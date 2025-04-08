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У студентки случился сердечный приступ во время выступления

The Indian Express: у студентки из Индии случился сердечный приступ на выступлении

У студентки из Индии случился сердечный приступ во время выступления, пишет The Indian Express. Этот момент попал на видео, снятое очевидцами.

Инцидент произошел в индийском городе Дарашив, штат Махараштра, когда студентка колледжа, 20-летняя Варша Харат, выступала с публичной речью перед собравшимися. Однако в середине выступления ее голос начал дрожать. Кроме того, ее движения стали заторможенными, а потом она упала на пол, потеряв сознание.

Очевидцы сразу же бросились ей на помощь, пока остальные свидетели случившегося вызывали врачей. Приехавшие медики не смогли спасти студентку, сообщив, что у нее случился сердечный приступ. По словам дяди Варши, у племянницы действительно были проблемы с сердцем — около семи лет назад она перенесла шунтирование. Несмотря на это, она продолжала вести активную жизнь и учиться в колледже.

Ранее у врача в Бразилии случился сердечный приступ, когда он принимал роды.

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