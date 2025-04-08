Россия обладает революционным оружием, которое может удивить любого противника. Об этом заявили журналисты французского издания L-FRII, говоря о ракетном комплексе «Авангард».

В статье говорится, что новейшая разработка военных российских специалистов имеет невероятную скорость. Благодаря этому «Авангард» может обходить любые системы защиты.

«Россия заявила, что эта ракета является самой быстрой в истории и представляет угрозу для США, Франции и западных стран», — отметили авторы публикации.

Они подчеркнули, что западные комплексы THAAD и Aegis могут перехватывать лишь те ракеты, которые имеют предсказуемую траекторию полета. По мнению французских журналистов, новое оружие России «Авангард» им не по зубам.

В L-FRII напомнили, что еще в 2018 году президент России Владимир Путин на презентации ракетного комплекса заявил, что его невозможно перехватить из-за изменяемой траектории и скорости.

До этого в «Ростехе» заявили, что Россия оставила страны Запада далеко позади в области создания тяжелых огнеметных систем (ТОС). По словам специалистов, в мире нет аналога этому оружию. Опыт специальной военной операции (СВО) на Украине показал, что ТОС может занимать позиции противника без единого выстрела. Система точечно уничтожает объекты и благодаря колесам может быстро занимать и покидать огневую позицию.

Ранее в Латинской Америке заинтересовались российским оружием.