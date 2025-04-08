Олег Рой сообщил о готовности отправиться на СВО

Писатель Олег Рой сообщил в беседе с ТАСС, что готов отправиться на специальную военную операцию России на Украине в случае призыва.

«Вы знаете, я, наверное, мог бы присоединиться, но каждый из нас должен заниматься своим делом. <…> Но если Родина призовет, то в тот же день и уйду», — поделился публицист.

Рой отметил, что каждый россиянин несет свою ношу в сложившейся ситуации и занимается тем, что умеет и может. В том же интервью писатель призвал отечественных политиков чаще посещать линию боевого соприкосновения. По его словам, политическим деятелям нужно знать, «чем живет простой солдат».

Писатель также отметил, что сам часто посещает зону СВО с 2022 года — и нет места на фронте, где бы он не побывал. В зоне боевых действий Рой видится с бойцами, а также навещает раненых в госпиталях.

«Имеет ли он [писатель] право оставаться вне военных действий по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, возраста и другим обстоятельствам? Да, конечно. А все остальное зависит от страха», — выразил мнение Рой.

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