Набиуллина прокомментировала ситуацию с замороженными в России западными активами

Замороженные в качестве ответных мер западные активы в России нельзя разблокировать без появления на то веских оснований. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Государственной думе, передает РИА Новости.

Она уточнила, что в основном Россия заморозила частные активы, часть из них была продана.

По словам Набиуллиной, принимались решения точечно, в тех случаях, когда это было нужно для развития производственной базы предприятий.

25 марта председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не может разморозить российские активы, так как прибыль от их реинвестирования служит обеспечением для военных кредитов, предоставленных Украине странами Группы семи.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С».