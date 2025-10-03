Марина Монгуш: креативная экономика — это не только про бизнес, но и про ценности

В Москве с 25 по 27 сентября прошла «Российская креативная неделя» — ключевое событие, подводящее итоги развития креативной экономики в России за последние пять лет и задающее вектор на будущее. О главных результатах, уникальном российском пути развития креативных индустрий и влиянии традиционных ценностей на экономику рассказала директор «Российской креативной недели», президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

— На «Российской креативной неделе» в этом году подводили итоги работы за пятилетний период. О каких результатах стоит сказать в первую очередь?

— Да, в этом году «Российская креативная неделя» продемонстрировала, чего мы успели добиться за пять лет вместе с креативным классом, креативным бизнесом. Мы видим результаты совместной работы команды администрации президента, правительства, региональных властей, которые создали для креативного класса инфраструктуру поддержки. «Российская креативная неделя» стала главной площадкой в стране, которая транслирует визионерскую повестку, разрабатывает и предлагает новые тренды.

За три дня работы в Национальном центре «Россия» форум посетило свыше 5000 участников из 84 регионов, а в деловой программе приняли участие 516 спикеров из 7 стран. Мероприятие прошло при поддержке 16 партнеров, из которых 9 – региональные. В ходе форума были подписаны 15 соглашений о сотрудничестве, включая важные договоренности с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ по повышению финансовой грамотности, с платформой ХУДОЖНИКИ.РФ по совместным проектам и с АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» по развитию арт-индустрии. Также установлены стратегические партнерства с Фондом Мельниченко, Московской школой управления СКОЛКОВО и РГГУ, что укрепляет взаимодействие и развитие креативных индустрий в масштабах всей страны.

Мы не боимся развивать новые направления, которые очень нужны для нашего будущего, — а мы умеем смотреть вперед и прогнозировать, что именно будет в тренде через пять, через десять и даже пятнадцать лет. Мы понимаем, что необходимо для новой экономики, которая сегодня разворачивается не только в мегаполисах, но и в малых городах, во всех регионах нашей большой страны.

Вместе с нами итоги подводили лучшие спикеры из всех 16 креативных отраслей, которые сегодня создают креативную экономику нашей страны. И главное, о чем нужно сказать: на этом форуме мы от разъяснительной работы, что такое креативные индустрии и зачем они нужны, какие экономические и социальные эффекты достигаются за счет их успешного продвижения, перешли к работе по развитию креативной экономики, которая касается и ценностей, и территорий, но в первую очередь — творческого человека.

— Какие пути развития креативной экономики определены?

— У нас с вами свой, российский путь развития креативной экономики. Он отличается от того, чем занимаются в странах Запада. Там основные методики развития креативной экономики делают акцент на мегаполисах, креативных кластерах, причем исключительно на выгоде, на четком бизнес-подходе. Мы же предлагаем совсем иной путь развития.

Во-первых, в нашей стране креативная экономика децентрализована — не с точки зрения управления, а с точки зрения развития. Она не сосредоточена только в Москве, хотя это, безусловно, регион-лидер. Мы видим уже сегодня, что и другие регионы страны становятся лидерами креативной экономики. Второе: так как наша креативная экономика может развиваться не только в столицах и кластерах, но и в небольших и малых городах, даже в селах — это принципиально, и этим мы как исследователи занимаемся, — она становится основой развития территорий, инфраструктуры, среды, в которой может реализовать свой потенциал любой творческий человек. И третье: мы не ориентированы как креативный класс только на выгоду. Мы говорим о том, что опираемся на наши традиционные ценности. И это не потому, что нам так «кто-то сказал», что так диктует законодательство, а потому что это экономически эффективно.

— На первый взгляд это может показаться парадоксальным, особенно в контексте привычных нам экономических категорий. Как ценностно ориентированная экономика способствует повышению экономической эффективности, конкурентоспособности России и ее регионов?

— Есть результаты бизнес-исследований, которые подтверждают: при внедрении ценностей, корпоративной миссии капитализация компании повышается. Если коллектив объединен общими ценностями, производительность труда в среднем на 5% выше — при всех прочих равных факторах: увлеченности, удовлетворенности зарплатой, соцпакетом, отношениями в коллективе, качеством рабочего места, балансом работы и личной жизни и так далее. Корпорации активно внедряют у себя ценности — не потому, что они очень идеологизированы, а потому что видят в этом ресурс для повышения экономических показателей, потому что это действительно работает и имеет экономическую отдачу.

Ценностно ориентированная экономика тесно связана с конкурентоспособностью. В первую очередь это обусловлено текущими геополитическими реалиями — в современных условиях нам очень важно объединяться на ценностной основе, объединять общество, и как раз именно креативные индустрии могут способствовать этому объединению, мягко продвигая визуализацию традиционных духовно-нравственных ценностей, смыслы и коды.

По такому же принципу сейчас многие губернаторы и мэры городов договариваются с населением, какие именно ценности они «берут себе на флаг», какие креативные индустрии они будут развивать в своем регионе. Это очень интересно с точки зрения исследования. Картина везде очень разная: в Якутии это киноотрасль и видеоигры, в Мордовии — НХП и ремесла (знаменитая деревянная игрушка), этномода, в Тульской области — культурное наследие, архитектура, урбанистика и так далее. Все это базируется на самобытности региона, его истории и традициях. И чтобы встроиться в новую экономику, креативным предпринимателям нужно просто в этом разобраться и научиться с этим работать.

— Как вы можете прокомментировать цель, поставленную президентом РФ перед креативными индустриями, – достичь к 2030 году 6% ВВП?

— Именно для достижения этой цели мы сегодня проводим форумы, развиваем инфраструктуру креативных недель по регионам, по федеральным округам. С точки зрения общего ВВП страны, может быть, это не самая большая цифра – 6%, и другие отрасли дают гораздо больший удельный вес. Но я могу сказать, что 6% в креативных индустриях — это самая заметная доля в ВВП страны. Сегодня это порядка 4% ВВП, что составляет 7,5 триллиона рублей. При этом динамика роста креативной экономики в четыре раза превышает всю экономику России. При этом степень влияния креативных индустрий на другие отрасли очень высока. Представляете, какие это огромные экономические эффекты! Это цифры, которые позволяют нам еще раз убедиться в том, что мы занимаемся правильным делом.

На «Российской креативной неделе» в Москве присутствовало очень много команд из регионов, очень много губернаторов, их представителей. И в итоге практически у всех сформировалось понимание, что креативная экономика — особенно когда у тебя регион сырьевой либо адаптационный — это сегодня некая «таблетка» с точки зрения развития экономики. Кроме того, сейчас начинают появляться цифры, которые подтверждают, что креативные индустрии являются еще и мощным инструментом для решения социальных задач, то есть креативная экономика дает не только экономические эффекты, но и социальные.

— Какую роль в этом играет «Российская креативная неделя»?

— Наша роль — вдохновлять, показывать какие-то, может быть, не совсем очевидные решения, которые работают на перспективу, на пять-десять лет вперед. Они не всегда заметны, особенно людям, занятым в узкой отрасли, — шесть лет назад, когда мы только начинали разговор о креативных индустриях, над нами иногда даже смеялись, а вот теперь приводят в пример. И «Российские креативные недели» выполняют в этом процессе роль визионера.

И мне эта роль очень нравится, она мне органична: я очень хорошо вижу на перспективу. И у всей нашей команды есть внутренняя сила и уверенность: то, что ты сегодня говоришь, через два-три года может стать настоящим трендом. Я очень счастлива, что развитие креативных отраслей и, как следствие, развитие креативной экономики стало в России новой нормой.