Нудисты в огненной ловушке и эвакуация базы отдыха: лес загорелся на Кубани после атаки дрона

На Кубани на побережье Черного моря произошел крупный лесной пожар, его площадь увеличилась почти до 17 гектаров. Более 20 отдыхающих оказались в огненной ловушке на нудистском пляже под Геленджиком, их смогли вывезти в безопасное место только на катере. Кроме того, эвакуировали одну из баз отдыха. Причиной пожара стало падение украинского беспилотника. К тушению привлекли не только вертолет, но и самолет Бе-200.

Под Геленджиком масштабный лесной пожар заблокировал 23 человека, отдыхающих на нудистском пляже на берегу Черного моря, пишет «Подъем» со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю. Из-за сильного задымления они оказались отрезаны от путей эвакуации.

«Там были отдыхающие на пляже, пляж нудистский. Они отдыхали там с вечера. Когда начался пожар, покинуть [пляж] они самостоятельно не могли, потому что справа горы, а слева было задымление», — отметил собеседник издания.

В итоге спасатели прибыли к месту бедствия на катере, эвакуировали всех отдыхающих и доставили их в безопасное место. Обошлось без пострадавших.

МЧС России подтвердило информацию об эвакуации 23 человек.

Что известно о масштабном пожаре?

Лесной массив в окрестностях села Криница под Геленджиком загорелся в результате падения беспилотника. По информации Минобороны России, в ночь на 28 августа над Краснодарским краем были уничтожены 18 украинских БПЛА, а над Черным морем — 22.

В Пшадском лесничестве были обнаружены три очага пожара площадью 200 квадратных метров, сообщил оперативный штаб Кубани. Изначально к тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. Однако позже масштабы возгорания увеличились. По информации министерства природы Краснодарского края, по состоянию на 12:00 в Красной Щели площадь пожара составляла 6 гектаров, в Грековой Щели — 5 гектаров, в Темной Щели — 1 гектар, в районе села Берегового — 2 гектара.

По данным МЧС, сейчас общая площадь лесного пожара возросла до 17 гектаров. В связи с этим была увеличена группировка пожарных, их число превысило 100 человек. Кроме того, к тушению подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Но боковой ветер мешает работе вертолета, уточнил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Позже стало известно, что для борьбы с огнем задействовали самолет Бе-200 МЧС России.

На месте также работают специалисты Архипо-Осиповского лесопожарного центра, сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России, дислоцированные в Геленджике. К месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС заверили, что лесной пожар не угрожает жителям села Криница. Но в связи с задымлением и распространением огня было принято решение об эвакуации близлежащей базы отдыха, сообщил Богодистов.

«На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — добавил он.

По информации SHOT, в соседних курортных населенных пунктах обстановка спокойная, туристы продолжают купаться.

Прокуратура Краснодарского края уже организовала надзорные мероприятия. По их итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Атака на НПЗ

Еще один пожар на Кубани произошел в поселке Афипском Северского района. Там из-за падения фрагментов беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Местные жители рассказали SHOT, что проснулись от громких звуков около трех часов ночи, в общей сложности было слышно от шести до восьми мощных взрывов.

Пожар на НПЗ площадью 20 квадратных метров полностью потушили в 8:20 мск. Было задействовано 63 специалиста и 26 единиц техники.

Это не первая атака украинских беспилотников на НПЗ в Афипском. В частности, 7 августа там загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.