Рождество Иоанна Предтечи в 2025 году: история праздника и его традиции

Кто такой Иоанн Предтеча
Иоанн Предтеча — ближайший предшественник Иисуса Христа, пророк, предсказавший его появление. Он был аскетом, жил в пустыне и совершал священные омовения для очищения грехов, которые впоследствии вылились в таинство крещения. Также Иоанн известен тем, что крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. По преданию, он положил правую руку на голову Спасителя. Отсюда и другое его имя — Иоанн Креститель.
Слово «Предтеча» означает «тот, кто был перед», «кто пролагает путь», предшественник, предвестник. Как рассказал «Газете.Ru» священник Николай Конюхов, сам Иисус Христос назвал Иоанна одним из самых великих святых церкви.
Иоанн Предтеча родился на полгода раньше Спасителя, их матери — Елисавета и Мария — состояли в родстве. «Интересно, что он был родственником Иисуса Христа, приходился ему чуть ли не двоюродным братом. Иоанн родился на шесть месяцев раньше, чем Иисус Христос, и готовил людей к тому, чтобы они его приняли. Говорил: «Я не Мессия, я не Христос, а после меня придет тот, кому я не достоин даже развязать сандалии на ноге. Он будет тем спасителем, который избавит мир от греха и смерти», — рассказывает Николай Конюхов.
Рождение, жизнь и смерть Иоанна Предтечи
Рождение Иоанна Предтечи описано в Евангелии от Луки. События происходили в Хевроне, к югу от Иерусалима.
У пожилой четы — священника Захария и праведной Елисаветы — не было детей. Супруги мечтали о ребенке. В один из дней служившему в храме Захарии явился Архангел Гавриил и возвестил о рождении у него сына, которому возрадуются многие. Немолодой священник усомнился в услышанном, за что был лишен возможности говорить. В скором времени Елисавета забеременела, но семья скрывала это от окружающих, опасаясь насмешек из-за возраста.
Слухи о рождении Иоанна дошли до царя Ирода. К тому времени волхвы с востока уже шли поклониться «новому иудейскому царю». По приказу Ирода сотни младенцев в Вифлееме были убиты. Но Иоанн избежал смерти. Услышав об убийствах, Елисавета взяла ребенка и отправилась в пустыню. Там праведная взмолилась о защите своего сына. Тогда в горе появился проем, где Елисавета и Иоанн смогли укрыться.
Когда люди Ирода пришли к Захарии, тот ответил, что не знает, где его сын, и был убит прямо в храме. Вскоре умерла и Елисавета. Иоанн жил один в пустыне, носил грубую одежду и много времени проводил в посте и молитве.
На 30-м году жизни Иоанн Предтеча явился на реку Иордан, где иудеи совершали религиозные омовения. Он начал проповедовать народу о покаянии и крещении во оставление грехов.
К реке Иордан в Вифаваре пришел и Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. В этот момент, согласно Евангелию от Луки, «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»
Иоанн всю жизнь обличал тех, кто не справлялся с искушением. Одним из таких оказался царь Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Иоанн корил его за связь с женой брата Иродиадой. За эти слова правитель заключил Иоанна в темницу, но не казнил из-за боязни народного гнева. По преданиям, во время одного из пиров иудейская царевна Саломея по наказу матери Иродиады распорядилась в награду за красивый танец принести ей голову Крестителя на блюде. Во время пира Иоанна Крестителя казнили, чтобы удовлетворить желание царевны и ее родительницы. Об этом событии вспоминают 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Праздник Рождества Иоанна Предтечи: дата и традиции
Рождество Иоанна Предтечи — один из трех праздников церковного календаря, который установлен в честь рождения прославляемого лица (7 января празднуют Рождество Христово, 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы). Его считают великим, хоть он и не входит в число двунадесятых (12 важнейших годовых церковных праздников).
Это важный праздник как для православных христиан, так и для католиков. Он появился в христианском календаре еще в начале IV века.
Дата рождества святого была вычислена благодаря евангельскому свидетельству: там было указано, что Иоанн Креститель родился на полгода раньше Христа. По старому стилю праздник отмечался близко с летним солнцестоянием, поэтому в народе говорили, что после Рождества Христова световой день возрастает, а после Рождества Иоанна — уменьшается.
Когда состоялся переход на юлианский календарь, то православные начали праздновать Рождество Иоанна Предтечи 7 июля.
Католики отмечают этот праздник 24 июня. Рождество Иоанна Предтечи считается большим торжеством. В ряде стран, где преобладают католические традиции, это выходной день.
«Наречение Иоанна Крестителя», худ. Рогир ван дер ВейденWikimedia Commons
В России Рождество Иоанна Предтечи празднуют более сдержанно. Накануне праздника проводят большую службу, всенощное бдение. Православная церковь в эту ночь исключает из служб заупокойные и поминальные молитвы. 7 июля совершается божественная литургия. Священник Николай Конюхов отметил, что в этот день раздают освященный хлеб, читают тексты и песнопения, где раскрывается смысл подвига Иоанна Предтечи.
Верующие просят Иоанна о помощи грешникам и заключенным, молят святого даровать способность видеть собственные грехи.
В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Угличе и других городах России построены церкви и храмы в честь Рождества Иоанна Предтечи. Чудотворные образы с частицей мощей и обручем находятся в Иоанно-Предтеченском женском монастыре в центре Москвы. По преданиям, святой помогает людям разрешить проблемы в работе, поправить здоровье и встать на правильный путь.
Народные приметы в праздник Рождества Иоанна Предтечи
Так как Иоанн Креститель издавна в почете у крестьян, то в праздник его часто просили о помощи в делах и об урожае.
В ночь с 6 на 7 июля наши предки также отмечали день Ивана Купалы. Этот праздник появился во времена язычества. Принято считать, что после принятия христианства он плавно трансформировался в Рождество Иоанна Предтечи. Однако это не совсем верно. Близость дат двух праздников — простое совпадение.
Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Казанском кафедральном соборе в Санкт-ПетербургеАлександр Гальперин/РИА Новости
Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи
Так как Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петров пост, верующим нельзя есть мясо, яйца, молоко. Но можно попотчевать себя рыбой и разумным количеством красного вина.
Согласно народным приметам, в Рождество Иоанна Крестителя лучше не пользоваться ножом. Считается, что это перенесет на верующего грехи убийц Иоанна. Однако церковь называет подобные утверждения суеверием.
В этот день нельзя ссориться и заниматься тяжелым трудом. Но работать и выполнять домашние обязанности не запрещается. Так как Иоанн принял мученическую смерть, не стоит веселиться и шуметь в этот день. Самое важное — помнить о духовной составляющей праздника.