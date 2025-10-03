Педагогический фронт: Путин наградил педагогов, чьи ученики стали примером мужества

Накануне Дня учителя президент России Владимир Путин вручил государственные награды наставникам и учителям участников СВО. Это не просто «лучшие преподаватели»: за каждым именем — многолетняя работа с молодым поколением, музейные и поисковые проекты, кадетские роты, юнармейские отряды, спортивные школы. «Газета.Ru» рассказывает, кто и за что получил награды — и что говорят о них воспитанники.

Учителя, формирующие характер

Владимир Путин 3 октября в новом концертном центре «Сириус» пообщался с наставниками и педагогами бойцов СВО, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе мероприятия были отмечены заслуги девяти педагогов со всей страны, внесших значительный вклад в формирование лидерских качеств и управленческих компетенций будущих участников программы «Время героев».

«Сегодня в преддверии дня учителя мы чествуем педагогов и наставников, которые воспитали героев нашей страны. Ваши ученики – офицеры Армии России достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне», — сказал Владимир Путин в своей приветственной речи.

Их уроки начинаются до звонка и не заканчиваются после. Результат измеряется не оценками, а характером выпускника — ответственностью и готовностью к трудному, но верному выбору. Государственная награда лишь делает видимой эту ежедневную, обычно незаметную работу.

«Учитель — это миссия». Истории и награды

Плесовских Олег Леонидович — учитель истории высшей категории Ильинской школы им. В.И. Королева (Тюменская область), более 33 лет в профессии. Является наставником Героя России Жумабая Раизова (посмертно) и старшего лейтенанта Виктора Квасова.

Особой заслугой Олега Леонидовича является развитие детского туризма и краеведения в регионе. С 1994 года он организует туристическую работу в школе, а с 2004 года является методистом по туристско-краеведческой работе в ДОЛ «Березка».

По его инициативе и при непосредственном участии в школе создан музей памяти Героя Раизова Жумабая Нурбаевича, установлен бюст и ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи на его примере.

Преподаватель признается, что помнит своих героев школьниками очень хорошо. «И Жумабая, и Витю отличает целеустремленность и умение ставить перед собой цели, которые кажутся на первый взгляд недостижимыми», — вспоминает он.

Он признается, что не ставил перед собой цель — воспитывать мужественных и ответственных людей. По его словам, в общении с учениками он всегда старался оставаться самим собой и сохранять честность.

«Хочу выразить огромную благодарность нашему педагогу и тренеру, Олегу Леонидовичу! Это человек, который действительно работает с полной самоотдачей, со всей душой и сердцем. Видно, что для него воспитание детей — это не просто работа, а настоящее призвание», — поделился Виктор Квасов.

Труд Олега Леонидовича отмечен многочисленными наградами, среди которых Почетная грамота Российского исторического общества, памятный знак «100 лет детскому туризму России» и другие.

Владимир Путин наградил Олега Плесовских медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заводова Елена Борисовна — педагог высшей категории кадетской школы №1784 им. В.А. Матросова. В ее классе — «единая команда» с дисциплиной и взаимовыручкой. Она развивает патриотическое и естественно-научное направление, курирует эко- и исследовательские проекты и «Юнармию».

Является наставником Гришина Романа Сергеевича – гвардии капитана, кавалера ордена Мужества и медали «За отвагу», участника СВО и программы «Время героев». Роман Сергеевич поддерживает связь со школой и активно участвует в патриотических мероприятиях, проводимых Еленой Борисовной.

«Она учила нас не столько отсутствию страха, сколько умению действовать вопреки ему. С абсолютной уверенностью заявляю: те качества, что она в меня заложила – та самая уверенность, верность товарищам и несгибаемое мужество – стали моим моральным стержнем. Они стали той основой, на которую легла вся последующая военная подготовка и которая позволила выстоять там, где это было необходимо», — вспоминает Роман Гришин.

Владимир Путин вручил Елене Борисовне награду «За наставничество».

Коликова Александра Ивановна, за время работы в школе осуществившая 10 выпусков учащихся. Является образцом педагога, гармонично сочетающего в своей работе инновационные образовательные методики и глубокую патриотическую воспитательную работу.

Является наставником гвардии майора Диденко Дениса, награжденного орденом Мужества за участие в СВО.

«Александра Ивановна научила меня нескольким важным вещам, которые помогли мне в дальнейшей жизни. Первое — это упорство и трудолюбие. Она всегда говорила, что нет ничего невозможного, если ты готов работать над собой. Ее уроки дисциплины и целеустремленности стали основой моего характера», — вспоминает Денис.

По его словам, она научила его коммуникабельности, ответственности и критическому мышлению. На ее уроках они не просто заучивали материал, а учились анализировать, задавать вопросы и искать ответы самостоятельно. Этот навык помогает ему и сейчас принимать взвешенные решения.

Александра Коликова сотрудничает с 137-м гвардейским ПДП, музеем истории ВДВ и мемориальным залом ВДВ. Под ее руководством школьники участвуют в волонтерских акциях в поддержку участников СВО. Также она курирует направление «Орлята России».

Многолетний труд Александры Коликовой отмечен благодарностями и почетными грамотами администрации города Рязани и управления образования. Из рук президента Александра Ивановна приняла и награду «За наставничество».

На вопрос о том, какой совет она бы дала молодым педагогам, которые хотят воспитать ответственных и мужественных детей, Александра Ивановна ответила так: «Быть примером для них, быть таким же ответственным и мужественным. Ничего не бояться самому, чтобы дети, глядя на тебя, верили в тебя и продолжали твою работу».

Степанова Светлана Константиновна — учитель русского языка и литературы гимназии №53 (Пенза).

«Наставник – это помощник. Иногда человек и не знает, что он наставник. Но тем не менее, его какие-то жизненные принципы, его взгляды откладывают отпечаток на окружающих людей. И волей-неволей это влияет на дальнейшую жизнь, выбор профессии, отношение к жизни, личностные качества человека. Вот, что значит наставник», — признается Светлана Константиновна.

Ярким свидетельством ее успеха в этом направлении является судьба воспитанника – Николаева Артема Михайловича, штурмана боевого вертолета, дважды удостоенного ордена Мужества и награжденного медалью «За отвагу» за 130 успешных боевых вылетов в зоне СВО. В настоящее время Артем Михайлович, как участник президентской программы «Время героев», проходит стажировку в правительстве Пензенской области.

Артем Николаев подчеркивает: хороший классный руководитель не просто учит предмету, а формирует личность — поддерживает в трудные моменты, вдохновляет на достижения и создает в классе атмосферу доверия.

«Именно таким классным руководителем и была Степанова Светлана Константиновна, помогла мне выбрать путь в жизни, поддерживала меня в сложных ситуациях и научила важным жизненным урокам. Ее вклад в мою жизнь невозможно переоценить», — отмечает Артем Николаев.

Профессиональная компетентность Светланы Степановой отмечена почетной грамотой министерства образования Пензенской области и почетной грамотой Управления образования города Пензы.

Коллекцию пополнила и награда «За наставничество», врученная ей Владимиром Путиным.

Тимкина Татьяна Михайловна — педагог начальных классов с 30-летним стажем, наставник подполковника Николая Сергиенко.

С 2022 года в составе ветеранского движения Омской области укрепляет связь поколений, ведет различные проекты по гражданско-патриотическому воспитанию.

Николай Сергиенко признается, что гордится своим первым учителем Татьяной Михайловной. Он отмечает, что настоящий преподаватель не может знать, что его ученик однажды станет Героем. Но он делает все, чтобы этот ребенок вырос Человеком — с большой буквы.

«Татьяна Михайловна не ждала славы. Она просто делала свое дело — с любовью, с терпением, с безмерной ответственностью. Она не просто учила читать и писать. Она учила быть честным — когда проще промолчать. Учила стоять за правду — даже если ты один против всех. Хвалила не за пятерки, а за старание. Не за победы — а за честь», вспоминает Николай Сергиенко.

Тесля Иван Владимирович — учитель истории и обществознания высшей категории. С 2012 года руководит военно-патриотическим клубом «Витязь» (ядро школьной «Юнармии»). Клуб регулярно побеждает на муниципальных и областных соревнованиях и участвует в патриотических акциях. Педагог активно взаимодействует с ветеранскими организациями, военным комиссариатом г. Зеи и ДОСААФ России, организуя учебные сборы и профильные смены.

Среди его выпускников — 7 офицеров ВС РФ (включая кавалера двух орденов Мужества), 6 офицеров МВД, 5 сотрудников МЧС и 10 учителей. Иван Владимирович был также наставником для Переверзева Алексея Евгеньевича — участника специальной военной операции, награжденного медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества (посмертно).

Его ученики отмечают профессионализм Ивана Владимировича и его способность сделать прошлое живым и понятным. Они благодарят своего педагога и признаются, что он сыграл важную роль в их жизни и помог понять основы любви к Родине.

Говоря о своих методах воспитания, Иван Владимирович поделился, что учитель и воспитатель должны быть педагогами. А педагог в переводе с древнегреческого означает «сопровождающий ребенка». И главная задача – не навязывая ребенку своего мнения, мотивировать и заинтересовывать его так, чтобы это дало такой импульс энергии, который непременно приведет его к достижению поставленной цели.

«Мне очень понравилась одна фраза. Ее сказал Урюпин Александр в одном из интервью. Отвечая на вопрос, почему он пошел в эту профессию, он сказал: «Ну, наверное, потому что учитель истории был такой, как надо», — поделился Иван Владимирович.

Его работа отмечена благодарственными письмами и наградами, в том числе медалью «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство»». Деятельность Ивана Владимирова отныне отмечена и знаком отличия «За наставничество».

Иванов Вячеслав Юрьевич — один из пионеров кудо на Дальнем Востоке. В спорте с 1990 года, мастер спорта, имеет черный пояс 5-го дана, судья всероссийской категории и глава судколлегии федерации кудо ДФО. Является наставником Героя России майора Сергея Кузьминчука.

«Все качества, которые я проявил в решающий момент — смелость, хладнокровие, готовность к самопожертвованию — были закалены под руководством Вячеслава Юрьевича. Он воспитал во мне не просто спортсмена, а сильного, ответственного человека, готового к подвигу. Для него спорт — это инструмент ковки характера», — признался Сергей Кузьминчук.

Вячеслав Иванов с 2005 года руководит спортивной школой «Бастион» в Владивостоке, где под его руководством занимаются более 700 воспитанников в пяти видах спорта: кудо, дзюдо, кикбоксинге, легкой атлетике и фехтовании.

«Благодаря совместной работе нашей команды, школа достигает высоких результатов: 82 спортсмена входят в сборные команды Приморского края, 11 — в сборные команды России по кудо и кикбоксингу, у нас 9 мастеров спорта и 48 кандидатов в мастера спорта. Мои воспитанники регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, демонстрируя высокий уровень подготовки и боевой дух», - делится достижениями Вячеслав Юрьевич.

Вячеславу Иванову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Магера Светлана Ивановна — талантливый педагог, учитель русского языка и литературы, отличающийся высоким профессионализмом, трудолюбием и преданностью своему делу. Является наставником и учителем старшего лейтенанта медицинской службы Мусатовой Марии Александровны.

Мария признается, что ей повезло быть ученицей Светланы Ивановны: «Благодаря урокам литературы я с детства испытывала гордость за свою страну. Светлана Ивановна, делала больше, чем просто передавала знания — она формировала личность, воспитывала уважение к культуре, языку и истории своего народа. Она в каждом ребенке видела потенциал и мягкой силой направляла на путь развития себя и своих способностей».

Светлана Ивановна активно транслирует свой педагогический опыт, выступая на методических объединениях, научно-практических конференциях и курсах повышения квалификации. Ее публикации представлены в сборниках муниципального, областного и федерального уровня.

Профессиональные достижения Светланы Магеры отмечены значимыми наградами. В канун профессионального праздника Светлана Ивановна была удостоена звания «Заслуженный учитель РФ».

Никитина Зоя Анатольевна — учитель химии со стажем с 1990 года, творческий и высококвалифицированный педагог.

Особого внимания заслуживает успех ее выпускника Шорохова Антона Владимировича – майора Российской Армии, участника СВО и кадровой программы «Время героев». Окончив Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, он прошел стажировку в Управлении президента РФ и в настоящее время работает в администрации президента, занимаясь вопросами адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.

По его словам, Зоя Анатольевна воспитала в нем чувство ответственности за порученное дело и помогла выбрать именно тот самый правильный жизненный путь, который и сделал его тем, кем он является сейчас.

«На своих уроках она привила мне любовь к естественным наукам и развила интерес к постоянному изучению чего-то нового. Зоя Анатольевна всегда поддерживала мою тягу к экспериментам и учила не бояться неудач, мотивируя это тем, что успех определяется количеством попыток», — рассказал Антон Шорохов.

В 2017 году она была награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации. Высокую награду – звание «Заслуженный учитель РФ» Зоя Никитина приняла из рук Владимира Владимировича Путина.