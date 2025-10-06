6 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 октября в мире отмечают Международный день архитектуры, который подчеркивает роль красивой и комфортной среды в жизни человека. Поздравления с профессиональным праздником принимают российские страховщики. О важности защиты дикой природы напоминает Всемирный день охраны мест обитаний. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 октября

Международный день врача

В первый понедельник октября в мире отмечают Международный день врача в знак признательности медицинским работникам за их самоотверженный труд и преданность профессии. Праздник также символизирует единство и солидарность медицинского сообщества, он направлен на повышение престижа профессии и привлечение внимания к проблемам здравоохранения.

Считается, что дата появилась в 1970-х годах по инициативе ВОЗ и международной организации «Врачи без границ». Кстати, в разных странах отмечаются свои профессиональные праздники врачей: в США — 30 марта, в Индии — 1 июля, в Китае — 19 августа. В России медиков традиционно чествуют в третье воскресенье июня.

Всемирный день архитектуры

6 октября во многих странах празднуют Всемирный день архитектуры. Его учредил Международный союз архитекторов в 1985 году. Архитектура — это не просто проектирование зданий. Она отражает дух эпохи и культуру народов. Пирамиды Древнего Египта, готические соборы Европы, купола московских храмов или небоскребы Нью-Йорка — все эти постройки не только утилитарны, но и являются символами времени, в котором они возникли. Праздник напоминает о том, что архитектура напрямую влияет на качество нашей жизни.

Всемирный день охраны мест обитаний

Эту дату инициировала Организация Объединенных Наций в рамках Бернской конвенции в 1979 году, чтобы напомнить миру: человек не существует отдельно от природы. Исчезновение лесов, степей, морских экосистем неизбежно сказывается на нашей жизни. Люди с давних времен вырубают леса ради строительства, осушают болота, чтобы заниматься земледелием, разрушают природные ландшафты и загрязняют водоемы из-за добычи полезных ископаемых. Подобные вмешательства нередко приводят к экологическим катастрофам. Сегодня мы понимаем: изменение климата, сокращение биоразнообразия и загрязнение планеты — все это прямое следствие человеческой деятельности.

В этот день экологические организации проводят акции, флешмобы, лекции и другие мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды.

День российского страховщика

6 октября в России свой профессиональный праздник отмечают работники страховых компаний. В этот день в 1921 году был создан Госстрах — государственная организация, которая занималась страхованием в советские годы. Ее монополия сохранялась до 1988 года, затем появились негосударственные страховые компании. Поэтому время от времени звучат предложения выбрать другую дату для праздника.

Кстати, первые страховые общества в нашей стране появились еще в XVIII веке при Петре I. Тогда страховали в основном имущество от пожаров и грузы при перевозках.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 октября в других странах

Праздник луны и середины осени Чжунцюцзе — Китай. Торжество связано с лунным календарем и символизирует благодарность за урожай и гармонию в семье. В этот день китайцы собираются за большим столом, чтобы разделить лунные пряники — круглые пирожки с начинкой из семян лотоса, фасоли или яичного желтка. Обряд подчеркивает единство семьи. На улицах городов устраивают яркие шествия, запускают фонарики, а дети слушают легенды о Чанъэ — богине Луны.

close Праздник середины осени «Чжунцюцзе» в Пекине, 2024 год Andy Wong/AP

Праздник урожая Шарад Пурнима — Индия. Он считается особенным в индуистской традиции: именно в эту ночь, согласно верованиям, на землю проливается «нектар луны», который наполняет все живое силой и здоровьем. В древних писаниях говорится, что это время посвящено богине Лакшми — хранительнице благополучия и изобилия. По традиции в полнолуние индийские семьи готовят сладкое молоко с рисом и орехами — «кхир». Блюдо оставляют под открытым небом, чтобы оно «наполнилось лунным светом».

Осенний праздник Чхусок — Корея. Для корейцев это одно из самых значимых торжеств года. История Чхусока уходит в глубь веков. Ученые связывают его происхождение с древними земледельческими обрядами. В этот день семьи собирались, чтобы воздать благодарность предкам и богам за плодородие. Сохранилась легенда, что праздник возник как соревнование между деревнями в ткачестве — кто за месяц изготовит больше ткани, тот и угощает соседей.

close Праздник Чусок в Сеуле, 2024 год Jun Hyosang/XinHua/Global Look Press

День территории — Остров Рождества. Этот праздник появился в 1958 году, когда остров официально перешел под управление Австралии — до этого времени он находился в ведении Великобритании и управлялся через Сингапур. История острова сама по себе необычна. Его открыли европейцы в 1643 году, а название он получил из-за того, что капитан Уильям Минаурс высадился здесь на Рождество — 25 декабря. Кстати, именно на Острове Рождества можно наблюдать знаменитое «красное нашествие» — миграцию миллионов красных крабов, которые перемещаются к океану для размножения.

Религиозные праздники 6 октября

Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери

Православные верующие почитают сегодня Словенскую чудотворную икону Божией Матери. В XIV веке, согласно преданию, святыня явилась в Новгородской земле, в селе Словенцы (отсюда и название). Икона быстро прославилась чудесами — исцелениями и помощью в житейских нуждах. С конца XV века она находилась в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а затем была перенесена в Новгородский Софийский собор. Словенская икона почитается как покровительница семей и хранительница мира в доме.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

6 октября православная церковь вспоминает зачатие святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию от Луки, родители Иоанна — праведные Захария и Елисавета — были бездетными и уже в преклонном возрасте. Но во время службы в храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил, что у них родится сын, который станет великим пророком и приготовит путь Мессии. Это событие почитается как чудо и знамение исполнения Божьей воли.

В православной традиции Иоанн Креститель занимает особое место: он считается последним пророком Ветхого Завета и первым свидетелем Нового, он крестил Христа в водах Иордана и стал символом духовного обновления.

6 октября Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Иоанна Панкратовича, пресвитера (1937 год);

• преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении (109 год);

• мученицы Раисы (Ираиды) девы (около 308 года);

• мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX век).

Суккот

Вечером 6 октября начинается один из основных танахических связанных с еврейской Библией иудейских праздников — Суккот, праздник Кущей или собирания плодов. Он продолжается на протяжении семи дней. В это время принято совершать трапезы, а по возможности и ночевать вне дома, в сукке — временном жилище, шалаше, в память о блуждании евреев по синайской пустыне.

В сукке нужно выставить на стол четыре растения: этрог, лулав молодой побег финиковой пальмы, мирт, иву. Они символизируют разные типы людей. Этрог — праведников: они знают законы Торы и совершают благие поступки. Лулав — евреев, знающих Тору. Мирт — тех, кто просто совершает добрые дела. Ива — евреев, кто не делает ни того, ни другого.

Народные праздники и приметы 6 октября

Ираида Спорная

В православном календаре 6 октября — день памяти мученицы Ираиды Александрийской. На Руси ее называли просто Ираида Спорная. Считалось, что в этот день нередко возникает множество мелких ссор и недоразумений, поэтому крестьяне старались держать себя в руках и избегать лишних конфликтов. Осень в это время уже вступала в полную силу: заканчивали уборку корнеплодов, подсушивали зерно, готовились к холодам. Женщины занимались рукоделием, мужчины — ремонтом хозяйственных построек.

Приметы

Если журавли уже улетели — зима будет ранней и холодной.

Если деревья стоят с желтой листвой и не торопятся ее ронять — значит, зима задержится.

Сильный ветер в этот день обещал снежную и метельную зиму.

Теплая погода — к долгой оттепели в начале зимы.

Какие исторические события произошли 6 октября

1536 год — в Англии на костре был сожжен Уильям Тиндейл, переводчик Библии на английский язык и религиозный реформатор.

1683 год — первые немецкие переселенцы прибыли в Пенсильванию и основали поселение Джермантаун.

1769 год — Джеймс Кук высадился на берег Новой Зеландии во время своего первого кругосветного плавания.

1805 год — русский воздухоплаватель Иван Кашинский совершил первый полет на аэростате над Москвой.

1866 год — в США произошло первое в истории страны ограбление поезда: банда братьев Рено похитила более 10 тысяч долларов.

1889 год — в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», ставшее символом эпохи и французской богемы.

close Танцовщицы «Мулен Руж» исполняют канкан, 1963 год k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1908 год — остров Крит провозгласил независимость от Османской империи и заявил о присоединении к Греции.

1927 год — в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певец джаза».

1943 год — войска 3-й ударной армии Калининского фронта освободили город Невель в ходе Великой Отечественной войны.

1948 год — в Ашхабаде произошло разрушительное землетрясение магнитудой около 9. Число погибших оценивается в 36–37 тыс. человек.

1955 год — на Парижском автосалоне был представлен новаторский автомобиль Citroën DS, прозванный «Богиня».

1973 год — началась Война Судного дня: Египет и Сирия атаковали Израиль в день еврейского праздника Йом-Кипур.

1977 год — состоялся первый полет истребителя МиГ-29.

2010 год — было запущено приложение Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которое изменило культуру обмена фотографиями по всему миру.

Дни рождения и юбилеи 6 октября

В 1459 году родился Мартин Бехайм — немецкий мореплаватель, создатель первого глобуса.

В 1732 году родился Невил Маскелайн — английский астроном, вычисливший расстояние от Земли до Солнца.

В 1846 году родился Джордж Вестингауз — американский изобретатель железнодорожного тормоза.

В 1866 году родился Реджинальд Фессенден — канадский изобретатель электрокомпаса и эхолота.

В 1887 году родился Ле Корбюзье — французско-швейцарский архитектор, основоположник модернизма.

В 1903 году родился Эрнест Уолтон — ирландский физик, лауреат Нобелевской премии, создатель первого ускорителя частиц.

В 1914 году родился Тур Хейердал — норвежский археолог и путешественник, переплывший на плоту «Кон-Тики» Тихий океан.

Кто отмечает день рождения

85 лет исполняется Юозасу Будрайтису — советскому и литовскому актеру театра и кино, народному артисту Литовской ССР.

83 года исполняется Бритт Экланд — шведской актрисе и фотомодели.

82 года исполняется Александру Шилову — российскому живописцу и графику, народному художнику СССР.

81 год исполняется Борису Михайлову — советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру России.

62 года исполняется Элизабет Шу — американской киноактрисе.

51 год исполняется Дмитрию Губерниеву — российскому спортивному комментатору и телеведущему.

