«Владимир Владимирович, прошу прощения». Суд не поверил певцу Шарлоту

25-летний певец Эдуард Шарлот во время заседания суда извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, сообщило агентство РИА Новости.

«Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы. <...> Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. <...> Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ»,

— сказал Шарлот в Самарском областном суде по видеосвязи.

Музыкант попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и людей, которые как-либо фигурировали в его роликах и постах.

«В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — добавил Шарлот.

Сейчас музыкант находится под арестом. Он подал апелляцию с целью изменить меру пресечения на домашний арест или выход под залог. Адвокат Шарлота отметил, что его подзащитный полностью признал вину и раскаялся. По его словам, дома музыкант сможет создать произведения, которые будут «мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти». Несмотря на доводы адвоката, суд апелляцию отклонил. Таким образом, Шарлот пробудет в СИЗО как минимум до 24 января.

В начале декабря 2023 года в беседе с «Газетой.Ru» отец музыканта сказал, что считает арест слишком жестоким наказанием для сына.

«Он не рецидивист, чтобы его упекать туда [в СИЗО]. Прокуратура заявила, якобы он может сбежать за границу. Но один паспорт он сам уничтожил, а второй у него забрал Следственный комитет. Как он может оказаться где-то за границей? Поэтому я считаю, что эти меры не соразмерны тому, что он сотворил. Конечно, он должен понести наказание. Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной», – сказал Валерий Шарлот.

Уголовные дела против Шарлота

В данный момент в отношении музыканта возбуждено четыре уголовных дела:

его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео.

Так, музыкант разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее, в нижнем белье спел про курс валют на мотив песни «День Победы», прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, а также сжег свой паспорт и заявил о готовности отправиться на Украину для поддержки ВСУ.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале обвинила Шарлота и в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), написав:

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих»».

В совокупности по трем указанным уголовным делам Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы. В связи с возбуждением четвертого срок могут увеличить.

Кто такой Шарлот?

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. У него есть брат-близнец, сыновей воспитывал отец. Шарлот рано заинтересовался музыкой, основал свою музыкальную группу The Way of Pioneers и начал выкладывать в соцсети каверы на популярные песни. Уже в 2017 году ему удалось заключить контракт с лейблом и выпустить несколько альбомов, а в 2019 году он решил испытать удачу в шоу «Песни на ТНТ». В этом же году он выпустил свой самый популярный трек «Щека к щеке», с которым даже выступил на шоу «Вечерний Ургант». С этого момента карьера музыканта пошла в гору. Его музыка вошла в саундтрек к сериалу «Трудные подростки», а затем Шарлот и сам исполнил роль в сериале «1703».

12 января 2023 года певец инсценировал свою смерть. 7 февраля его якобы должны были похоронить, но в этот день он выпустил новый музыкальный материал.

Уже летом он переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но в другой стране у него быстро закончились деньги. По этой причине в своих соцсетях он объявил сбор средств. В ноябре музыкант все же решил вернуться в Россию. Деньги на билет снова просил у подписчиков.

В аэропорту Санкт-Петербурга Шарлота задержали, арестовав на 13 суток. После этого в его отношении возбудили уголовные дела. Музыканта доставили в Самару — по месту прописки. Именно там и проходят все судебные заседания.