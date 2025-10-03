5 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 октября профессиональный праздник у учителей и у сотрудников российского уголовного розыска. В России отмечают День образования Республики Адыгея и День Московской области, в Германии начинается праздник урожая, а в Финляндии открывается фестиваль селедки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 октября

Всемирный день учителя и День учителя в России

5 октября 1966 года в Париже прошла Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. К этому историческому событию позднее приурочили Всемирный день учителей. В первой половине 90-х День учителя в России также решено было отмечать 5 октября (до этого он приходился на первое воскресенье месяца). В этот же день принимают поздравления и слова благодарности все российские педагоги. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому в школах торжественные мероприятия прошли в пятницу. А на выходных для учителей по всем регионам страны проведут особую праздничную программу. В домах культуры, дворцах творчества и центрах допобразования пройдут концерты, мастер-классы и творческие встречи.

День сотрудников уголовного розыска МВД России

Сотрудники уголовного розыска МВД стоят на передовой борьбы с преступностью и раскрывают самые сложные и запутанные дела. Дата праздника приурочена к историческому событию: 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска». В том же месяце был организован Центророзыск и в органах милиции приступили к службе специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Сегодня по всей стране чествуют ветеранов уголовного розыска и проводят мероприятия для молодежи.

День Московской области

Этот региональный праздник отмечают с 2001 года в первое воскресенье октября, в 2025 году он выпадает на 5-е число. В этот день в городских округах Подмосковья организуют развлекательные программы для жителей и гостей региона. Например, в Чехове можно будет посетить патриотический концерт «Родная Русь, родное Подмосковье».

День образования Республики Адыгея

Этот официальный праздник отмечают с 1995 года. По всей республике сегодня проходят торжественные мероприятия. В этом году праздник объединен с Днем города Майкопа. Жителей республики ждут концерты, книжные и музейные выставки, конкурсы, мастер-классы, фестивали и театрализованные представления.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 октября в других странах

Праздник урожая — Германия. Этот праздник часто сравнивают с американским Днем благодарения. Он отмечается в первое воскресенье октября и начинается с праздничных служб в церквях. Жители благодарят Бога за урожай, проводят фермерские фестивали и ярмарки.

День Республики — Португалия. 5 октября 1910 года в Португалии пала монархия и к руководству страной пришли республиканцы. Церковь отделили от государства, дворянские титулы отменили, а за гражданами закрепили широкий перечень прав и свобод. Сегодня по всей Португалии пройдут концерты, образовательные мероприятия, ярмарки.

Фестиваль винограда в Марино — Италия. Этот веселый и яркий фестиваль проходит в первое воскресенье октября в старинном городке Марино, с древних времен славящемся виноделием. Накануне праздника город украшают виноградными листьями. Утром в церквях проводятся праздничные службы, после чего на улицах начинаются театральные представления. Кульминацией праздника становится запуск фонтана на центральной площади, который заполняют белым вином местных виноделов. Угоститься напитком могут все желающие.

Фестиваль сельди — Финляндия. Сельдь — одно из кулинарных достояний Финляндии. В этом году праздник пройдет с 5 по 11 октября. Свежую рыбу — соленую, копченую, жареную — в честь праздника продают прямо с пришвартованных у пристани в Хельсинки кораблей.

Религиозные праздники 5 октября

День памяти пророка Ионы

Пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Христова. Он родился в семье вдовы из Сарепты. Согласно одному из иудейских преданий, мальчика чудесным образом воскресил пророк Илия. Когда Господь призвал его проповедовать в Ниневии, Иона сначала испугался и обратился в бегство. Он сел на корабль, но в море его застигла буря, и Иона сам упросил команду бросить его за борт, потому что понял — беда случилась из-за него. В море Иона не погиб: его проглотил кит, во чреве которого он пробыл трое суток. Все это время пророк горячо молился, получил прощение и вернулся на сушу, куда его доставил и извергнул кит. Оказавшись на твердой земле, Иона сразу же направился в Ниневию и пророчествовал перед язычниками, которые покаялись.

День памяти Фоки Синопского

Священномученик Фока Синопский жил в начале II века. Он был христианином и проповедником, вел праведную жизнь и очень многих язычников обратил к вере Христовой. Его усердный труд на благо христианства не остался незамеченным: император Траян приказал схватить святого и подвергнуть пыткам. Но никакие истязания не заставили его отречься от веры. Он принял мученическую смерть. Сегодня его мощи покоятся в Константинополе.

Православная церковь 5 октября также чтит память: • преподобного Ионы, пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных;

• блаженной Параскевы Дивеевской;

• преподобного Ионы Яшезерского;

• преподобного Макария Жабынского, Белеевского чудотворца;

• Собора Тульских святых;

• мученика Фоки Вертоградаря (Садовника);

• праведного Петра Африканского, бывшего мытаря;

• священномученика Феодосия Бразского, митрополита;

• Собора святых, в земле Германской просиявших;

• священномученика Вениамина (Воскресенского), епископа Романовского, викария Ярославской епархии.



Католическая церковь вспоминает:



• Святую Фаустину Ковальскую, миссионерку Божьего Милосердия.

Народные праздники и приметы 5 октября

Иона и Фока, Листопадная

В этот день на Руси с давних времен вспоминали мученика Фоку и пророка Иону. Народные приметы гласили, что рыбу 5 октября есть нельзя — в память о ките, спасшем Иону и доставившем его на берег. На праздник подавали растительную пищу. Королем стола была редька. Ее ели с квасом и луком, заряжаясь витаминами.

А еще в этот день было принято молиться Фоке о защите от пожаров: считалось, что этот святой может уберечь жилище от огня. Охотники за богатством 5 октября отправлялись в лес:

считалось, что если во время прогулки на голову упадет шишка — впереди человека ждет сытая жизнь и достаток.

Приметы

Если в этот день на березах еще есть листья — снег придет не скоро.

Черемуха и клен стоят голые — зима не за горами.

Если на сосне шишек немного — зима будет мягкой.

Обилие паутины на дорогах — осень задержится надолго и будет солнечной.

Поутру реку затянул туман — еще неделю будет стоять тепло.

Какие исторические события произошли 5 октября

1502 год — Христофор Колумб открыл Коста-Рику.



— Христофор Колумб открыл Коста-Рику. 1823 год — в Англии вышел в печать первый медицинский журнал The Lancet.



— в Англии вышел в печать первый медицинский журнал The Lancet. 1921 год — в Лондоне основали Международный ПЕН-клуб.



— в Лондоне основали Международный ПЕН-клуб. 1929 год — в кинотеатре Ленинграда впервые показали звуковое кино.



— в кинотеатре Ленинграда впервые показали звуковое кино. 1930 год — исследователь Арктики Георгий Ушаков водрузил флаг на западном берегу Северной Земли, завершив ее открытие.



— исследователь Арктики Георгий Ушаков водрузил флаг на западном берегу Северной Земли, завершив ее открытие. 1962 год — группа The Beatles выпустила первый сингл «Love Me Do».



— группа The Beatles выпустила первый сингл «Love Me Do». 1969 год — на телеканале «Би-би-си» прошел первый показ комического скетч-сериала «Летающий цирк Монти Пайтон».



— на телеканале «Би-би-си» прошел первый показ комического скетч-сериала «Летающий цирк Монти Пайтон». 2000 год — в Союзной Республике Югославия произошла «Бульдозерная революция», завершившаяся свержением Слободана Милошевича.

Дни рождения и юбилеи 5 октября

В 1713 году родился Дени Дидро — французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист.



— французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист. В 1829 году родился Честер Алан Артур — 21-й президент США (1881—1885).



— 21-й президент США (1881—1885). В 1850 году родился Сергей Муромцев — русский публицист, политический деятель.



— русский публицист, политический деятель. В 1863 году родился князь Евгений Трубецкой — русский религиозный философ, общественный деятель.



— русский религиозный философ, общественный деятель. В 1864 году родился Луи Люмьер — французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.



— французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер. В 1900 году родилась Варвара Мясникова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.



— актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В 1920 году родился Мелитон Кантария — один из советских солдат, водрузивших Знамя Победы на крыше здания Рейхстага.



— один из советских солдат, водрузивших Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. В 1930 году родился Павел Попович — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.



— советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1936 году родился Вацлав Гавел — чешский политик, сыгравший ключевую роль в «бархатной революции» 1989 года, президент Чехии (1989—2003).



— чешский политик, сыгравший ключевую роль в «бархатной революции» 1989 года, президент Чехии (1989—2003). В 1943 году родилась Инна Чурикова — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

