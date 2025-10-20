Дело об убийстве Талькова окончательно закрыто. Что известно о гибели певца спустя 34 года?

Суд в Петербурге оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Убийство знаменитого певца Игоря Талькова окончательно закрыто спустя более чем 30 лет после его гибели. Суд оставил в силе решение заочно приговорить к 13 годам колонии концертного директора Валерия Шляфмана, скрывшегося в Израиле вскоре после гибели Талькова. Следователи установили, что Шляфман был зачинщиком конфликта, в ходе которого пуля пронзила сердце артиста. Сам осужденный называл убийцей другого человека.

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, который был заочно осужден по уголовному делу об убийстве певца. Об этом заявила пресс-служба городской прокуратуры.

«Прокуратура в апелляционном порядке отстояла законность приговора по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Санкт-Петербургский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры Санкт-Петербурга оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, решение районного суда — без изменения», — рассказали в ведомстве.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что защита подавала апелляционные жалобы с просьбой отменить приговор и оправдать Шляфмана.

«Представитель потерпевшей возражала против удовлетворения апелляционных жалоб. Прокурор просила приговор оставить без изменений», — отметили в пресс-службе.

Как убили Талькова: данные следствия

Суд установил, что Шляфман «испытывал неприязненные отношения» к концертному директору и телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» между концертными директорами произошла ссора из-за очередности выступления артистов. Шляфман попытался застрелить Малахова, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова, который также участвовал в этом конфликте. Певец умер на месте.

Прокуратура Петербурга сообщила РИА Новости, что, по данным баллистической экспертизы, стреляли из револьвера, принадлежавшего Малахову, с расстояния примерно 40-50 см. На одежде Шляфмана и рубашке Талькова остались следы свинца.

Свидетели рассказали, что Шляфман вырвал револьвер из рук Малахова и хотел его застрелить, но случайно попал в Талькова.

Эксперты изучили следы крови и расположение капель и пришли к выводу, что убийца находился чуть выше Талькова. В момент выстрела Малахова на полу удерживала охрана артиста, то есть он не мог быть стрелком.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщало, что у одного из специалистов, проводивших экспертизы по делу о гибели Талькова в 1991-1992 году, остались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью. Эти вырезы помогли следователям установить, кто стрелял в певца.

В начале 1992 года Шляфман сбежал на Украину. Там он получил загранпаспорт, после чего переехал в Израиль. В 2018 году подруга семьи Талькова попросила возобновить расследование. В 2022 году российский суд заочно арестовал Шляфмана.

Петроградский районный суд в апреле 2025 года признал Шляфмана виновным по двум статьям — п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей») и ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»). Он был заочно приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Тальков перед убийством стрелял

Руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо в июле 2024 года заявил «Известиям», что конфликт произошел из-за вспыльчивого характера Шляфмана.

«Его (Талькова. — прим. ред.) неоднократно предупреждали, что от Шляфмана надо избавляться. Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями. Тальков с этим соглашался, но на момент концерта в Петербурге уволить его еще не успел», — рассказал Брейдо.

Тальков должен был выступать предпоследним на концерте, а Азиза перед ним. Певица приехала в «Юбилейный», когда концерт уже шел, и ей нужно было успеть переодеться. Поэтому она попросила Малахова договориться, чтобы ее с Тальковым поменяли местами.

Как заявили свидетели, Малахов говорил с Шляфманом «крайне спокойно», однако тот «побежал в гримерку к Талькову» и рассказал, что «там какой-то браток наезжает на наших людей».

«Это была откровенная манипуляция, которую Тальков, однако, не распознал и попросил привести Малахова к себе в гримерку. Тот охотно пошел. Там были три охранника Талькова и вся его группа. Малахов хотел спокойно переговорить, я уверен, что он шел знакомиться с Тальковым, к которому хорошо относился. Но Тальков был так разогрет Шляфманом, что сразу накинулся на Малахова, тот стал отвечать. Тогда Тальков подбегает и наносит Малахову удар ногой в пах . Молниеносно вклиниваются охранники и разнимают потасовку. Малахов спокойно уходит, сопротивления не оказывает», — сказал следователь.

По словам Брейдо, после этого Малахов и охранник Талькова поговорили в коридоре и решили отказаться от претензий друг к другу. Шляфман попытался «обострить конфликт», в ответ Малахов ему показал пистолет.

«Шляфман опять бежит к Талькову: «Игорь! Он на ребят пушку наставил!» Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор» , — сообщил следователь.

Тальков открыл стрельбу по Малахову из газового пистолета, а охранник певца зажал Малахову руку с направленным в пол оружием, чтобы тот не выстрелил в Талькова.

«Тальков начал бить Малахова по голове рукоятью пистолета. Малахов попытался вырваться и произвел два выстрела — первый ушел в пол, второй попадает в ящики с аппаратурой. Обе эти пули мы нашли, а третью достали из тела Талькова», — отметил следователь.

По его словам, Шляфман бил лежащего на полу Малахова, а затем взял его револьвер, из которого выстрелил.

«Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце», — сообщил следователь.

Шляфман после гибели Талькова утверждал, что смертельный выстрел совершил Малахов.

Что рассказала Азиза о гибели Талькова

4 декабря 2024 года певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве певца, писали «Известия». По ее словам, она знала Талькова как коллегу, их отношения не были очень близкими. Тальков ей запомнился как спокойный человек.

По ее словам, 6 октября 1991 года она вместе со своим директором и телохранителем Малаховым приехала в «Юбилейный» для выступления. Перед концертом она пошла в буфет.

«Малахов ушел со Шляфманом, и потом раздались шумы, выстрелы. Я вышла и увидела в коридоре драку, там было облако дыма, как туман, людей было много, был <…> Малахов, он лежал на полу лицом вниз», — сказала певица.

Она добавила, что Шляфман избивал Малахова ногами. Пытаясь защитить его, она легла ему на спину. По словам певицы, оружия в его руках она не видела.

Певица вспомнила, что Шляфман после гибели Талькова убежал в сторону гримерки с пистолетом и спрятался. Азиза обратила внимание на то, что тот вышел из гримерки уже без пистолета. Находившиеся со Шляфманом в помещении девушки рассказали певице, что директор Талькова положил пистолет в унитаз.

Азиза нашла пистолет и отнесла Малахову, так как знала, что этого его оружие. Певица добавила, что в гримерке услышала крики о том, что Тальков умер. Она не видела, кто стрелял, и подумала, что певца ранил Малахов.

По воспоминаниям Азизы, Малахов позже ходил к следователям и давал показания о том, что был избит Шляфманом, но не убивал Талькова .

Странности в деле об убийстве Талькова

Полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов заявлял «Газете.Ru», что дело об убийстве Талькова должны были раскрыть за месяц.

«Когда преступление совершается в условиях неочевидности, нет свидетелей, это действительно не быстро, и дела часто приостанавливают по основанию неустановления лица, совершившего преступления. Здесь же все наоборот: публичное место, множество свидетелей, очень резонансное преступление, известный певец, и вдруг такая халатность — подозреваемому дали возможность выехать из страны», — отмечал он.