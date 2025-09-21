«Как всегда ждем беды». Почему в Мытищах год ищут виновных в смерти ребенка на заброшке?

Мособлсуд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о гибели девочки в Мытищах

Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу о гибели семилетней девочки в Мытищах. Почти в центре города на ребенка упал старый полуразрушенный бетонный забор, но ответственности за это никто не понес. Целый год следователи выясняли, кто отвечал за опасное сооружение рядом с детской площадкой. Единственным фигурантом стал замглавы города, но суд его оправдал. Почему бюрократия оказалась выше человеческой жизни — выясняла «Газета.Ru».

Безответственная зона

23 сентября Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу по уголовному делу о гибели девочки в Мытищах. Весной 2024 года на ребенка упал бетонный забор, который годами стоял без ремонта у заброшенного пожарного депо.

На поиск владельца забора у следствия ушел год — Минобороны, администрация города, арендатор — на кого только не была записана заброшенная территория за время своего существования.

В мае 2025-го под суд отдали замглавы Мытищ Ярослава Башлыкова, который отвечал за землеустройство города. Как установили следователи, именно ему в 2022 году поручили разобраться с разрушающимся сооружением.

На заседаниях было исследовано множество материалов — кадастровые учеты, переписки чиновников, запросы в различные министерства, но суд продраться через бюрократические заросли не смог.

Чиновника оправдали, а дело вернули в Следственный комитет. Теперь родители погибшей девочки пытаются добиться справедливости в апелляционной инстанции, требуя разобраться — кто же должен был отвечать за безопасность жителей города.

«Несколько раз находили детей»

Во дворе 1-го Рупасовского переулка новые яркие дома соседствуют с покосившимся и исписанным граффити забором бывшей воинской части. Большая территория давно заброшена и, естественно, манит детей.

В 1930-х здесь было пожарное депо с каланчой, отвечавшее за противопожарную безопасность спецобъектов Минобороны, но со временем все пришло в запустение, здание обветшало.

Еще в сентябре 2018 года в местных пабликах жители жаловались на состояние заброшки.

«Это ж капец! Забор повалился, доски с гвоздями свисают на тротуар, никаких препятствий для доступа в заброшенное здание. Как всегда, видимо, ждем беды. В этом году отряд ЛА несколько раз находил детей, погибших в заброшках — один ребенок в холодильнике старом закрылся, другого мебелью завалило. Пока не произойдет трагедия, никто не обратит внимание. Сначала там просто алкаши квасили, теперь и дети постоянно играют. Если нельзя передать здание организации, которая нуждается в помещении, нельзя ли хотя бы надежным забором обнести?» — возмущался пользователь.

Только спустя шесть лет, в феврале 2024 года, стало известно, что у территории появится новый владелец — заброшку решили передать из федеральной собственности на баланс городского округа, и пообещали построить на ее месте депо муниципальной аварийно-спасательной службы.

«Старая пожарная часть в 30-х годах прошлого века функционировала при Военном институте связи и до последнего времени находилась на балансе Минобороны РФ. Как только муниципалитет вступит в права собственности на здание и участок под ним, ветхую постройку снесут», — заявила в феврале 2024 года глава регионального минимущества Наталья Адигамова с сентября 2024 года этот пост занимает Тихон Фирсов.

Правда, к весне никакие работы так и не начали, и в марте произошла очередная трагедия.

Смертельная халатность

Днем 31 марта 2024 года во дворе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку на площадке, прямо у бывшей пожарной части, играли дети. Один из мальчиков услышал за забором звуки и решил перелезть на территорию, чтобы посмотреть, что там происходит.

Удобнее всего туда пробраться через дыру у наклонившейся секции бетонного забора. Наблюдая эту картину, одна из девочек — семилетняя Лукерья, тоже захотела посмотреть на старое депо.

Когда она забралась на территорию, плита накренилась еще больше и упала на ребенка. Напуганные дети бросились домой и рассказали обо всем родителям девочки. На место тут же вызвали скорую, но помочь Лукерье врачи не смогли. От полученных травм она скончалась.

На следующий день на забор наклеили лист А4 с надписью «Опасная зона».

По факту смерти девочки в главном управлении СУ СК по Московской области возбудили уголовное дело. Весной 2025-го в деле появился фигурант.

Вину за произошедшее следователи возложили на замглаву Мытищ Ярослава Башлыкова. На тот момент он отвечал в администрации за правовые вопросы, землепользование и землеустройство, и за снос самовольных построек. Как посчитали в СК, чиновник знал, что ограждения опасно для жителей, но не дал указание о его сносе.

3 апреля 2025 года стало известно, что ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

«В период с 26.09.2023 по 31.03.2024 заместитель главы городского округа Мытищи Башлыков располагал достоверными сведениями о наличии забора, представляющего опасность для жителей города <...>. Он имел возможность надлежаще выполнить свои обязанности, но в результате недобросовестного и небрежного отношения к службе <...> самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий». Из обвинительного заключения

«Это трагическая история»

В ходе расследования следователи установили, что с апреля 2022 года в администрацию приходили многочисленные жалобы жителей на заброшенную часть и ветхий забор.

На место даже приезжала глава Мытищ Юлия Купецкая и, осмотрев территорию, поручила Башлыкову «принять меры», но тут, как уверяют чиновники, забуксовала бюрократическая машина.

По их версии, строго по закону они никак не могли навести порядок на этом участке — здание на территории принадлежало Минобороны, а часть с забором вообще не стояла на учете.

В Минобороны, в свою очередь, уверяли, что тоже не несут никакой ответственности за забор — участок на них не зарегистрирован, а значит, «бремя содержания» возлагается на муниципальное образование, то есть администрацию Мытищ.

«К сожалению, это трагическая история, мы работали несколько лет и реально ездили туда [в Минобороны], чтобы забрать здание, но все произошло именно в тот короткий момент оформления прав», — говорила на заседании глава Мытищ Юлия Купецкая.

Правда, период переоформления не помешал администрации сразу после трагедии вызвать на место аварийную бригаду. Как вспоминал на суде сотрудник, проводивший эти работы, уже в 18:00 трактор повалил вторую плиту ветхого забора, а спустя несколько дней администрация велела снести и оставшийся забор.

Почему на это потребовалось больше восьми лет, ответить никто так и не смог, и спустя год с момента трагедии, единственным виновником произошедшего по-прежнему остается лишь забор.