимыми исполнителями). Подруга-киноман оценит проектор для фильмов: главное, чтобы в вашей квартире было место для самого устройства и однотонная светлая стена, на которую можно проецировать изображение. Если девушка любит литературу, подарите ей собрание сочинений ее любимого автора или подборку книг в ее любимом жанре. Если сомневаетесь с выбором — подарите сертификат в книжный магазин.

Творческим натурам стоит дарить подарки, которые пригодятся им для хобби. Хорошим подарком для рукодельниц станет набор для вышивания, декорирования предметов, мыловарения или изготовления ароматических свечей. Девушке, которая увлекается рисованием, можно подарить набор профессиональных кистей, хорошие краски и картину по номерам, а любительнице фотографировать — фотоаппарат моментальной печати и картриджи к нему.

Подарки-впечатления — экстрим, мастер-классы и уроки вождения

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Перед тем как купить девушке подарок-впечатление, важно вспомнить, о каких своих несбывшихся планах или мечтах упоминала ваша возлюбленная. Если ваша жена давно хотела научиться рисовать, подарите ей сертификат на мастер-класс или курс в художественной студии. Хорошим подарком для девушки, которая увлекается фотографией, станет индивидуальная фотосессия, а поклонница караоке оценит пробный урок вокала (если готовы наслаждаться пением любимой дольше, дарите сразу курс). Если вы хотите, чтобы подарок не только впечатлил, но и рассказал о ваших чувствах, подарите любимой полет на воздушном шаре, выходные в загородном отеле или экскурсию по романтическим местам вашего города.

А вот дарить девушке экстремальные подарки-впечатления стоит только в случае, если она давно об этом просила. Любительнице острых ощущений можно презентовать прыжок с парашютом, полет в аэротрубе или мастер-класс по скалолазанию. Ну а если ваша спутница не умеет водить машину, но давно мечтает научиться, подарите ей курсы вождения. И поверьте, впечатлений от этого подарка будет масса, особенно после первого урока в городе.

Помните, что девушки ценят время, которое вы проводите вместе, поэтому выбирая подарок-впечатление, имейте в виду, что петь, рисовать и прыгать с парашютом вам, вероятнее всего, придется вместе.