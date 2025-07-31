«Должна была соврать?»: Лазарева назвала «искренними» слова о радости из-за ударов по РФ

Татьяна Лазарева*, осужденная в России за пропаганду терроризма, назвала «искренним» свое заявление о «радости» из-за ударов ВСУ по России. После этого высказывания в 2023 году ее внесли в реестр экстремистов, объявили в розыск и приговорили к 6,5 года колонии заочно. А неделю назад в суд поступило новое уголовное дело против телеведущей — о неисполнении обязанностей иноагента.

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале заявила, что ее слова о радости из-за ударов Вооруженных сил Украины по территории России были искренними.

Лазарева напомнила об интервью журналисту Вадиму Радионову, которое вышло в августе 2023 года. В нем она признавалась, что «радуется» атакам беспилотников на российские города. Впоследствии в России ведущую осудили за оправдание терроризма.

«Когда он у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему», — заявила она.

По ее словам, то интервью проходило в «практически интимной» атмосфере и было «доверительным и прекрасным».

«Скажите мне, дети, должна была я тогда соврать — или все-таки ответить правду, которой от меня так ждал интервьюер?» — заключила телеведущая.

Дела Татьяны Лазаревой

Татьяна Лазарева вместе с членами семьи покинула Россию в феврале 2022 года, и в настоящее время проживает в Испании. Минюст признал ее иностранным агентом, а в июне прошлого года Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

В июле 2024 года Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал Лазареву по делу об оправдании терроризма. Ей были предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму или его оправдание с использованием интернета»). Также телеведущая объявлена в розыск. Как сообщал ТАСС, причиной стало другое уголовное дело — о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ).

«Это ужасно, но я радуюсь». Татьяна Лазарева получила срок за оправдание терроризма Второй Западный окружной суд вынес приговор по делу телеведущей Татьяны Лазаревой об оправдании... 25 декабря 06:38

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

А 24 июля в Пресненский суд Москвы поступило новое дело против Лазаревой — ей вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента после привлечения к административной ответственности (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Ведущая ранее пыталась обжаловать в Верховном суде присвоение ей статуса иностранного агента, назвав его «дискриминацией».

«Лазарева Т.Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание «иностранный агент» вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — цитировало РИА Новости судебные документы.

Адвокат телеведущей Леонид Соловьев сообщил агентству, что требование не удовлетворили.