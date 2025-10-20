«С собой ничего не взяла»: в горах Башкирии вторые сутки ищут туристку

В горах Башкирии уже почти трое суток ищут туристку из Челябинска. 43-летняя Полина Захарова 17 октября отправилась в поход, а на следующий день начала восхождение на гору Иремель. В какой-то момент опытная туристка отделилась от группы и продолжила восходить самостоятельно. Когда группа вернулась в лагерь, то обнаружила пропажу Захаровой. С тех пор женщина не выходит на связь. Сестра туристки в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что с собой у Захаровой не было ни припасов, ни медикаментов, а телефон, скорее всего, замерз или разрядился.

Туристка из Челябинска пропала в горах на границе с Башкирией. Уже почти трое суток женщину ищут спасатели, егери, опытные туристы, двое человек из группы, с которой она приехала, а также расчет кинологов и волонтеры, сообщила Baza. Поиски осложняют погодные условия: снег, ветер и туман.

По данным портала 74.RU, 43-летняя Полина Захарова отправилась в поход 17 октября, а на следующий день начала восхождение на гору Иремель.

«Сначала она шла вместе с группой любителей. На каком-то этапе женщина отделилась и пошла самостоятельно», — говорится в публикации.

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что группа, в составе которой была Захарова, приехала в Тюлюк, откуда совершила «заброску» на кордон, чтобы в два раза сократить путь до горы. Однако на обоих рейсах от кордона туристка так и не появилась.

Baza добавила, что погода во время выхождения группы на Иремель была непростой — на вершину спустился густой туман, что сильно ограничило видимость. Кроме того, как отметил Telegram-канал, исчезновения женщины заметили поздно, когда вся группа уже спустилась в лагерь.

Захарова уже почти трое суток находится в тайге, из них двое не выходит на связь. 74.RU пишет, что женщина была опытной туристкой, которая была в сложных вылазках. На Иремель она также поднимается не впервые. По информации Baza, Захарова хотела сделать фото на вершине, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс» (неофициальное звание, которое присуждается за прохождение двух этапов туристического проекта: покорение семи тысячников Южного Урала и прохождение более сложного маршрута, который включает в себя восхождение на одну из вершин, например, Большой Иремель).

«С собой у нее нет ничего»

Сестра пропавшей туристки Ирина в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что у Полины Захаровой нет с собой пропитания и медикаментов, а ее телефон, вероятнее всего, разрядился или замерз. Она также рассказала, что 19 октября поисковики обнаружили следы, но они оказались ложными — принадлежали группе, с которой Захарова начинала восхождение.

«Она с группой поднималась на вершину горы Иремель, шли группами, и в какой-то момент она отстала от группы. Как говорят, это было ее желание. Те ребята, которые были с ней в тот день, вернулись с одеждой, едой и медикаментами. У них было восхождение на гору, с собой был рюкзак маленький, видимо, термос и перекус. К определенному времени они должны были спуститься вниз к подножию, где их ждали машины, чтобы поехать в лагерь.

Связи там нет совсем, с ней находится телефон, но скорее всего он разрядился или замерз. Когда группа поднималась в гору, там был туман и выпал снег. Полина уже двое суток не объявляется, с собой у нее нет ничего, какой-то маленький рюкзак», — отметила Ирина.

Женщина добавила, что у ее сестры большой опыт в восхождениях. По словам Ирины, Полина «очень часто ходит в горы, и всегда все было хорошо, но в этот раз что-то пошло не так» . Она также добавила, что весной 2025-го Захарова уже поднималась на Иремель.

«Сейчас работает на месте группа МЧС и добровольцы из спасателей отряда «ЛизаАлерт», огромное им спасибо за участие, но в данный момент не хватает людей и техники, сейчас там ветер. Сейчас скинули информацию, что идет усиление — люди, которые хотят участвовать, едут с разных близлежащих городов», — уточнила Ирина.