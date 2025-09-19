Школа без границ: как архитектура меняет российское образование?

Построенные ПИК школы и детские сады не только решают вопрос доступности образования, но и формируют среду, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Архитектурные и дизайнерские решения помогают создать условия для развития и образования, опираясь на современный опыт в психологии и педагогике. По объемам строительства объектов социальной инфраструктуры в Москве ПИК уже более 10 лет подряд занимает позицию абсолютного лидера среди коммерческих девелоперов.

Строительный рекорд

К 1 сентября в жилых кварталах ПИК в Москве, Подмосковье и Ленинградской области открылись новые детские сады и школы более чем на 7500 мест. В Москве стало больше на три школы и девять детских садов. Два новых детских сада открылось в Московской области. А в Ленинградской области к 1 сентября 2025 года сданы в эксплуатацию три детских сада на 350 мест каждый и школа на 550 мест. Теперь тысячи детей могут ходить в школы и детские сады рядом с домом.

ПИК по праву считается одним из лидеров среди российских девелоперов по строительству социальных объектов. В Москве он лидирует с преимуществом примерно в 2-3 раза, о чем свидетельствует рейтинг Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). На момент проведения исследования весной 2025 года, в столице компанией были сданы в эксплуатацию почти 50 детских садов, школ и поликлиник.

close Предоставлено девелопером ПИК

За все время работы компания построила более 170 объектов социальной инфраструктуры, в детских садах и школах в жилых кварталах от ПИК сейчас воспитывается и обучается более 73 тыс. детей.

Сейчас компания ПИК проектирует и строит десятки детских садов, школ, поликлиник в городах, где возводит жилые кварталы. Для девелопера важно не просто соблюдать обязательные требования, а обеспечить население своих жилых кварталов условиями для максимально комфортной жизни.

Больше чем уроки

Новые школы ПИК представляют собой многофункциональные пространства, где созданы все условия для учебы, исследований, творческого поиска и занятий спортом.

Ярким примером такого подхода стала школа № 967 им. Героя Советского Союза В. А. Комагорова на 1100 мест, которую открыли к Дню Знаний в квартале «Полярная 25» на севере Москвы. Кроме современных учебных классов, здесь разместились IT-полигон для занятий программированием и робототехникой, лаборатории для практических опытов по физике и биологии, арт-студия, творческие мастерские, актовые и спортивные залы с профессиональным оборудованием. На территории школы помимо традиционного стадиона расположены игровые площадки и учебная теплица для занятий ботаникой.

Флагманским проектом ПИК в части социальной инфраструктуры в 2025 году стало открытие образовательного комплекса в составе жилого квартала «Саларьево парк» в Новой Москве.

Здесь распахнули двери сразу два учебных корпуса школы №2094 на 1150 мест каждый. В этой школе талантливых ребят ждут ИТ-полигоны, робоклассы, медицинские и инженерные лаборатории, творческие мастерские, актовые и спортивные залы с профессиональным оборудованием. А еще в этом году запустят уникальную программу дополнительного образования «Интернет вещей». Она разработана совместно с командой российского цифрового лидера «Яндекс» и экспертами школы «Летово».

Школы вдохновения и свободы

При создании образовательных объектов ПИК исходит из фундаментального принципа: архитектурная среда способна оказывать влияние на становление мировоззрения ребенка с ранних лет. Именно поэтому учебные заведения проектируют с намерением создать вдохновляющую среду для обучения и развития. Для этого применяют передовые практики не только в области архитектуры, но и детской психологии и педагогики. Компания ПИК создает современные образовательные центры, где каждая деталь формирует развивающую среду, где естественным образом формируются ключевые навыки, научное мышление и умение достигать целей.

close Предоставлено девелопером ПИК

Проекты основаны на шести ключевых принципах: безопасность и забота, развитие потенциала благодаря современным лабораториям и мастерским, синергия и сотрудничество в специально оборудованных пространствах, открытость инновациям, экологичность и гармоничный, наполненный светом дизайн.

В полном соответствии с требованиями времени помещения в школах от ПИК отделаны в спокойных натуральных цветах, способствующих концентрации внимания. Чтобы не утомлять учеников однообразием, спокойную гамму цветов интерьера общественных пространств дополняют привлекающие внимание детали, например, стена яркого цвета или шкафчики необычной формы.

Масштабное остекление зданий школ от ПИК стирает привычные барьеры: внешний природный ландшафт гармонично соединяется с интерьером учебного класса, а сам класс — с прилегающими рекреациями. Благодаря этому школьники всегда находятся в контексте учебного процесса: они видят оснащение лабораторий или творческих студий, что мотивирует их включиться в деятельность. Кроме того, здание с панорамными окнами выглядит современно и притягательно, вызывая у детей желание оказаться внутри. Комфортная атмосфера в школе напрямую ведет к успеху — она снижает тревожность и раскрывает потенциал ребенка.

В построенных ПИК школах предусмотрены атриумы для общих собраний, амфитеатры для выступлений, медиатеки с функциями традиционных библиотек, рекреации с площадками для групповой работы и неформального общения.

Для всесторонней самореализации в школах ПИК предусмотрены лаборатории цифровых технологий, инженерного дела и естественных наук, творческие студии и современные спортивные комплексы. Такое разнообразие позволяет каждому ученику найти собственный путь развития и раскрыть свои способности.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями и реализации принципов инклюзивного образования, чтобы обеспечить комфортное пребывание и полноценное вовлечение в учебный процесс каждого ребенка.

Территория счастливого детства

Для самых маленьких жителей своих кварталов ПИК открыл в Москве и Подмосковье 11 новых детских садов для двух с половиной тысяч дошколят. Еще три детских сада на 1050 мест распахнули двери для малышей в Ленинградской области. При проектировании детских садов главной задачей в компании считают создание таких условий, чтобы дети шли в детский сад с радостью, потому что им там интересно, и при этом обеспечена полная безопасность.

close Предоставлено девелопером ПИК

В столице открылось 9 новых детских садов в жилых кварталах «Бунинские луга», «Дмитровский парк», «Второй Нагатинский», «Саларьево парк», «Михайловский парк», «Никольские луга», «Волжский парк», «Мичуринский парк» и «Зеленый парк». В трех последних кварталах садики оборудованы теплыми бассейнами площадью от 18 до 25 квадратных метров. В Московской области сразу два детских сада открыли в жилом квартале «Одинцово-1». В Ленинградской области детские сады открылись в проектах «Таллинский парк», «Заречный парк» и «Янинский лес».

По концепции ПИК интерьеры детских садов оформляют тактильно приятными материалами разнообразных форм, цветов и фактуры, чтобы стимулировать познавательный интерес и сенсорное развитие.

Каждый детский сад ПИК проектирует с учетом потребностей ребенка. Помещения для занятий и игр просторные, мебель регулируется по высоте и «растет» вместе с ребенком, даже подоконники специально сделаны ниже обычного, чтобы малышам было удобно смотреть в окна. Просторные залы для занятий музыкой и спортом отвечают детской потребности активно двигаться без ограничений. Гармоничному развитию детей способствуют уличные развивающие игровые площадки.

Надежные ограждения вокруг детских садов не только обеспечивают безопасность, но защищают малышей от городского шума, при этом они сделаны из прозрачных материалов и свободно пропускают свет. Пост охраны в каждом детском саду оборудован мониторами, на которые поступает изображение с камер, расположенных на территории и по периметру территории, благодаря чему дети постоянно находятся под присмотром.

Достижения с перспективой

Подход ПИК к созданию социальных объектов давно вышел за рамки простого выполнения градостроительных требований. В компании считают, что образовательные учреждения должны становиться важнейшими элементами культурной среды и уникальной атмосферы жилого района. Как отметила Ирина Нагорняк, руководитель дирекции по реализации и развитию социальных объектов ПИК, компания проектирует образовательные пространства с перспективой на годы вперед, способные адаптироваться к возникающим изменениям в системе образования и запросам всех участников процесса — детей, родителей и педагогов. И главная задача состоит в том, чтобы научить детей самостоятельности, развивать их инициативу, выстраивать связи между людьми.

Каждый образовательный объект ПИК сочетает в себе такие важные аспекты как безопасность, современная среда и шаговая доступность. По словам Анжелы Елисеевой, руководителя отдела развития социальных проектов ПИК, политика компании нацелена избавить людей от утомительных ежедневных поездок в престижные школы и частные детские сады, обеспечив сопоставимый уровень образования рядом с домом.