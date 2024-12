«Я не из тех, кто обиделся на Россию». Певцу Шарлоту дали срок

Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии-поселения. Он признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание <…> в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии-поселении», — цитирует РИА Новости судью.

Статьи «Возбуждение ненависти» и «Похищение или повреждение документов» исключили из обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура требовала приговорить Шарлота к семи годам и пяти месяцам колонии. Адвокаты в свою очередь настаивали на невиновности подзащитного.

Последнее слово Шарлота

Выступая с последним словом, Шарлот попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики. Он добавил, что «эти поступки в прошлом», и сейчас он осознает, какую глупость совершил.

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). А именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — зачитал он.

Подсудимый добавил, что он «не из тех, кто обиделся на Россию».

«Свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие», — заверил он.

Шарлот поделился также, что в свои 26 лет чувствует, «что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены». Если его отпустят из зала суда, он намерен «заложить плод собственного семейного древа».

Согласно заключению экспертов, музыкант не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Уголовные дела

Шарлота арестовали в ноябре 2023 года по подозрению в преступлениях по нескольким статьям УК РФ — по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), а также ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Артист привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях эпатажные видеоролики. В одном из них он сжигает российский паспорт и выступает против СВО, в другом — прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

Позже Шарлот заявит, что снимал эти и другие видео ради хайпа и считал, что «это перфоманс». «Это небольшая шутка, как это воспринимать — это уже не мое дело, на тот момент я так думал», — уверял он на суде.

Паспорт, который он сжег, раздражал его «не очень удачной фотографией» и «не очень красивой подписью», заявил он. Шарлот подчеркнул, что не хотел своими видео затронуть День Победы, оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны или верующих.

«Как и всем религиозным людям, я никогда не желал [патриарху] никакого зла», — подытожил он.

В ноябре Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту артиста, а иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин заявил на судебном процессе, что

патриарх Московский и всея Руси Кирилл «простил обвиняемого» и просил не не наказывать его.

Шарлот основал свою группу The Way of Pioneers, еще будучи подростком. Он начал выкладывать в соцсети каверы на популярные песни. В 2019 году Шарлот принял участие в шоу «Песни на ТНТ» и выпустил свой самый популярный трек «Щека к щеке». Музыкант написал саундтрек к сериалу «Трудные подростки», а затем и сам снялся в сериале «1703».