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Начался штурм последних позиций ВСУ в Курской области

«Северный ветер»: ВС РФ штурмуют Горналь и Олешню в Курской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Группировка российских войск «Север» приступила к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые оккупировал противник. Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня, говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — рассказали авторы канала.

Также сообщается об освобождении села Гуево в Курской области. Несмотря на колоссальные потери, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) упорно пыталось сохранить контроль над этим населенным пунктом. Однако российские военные в ходе боев, которые длились более десяти дней, смогли «перемолоть» вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве живого щита. Официального подтверждения освобождения села Гуево пока не было.

7 апреля российский командир с позывным Мирон рассказал, что украинские военные при отступлении заминировали территории курского приграничья. Они замаскировали взрывные устройства под мусор. Такие ловушки начали находить бойцы ВС РФ на освобожденной части региона.

По словам Мирона, в большей части это рассчитано на детей, которые могут заинтересоваться необычной находкой и принести ее в дом. Во время игры устройство взрывается, поражая людей вокруг.

Ранее Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.

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