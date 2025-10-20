«У нее с собой ничего нет»: семья — о пропавшей в уральских горах туристке

У пропавшей на горе Иремель на границе с Башкирией туристки Полины Захаровой нет с собой пропитания и медикаментов, а ее телефон, вероятнее всего, разрядился или замерз. Об этом «Газете.Ru» рассказала сестра женщины Ирина, отметив, что Полина, по данным других участников группы, отстала от них сама.

«Поиски продолжаются второй день, но все безуспешно. Вчера днем находили следы, но они оказались ложные, то есть это были следы группы. Как написано в посте, она с группой поднималась на вершину горы Иремель, шли группами, и в какой-то момент она отстала от группы. Как говорят, это было ее желание. Те ребята, которые были с ней в тот день, вернулись с одеждой, едой и медикаментами. У них было восхождение на гору, собой был рюкзак маленький, видимо, термос и перекус. К определенному времени они должны были спуститься вниз к подножию, где их ждали машины, чтобы поехать в лагерь. Связи там нет совсем, с ней находится телефон, но скорее всего он разрядился или замерз. Когда группа поднималась в гору, там был туман и выпал снег. Полина уже двое суток не объявляется, с собой у нее нет ничего, какой-то маленький рюкзак», — сказала она.

Ирина отметила, что у ее сестры большой опыт в восхождениях, а ее поиски усложняются плохими погодными условиями.

«Опыт в восхождении у нее есть, она очень часто ходит в горы, и всегда все было хорошо, но в этот раз что-то пошло не так. Весной этого года она уже была на этой горе. Сейчас работает на месте группа МЧС и добровольцы из спасателей отряда «ЛизаАлерт», огромное им спасибо за участие, но в данный момент не хватает людей и техники, сейчас там ветер. Сейчас скинули информацию что идет усиление — люди, которые хотят участвовать, едут с разных близлежащих городов. Толком информации никакой не дают», — добавила она.

До этого 74.RU сообщил, что 43-летняя Полина Захарова из Челябинска пошла в поход 17 октября, а на следующий день начала восхождение на гору Иремель — с тех пор женщина не выходит на связь.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» уточняли, что сначала Захарова шла вместе с группой любителей, но в какой-то момент отстала от них и вечером не вернулась на кордон.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.