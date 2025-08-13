Болезнь молодых. В России стремительно растет число пациентов с рассеянным склерозом

Число пациентов с рассеянным склерозом растет во всем мире. Сейчас их уже около трех миллионов человек, по данным Atlas of MS (специализированный медицинский портал, который отслеживает распространение этого заболевания). По данным Всероссийского союза пациентов, в России число людей, которым поставлен диагноз «рассеянный склероз», превышает 85 тысяч человек, а ежегодный прирост составляет 7,7%.

«Актуальность проблемы трудно переоценить. Рассеянный склероз все еще остается одной из ведущих причин необратимой инвалидизации в молодом возрасте. Есть лишь обнадеживающее предположение, что отчасти рост связан с улучшением диагностики в ряде регионов и увеличением продолжительности жизни пациентов», – рассказала «Газете.Ru» Наталья Агафоновна Тотолян, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Что такое рассеянный склероз

При воздействии ряда неблагоприятных факторов иммунная система организма может совершать ошибки и начинает атаковать собственные клетки и ткани. Такие заболевания называются аутоиммунными, рассеянный склероз из их числа. Заболевание приводит к разрушению нервных волокон в головном и спинном мозге, зрительные нервы также попадают под удар. Аутоиммунная атака проявляется воспалением, разрушением миелиновых оболочек и нервных волокон, которое сменяется формированием глиального рубца, «склероза». Там, где сформировались участки глиальных рубцов, проведение нервного импульса невозможно и функция безвозвратно утрачивается.

Термин «рассеянный склероз» означает наличие множественных рассеянных на различных участках головного и спинного мозга рубцовых изменений. Они приводят к появлению целого спектра неврологических симптомов – это слабость и нарушения чувствительности в руках и ногах, нарушения координации и равновесия, проблемы со зрением, речью и глотанием, нарушение функции мочевого пузыря, памяти и концентрации внимания, утомляемость, депрессия и другие.

«Рассеянный склероз преимущественно «болезнь молодых» с медианой первых клинических проявлений 29-30 лет. Но первые симптомы могут появиться и в детском возрасте (до 10% всех случаев), и в пожилом. К сожалению, все больше научных данных, подтверждающих, что болезнь начинается за несколько лет до первых неврологических симптомов. А это означает, что время для максимально успешного лечения бывает упущено», – отмечает профессор Наталья Тотолян.

Пока у врачей нет однозначного ответа на вопрос, что именно запускает аутоиммунную агрессию в организме. «Рассеянный склероз, как и большинство хронических болезней человека, является «мультифакториальным», и в его развитии участвуют генетические и средовые предрасполагающие факторы. Больше всего впечатляет понимание того, что факторы, которые по отдельности незначительно увеличивают вероятность развития рассеянного склероза, в случае их сочетания могут увеличить риск в 20 и более раз. И еще более важно, что многие факторы являются модифицируемыми, выражаясь обычным языком, их можно устранить! К таким факторам относятся курение и, вероятно, некоторые неблагоприятные показатели экологии, что особенно значимо в мегаполисах», – отмечает эксперт.

Как начинается болезнь

Рассеянный склероз – не самое известное заболевание, большинство о нем никогда даже не слышали или полагают, что диагноз связан с провалами в памяти. Между тем, от этого недуга страдало немало известных людей. Среди них поэт Генрих Гейне, писатель Юрий Тынянов, виолончелистка Жаклин Дю Пре.

Особенность болезни в том, что пропустить появление первых симптомов в большинстве случаев невозможно. «Первые симптомы часто настолько тревожны, что человек быстро оказывается в поле зрения специалиста. В четверти случаев рассеянный склероз начинается с характерных нарушений зрения. Почти в половине случаев проявляется типичными симптомами поражения спинного мозга: восходящими нарушениями чувствительности, слабостью в одной или нескольких конечностях. Реже первые симптомы указывают на поражение ствола мозга: головокружение, двоение и нарушения координации. Если проявления тяжелые, пациент «по скорой помощи» оказывается в стационаре. В более легких случаях пациент обращается за амбулаторной помощью», – пояснила Наталья Агафоновна.

Хорошая новость в том, что современные препараты позволяют успешно контролировать рассеянный склероз. «В ряде случаев может быть достигнут максимальный контроль над болезнью – когда пациент не испытывает каких-либо физических симптомов. Это возможно только с помощью современной терапии. Но, как известно, лекарства работают, если их принимают. Необоснованная отмена терапии сопровождается возобновлением активности болезни и может привести к более инвалидизирующим обострениям и уже необратимым симптомам», – поясняет врач.

По словам Натальи Тотолян, у лекарственной терапии есть «помощники» – это всем хорошо известные правила здорового образа жизни. Доказана эффективность разных видов физической активности и здорового рациона питания. А вот курение, напротив, в несколько раз повышает риск развития рассеянного склероза и серьезно увеличивает вероятность обострений, когда лечение уже началось. Связь между заболеванием и образом жизни подтверждена десятками лет наблюдений у тысяч пациентов по всему миру.

Лекарство есть

В 2023 году в России были зарегистрированы первые отечественные оригинальные препараты для терапии рассеянного склероза – Дивозилимаб (торговое название «Ивлизи») и Сампэгинтерферон бета-1а («Тенексиа»). Разработка и регистрация отечественных препаратов стала важнейшим событием для тысяч пациентов, которые нуждались в инновационной терапии.

«Безусловно, вывод на рынок сразу двух российских препаратов позитивно повлиял на расширение доступности современной терапии. И именно отечественная наука призвана решать вопросы большей доступности. А наука во благо здоровья людей, безусловно, должна быть обеспечена помощью и поддержкой со стороны государства. Качество жизни пациентов с рассеянным склерозом напрямую зависит от эффективности лечения, и препараты с доказанной эффективностью способны на него влиять», – подчеркивает профессор Тотолян.

В 2024 году оба препарата были внесены в перечни ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) и ВЗН (лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий). Это значит, что пациенты могут получить их абсолютно бесплатно.

По данным разработчика и производителя препаратов, компании Biocad, в 2025 году инновационную терапию бесплатно получат более 4 тысяч российских пациентов.

«Препараты интерферонов-бета, к которым относится «Тенексиа», по праву считаются одними из наиболее безопасных. Препараты анти-В-клеточной терапии (анти-CD20) – «Ивлизи» – относят к группе высокоэффективных, и именно они обеспечивают максимальный контроль над болезнью, могут справиться даже с наиболее агрессивными формами рассеянного склероза. Поэтому на вопрос, имеют ли сегодня российские пациенты с рассеянным склерозом доступ к самой современной терапии и, соответственно, шанс жить полной жизнью, короткий утвердительный ответ – Да!», – подчеркивает профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Наталья Агафоновна Тотолян.