Нудисты в огненной ловушке и эвакуация базы отдыха: лес загорелся на Кубани после атаки дрона

Под Геленджиком лесной пожар заблокировал 23 человека на нудистском пляже
true
true
true
На Кубани на побережье Черного моря произошел крупный лесной пожар, его площадь увеличилась почти до 17 гектаров. Более 20 отдыхающих оказались в огненной ловушке на нудистском пляже под Геленджиком, их смогли вывезти в безопасное место только на катере. Кроме того, эвакуировали одну из баз отдыха. Причиной пожара стало падение украинского беспилотника. К тушению привлекли не только вертолет, но и самолет Бе-200.

Под Геленджиком масштабный лесной пожар заблокировал 23 человека, отдыхающих на нудистском пляже на берегу Черного моря, пишет «Подъем» со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю. Из-за сильного задымления они оказались отрезаны от путей эвакуации.

«Там были отдыхающие на пляже, пляж нудистский. Они отдыхали там с вечера. Когда начался пожар, покинуть [пляж] они самостоятельно не могли, потому что справа горы, а слева было задымление», — отметил собеседник издания.

В итоге спасатели прибыли к месту бедствия на катере, эвакуировали всех отдыхающих и доставили их в безопасное место. Обошлось без пострадавших.

МЧС России подтвердило информацию об эвакуации 23 человек.

Что известно о масштабном пожаре?

Лесной массив в окрестностях села Криница под Геленджиком загорелся в результате падения беспилотника. По информации Минобороны России, в ночь на 28 августа над Краснодарским краем были уничтожены 18 украинских БПЛА, а над Черным морем — 22.

В Пшадском лесничестве были обнаружены три очага пожара площадью 200 квадратных метров, сообщил оперативный штаб Кубани. Изначально к тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. Однако позже масштабы возгорания увеличились. По информации министерства природы Краснодарского края, по состоянию на 12:00 в Красной Щели площадь пожара составляла 6 гектаров, в Грековой Щели — 5 гектаров, в Темной Щели — 1 гектар, в районе села Берегового — 2 гектара.

По данным МЧС, сейчас общая площадь лесного пожара возросла до 17 гектаров. В связи с этим была увеличена группировка пожарных, их число превысило 100 человек. Кроме того, к тушению подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Но боковой ветер мешает работе вертолета, уточнил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Позже стало известно, что для борьбы с огнем задействовали самолет Бе-200 МЧС России.

На месте также работают специалисты Архипо-Осиповского лесопожарного центра, сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России, дислоцированные в Геленджике. К месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС заверили, что лесной пожар не угрожает жителям села Криница. Но в связи с задымлением и распространением огня было принято решение об эвакуации близлежащей базы отдыха, сообщил Богодистов.

«На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — добавил он.

По информации SHOT, в соседних курортных населенных пунктах обстановка спокойная, туристы продолжают купаться.

Прокуратура Краснодарского края уже организовала надзорные мероприятия. По их итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Атака на НПЗ

Еще один пожар на Кубани произошел в поселке Афипском Северского района. Там из-за падения фрагментов беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Местные жители рассказали SHOT, что проснулись от громких звуков около трех часов ночи, в общей сложности было слышно от шести до восьми мощных взрывов.

Пожар на НПЗ площадью 20 квадратных метров полностью потушили в 8:20 мск. Было задействовано 63 специалиста и 26 единиц техники.

Это не первая атака украинских беспилотников на НПЗ в Афипском. В частности, 7 августа там загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

