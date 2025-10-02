На Украине — новый блэкаут: на Чернобыльской АЭС, в Днепре и Славутиче пропал свет

В среду вечером на объектах Чернобыльской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут. По информации украинского минэнерго, из-за аварии без электричества остался новый безопасный конфайнмент (саркофаг), построенный над аварийным четвертым блоком станции в 2019 году. К настоящему времени подача электричества на станцию восстановлена, сообщили в МАГАТЭ. Электричества также не было в Днепре и Славутиче, перед отключением в небе наблюдалась яркая вспышка.

В результате аварийного отключения подачи электроэнергии на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация, сообщило минэнерго Украины. По данным ведомства, на разрушенном четвертом энергоблоке, закрытым защитной оболочкой, произошел блэкаут.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым элементом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — сообщили в украинском министерстве.

Через некоторое время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х проинформировало, что перебои в электроснабжении Чернобыльской атомной электростанции были устранены . Согласно публикации, электроснабжение ЧАЭС удалось «быстро переключить на альтернативные электролинии». Исключением стал безопасный конфайнмент над аварийным четвертым блоком, электропитание которого обеспечивается дизельными генераторами.

Конфайнмент «Новый безопасный конфайнмент» или «Новая защитная оболочка» — изоляционная арочная конструкция, сооруженная над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Ее строительство велось 12 лет, объект сдали эксплуатацию в июле 2019 года. Высота конструкции — 110 метров, вес 36 тыс. тонн, стоимость — около $2 млрд. Предполагаемое время эксплуатации — до 100 лет.

Факт ЧП подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, блэкаут на станции был вызван воздушным ударом по одной из подстанций в Славутиче и продолжался около трех часов.

Без электричества Славутич и Днепр

О блэкауте в Славутиче Киевской области сообщил местный градоначальник Юрий Фомичев. По его словам, удар пришелся по крупной подстанции, в результате чего без электричества остался как сам город, так и несколько населенных пунктов Черниговской области.

Перебои с электроснабжением фиксировались и в Днепре. Издание «Страна.ua» сообщало, что перед отключением в небе была видна яркая вспышка . При этом украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК отмечал, что повреждений или замыканий в электросети или на энергообъектах города не фиксировали.

По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, вспышка в небе Днепра — «не прилет», а «авария трансформатора 150 кВ» на местном шинном заводе.

«Предварительно, не связано с боевыми действиями», — пояснил он.

Агентство УНИАН подтвердило эту информацию и сообщило, что в городе частично восстановлено электропитание, ведется работа по ликвидации последствий.

«Не нужно проявлять слабость». Зеленский пригрозил Москве блэкаутом Владимир Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут... 27 сентября 21:16

Помимо Днепра были обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области. Перебои фиксировались в Чернигове, где власти ввели графики почасового отключения света, а водоканал перешел на работу на генераторах.

Минобороны России на момент публикации материала никак не комментировало заявления украинской стороны. Однако Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры удара Вооруженных сил России по энергообъектам в Киевской области.

«Как минимум восемь «Гераней» ударили по 330 кВ подстанции «Славутич», еще один дрон прилетел в 110 кВ подстанцию», — говорится в публикации.