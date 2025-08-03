Пожары, взрывы и вой сирены. Как российские регионы пережили масштабную атаку беспилотников

Туристы во время атаки беспилотников на Сочи прятались в прачечной и переходе

Ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В результате налета произошел пожар на нефтебазе, разрушены гаражи. В Воронеже повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах есть пострадавшие. Всего над российской территорией сбили 93 дрона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пожар на сочинской нефтебазе и разбор завалов

Ночью над российскими регионами сбили 93 украинских беспилотника, из них 60 — над Черным морем и один — над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. На фоне массированной атаки БПЛА, в Сочи с 02:15 до 06:15 мск действовала беспилотная опасность, в городе звучали сирены.

В Адлерском районе Сочи обломки дрона упали на нефтебазе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров, отметил оперативный штаб Кубани. Вскоре огонь перекинулся на вторую цистерну. Общая площадь возгорания превысила 360 квадратных метров.

Мэр города-курорта Андрей Прошунин уточнил, что открытое горение первого резервуара ликвидировали в 06:05 мск. На второй цистерне пожар локализовали спустя полтора часа. Для борьбы с огнем задействовали 127 человек, 35 единиц техники и пожарный поезд.

Кроме того, обломки БПЛА упали на строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной, рассказал Прошунин. По информации оперативного штаба Кубани, повреждения получили пять гаражей. Возгорание площадью 40 квадратных метров было оперативно потушено.

«На место стянута тяжелая техника — с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений», — добавил Прошунин.

В аэропорту Сочи ночью вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов. В результате экипажи шести рейсов приняли решение об «уходе» на запасные аэродромы. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

«До сих пор руки трясутся»

В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина, сообщил оперштаб региона. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной.

« С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования», — отметили власти.

Жительница Лина с улицы Авиационной в беседе с РБК рассказала, что видела пролет украинского дрона и взрывы.

«Хотели уехать отсюда в более безопасное место, и во время того, как вышла бабушка на улицу (у нее была сломана нога, и она медленно ходит с костылем), начал лететь дрон прямо над нами и попал в нефтяную бочку. Хорошо, что в нее ничего не попало», — рассказала женщина.

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Туристка Элина сообщила, что во время атаки БПЛА люди прятались в подземных переходах.

«Отдыхаю возле отеля «Жемчужина». Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьей спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — отметила она.

В одной из гостиниц постояльцам на фоне взрывов пришлось спуститься на первый этаж в помещение прачечной с глухими стенами и на полу пережидать атаку, рассказала телеканалу «Краснодар» туристка Евгения Илюшина.

«Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе. Этот звук ужасный, сирена орет, потом слышно прилет и взрыв — и так с двух до четырех утра. У меня до сих пор руки трясутся. Но никто не паниковал», — поделилась женщина.

По информации телеканала, звуки работы ПВО были слышны и в Сириусе. Там тоже включили сирены, власти призывали людей не выходить на улицу.

«Очень сильно грохотало <…> Однако многие туристы специально выбегали из укрытий для того, чтобы снять работу ПВО. Это делать категорически запрещено!» — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Воронеж

В Воронежской области в результате ночной атаки не менее 25 беспилотников пострадали четыре человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В больницах города остаются трое из четверых пострадавших. Одна женщина 79 лет в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще у двух пациентов (мужчина 52 лет и женщина 38 лет) состояние средней тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — отметил он в Telegram-канале.

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Глава Воронежа Сергей Петрин рассказал, что в городе, по предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай.

По информации очевидцев, в Воронеже беспилотник упал на две припаркованные во дворе «Газели».

«Одна из машин сгорела полностью, у второй — грузовой отсек. Ударной волной выбило стекла в ближайшем подъезде жилого дома и еще в нескольких окнах соседнего», — сообщают «Вести Воронеж».

Для оперативного устранения последствий в двух районах города ввели режим чрезвычайной ситуации.