День учителя в 2025 году: история, традиции праздника и идеи для подарков педагогам

Когда отмечают День учителя в России и мире, как поздравить учителей и что им подарить

День учителя — праздник, который отмечают по всей России. В этот день принято поздравлять не только школьных педагогов, но и преподавателей вузов, колледжей, наставников дополнительного образования — всех, кто делится знаниями и помогает воспитывать новое поколение. Почему этот праздник занимает особое место в календаре, какие у него традиции и что подарить учителю — рассказывает «Газета.Ru».

Когда отмечают День учителя

В России День учителя ежегодно приходится на 5 октября. В 2025 году дата выпадает на воскресенье. Так как это выходной день, то основные праздники в школах, колледжах и университетах пройдут в пятницу и субботу.

День учителя – один из самых значимых и любимых профессиональных праздников в России. Он совпадает с Всемирным денем учителей (World Teachers' Day), учрежденным ЮНЕСКО в 1994 году. 5 октября поздравления принимают педагоги более чем из сотни стран. Однако в некоторых государствах дата отличается: например, в Белоруссии по советской традиции День учителя отмечают в первое воскресенье октября — в 2025 году дата совпадает с общемировой.

Масштаб праздника в России впечатляет: по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в системе школьного образования работает около миллиона человек. При этом 86,8% педагогов имеют высшее образование — показатель, который говорит о высоком уровне подготовки специалистов.

История праздника

День учителя имеет богатую историю. Как рассказал «Газете.Ru» президент Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков, дата праздника выбрана не случайно. Именно 5 октября 1966 года в Париже под эгидой ЮНЕСКО состоялась конференция о статусе педагогов, на которой был принят первый международный документ «О положении учителей».

В Советском Союзе профессиональный праздник педагогов появился еще раньше — в 1965 году. Тогда указом Президиума Верховного совета было установлено, что День учителя празднуют в первое воскресенье октября. Для сравнения: привычный нам День знаний был закреплен только в 1980-х. А уже в 1994-м указом президента РФ №1961 решили отмечать День учителя 5 октября — в унисон с международным календарем.

Традиции уважения к труду педагогов складывались в нашей стране постепенно. Так, в Российской империи активно развивалось народное образование, но настоящий прорыв произошел после Октябрьской революции. В 1920 году Совет народных комиссаров учредил комиссию по ликвидации безграмотности, открылись специальные школы для взрослых. К 1930 году в стране ввели обязательное начальное обучение для детей 8–10 лет, а в городах — семилетнее. Эти меры дали результат: по переписи 1939 года грамотность среди населения в возрасте 9–49 лет достигла 87,4%. Советская школа стала символом прогресса в образовании.

В наше время престиж профессии учителя снова растет. По данным ВЦИОМ, если в 2012 году лишь 4% россиян считали педагогическую работу престижной, то к 2024 году этот показатель вырос до 16%. Подчеркнуть значимость профессии помогло и то, что 2023-й был в России Годом педагога и наставника — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Традиции Дня учителя в России

Ежегодно в этот праздник проходит чествование лучших педагогов, торжественные собрания и награждения. В школах и других образовательных учреждениях организуют концерты, на которых присутствуют учителя, ученики, родители и приглашенные гости. На районных и городских мероприятиях педагогам вручают награды, памятные подарки.

Обычно в каждой школе проводят утренники, праздничные линейки, специальные мероприятия в педагогическом коллективе. Это уже стало доброй традицией. Обычно учителя ждут этот праздник. В советский период было принято выдавать премии. К этому дню готовились наградные списки, кому-то присваивали почетные звания, других награждали почетными грамотами. Сергей Комков Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН)

Ключевым событием Дня учителя можно назвать торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года». Этот конкурс ведет свою историю с 1990 году. Он был инициирован министерством просвещения России, Общероссийским профсоюзом работников образования и «Учительской газетой» и направлен на выявление и поддержку талантливых и прогрессивных педагогов, а также на повышение престижа учительской профессии.

По информации министерства просвещения, в 2025 году в заключительном этапе конкурса приняли участие 89 педагогов из разных регионов России. По итогам испытаний определились 20 лауреатов, они принимают участие во втором туре, по итогам которого будут названы призеры и победитель конкурса. Торжественное награждение состоится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце. Главный приз победителю — Большой хрустальный пеликан.

Кроме того, в рамках Дня учителя нередко проводятся культурные и образовательные мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы и конференции. Эти события направлены на обмен опытом, повышение квалификации учителей и расширение их профессиональных горизонтов.

Что подарить на День учителя

Подарок ко Дню учителя — это способ выразить благодарность за труд, заботу и внимание. Главное правило здесь — искренность. Лучше выбрать то, что будет радовать именно вашего педагога: будь то практичная вещь, сувенир с душой или небольшой знак внимания.

При этом важно помнить, что по закону (ст. 575 ГК РФ) стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей.

«Газета.Ru» подготовила подборку идей, которые помогут определиться с выбором.

Цветы и открытки

Букет остается самым узнаваемым символом праздника. Лучше остановиться на лаконичных вариантах: хризантемах, герберах, калах или осенних композициях. Многие педагоги любят комнатные растения в горшочках — такой подарок будет радовать долго. Открытка с личным посланием — важное дополнение. Несколько слов благодарности от всего класса или личное обращение сделают подарок по-настоящему теплым.

Канцелярия и рабочие принадлежности

Качественная ручка, дизайнерский ежедневник, блокнот или набор маркеров — практичные подарки, которые учитель сможет использовать каждый день. Особенно это актуально для преподавателей творческих дисциплин. Важно, чтобы презент был искренним и актуальным, а не формальным.

Подарочные сертификаты

Универсальное решение для любого случая. Это может быть сертификат в книжный магазин, на ужин в кафе, в кофейню, магазин косметики или бытовой техники. Учитель сможет выбрать то, что действительно ему по душе.

Тематические книги

Если вы знаете интересы педагога, книга — беспроигрышный вариант. Это может быть профессиональная литература, художественное произведение или книга по саморазвитию. Такой жест не только порадует, но и станет источником вдохновения.

Сувениры

Персонализированные подарки — кружка или ручка с гравировкой, фоторамка с коллективным снимком, календарь с фотографиями школьной жизни — станут памятные и трогательные презенты. Особенно такие сувениры ценят классные руководители. Но убедитесь, что это действительно нужно, а не сотый в коллекции бесполезный предмет.

Электронные гаджеты и аксессуары

Практичные мелочи вроде внешнего аккумулятора, стильного чехла для планшета или смартфона, держателя телефона в машину или небольшой колонки сделают жизнь учителя удобнее и комфортнее.

Сертификат на мастер-класс или курс

Отличный вариант, если вы знаете увлечения педагога. Это может быть курс по кулинарии, рисованию, йоге или даже профессиональное обучение. Такой подарок подчеркнет внимание к личным интересам.

Подарки для отдыха и релаксации

Аромасвечи, наборы чая или кофе, мягкий плед или подушка для отдыха помогут создать атмосферу уюта дома и восстановить силы после напряженного дня.

Подарки, сделанные своими руками

Самые трогательные презенты — это творчество учеников. Альбом с пожеланиями от всего класса, рисунки, видеопоздравление или коллективная поделка будут храниться как память долгие годы.