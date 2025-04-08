Фонд «Сайберус» поможет странам ОДКБ повысить уровень кибербезопасности

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Соглашение направлено на повышение уровня кибербезопасности в государствах — членах ОДКБ», — говорится в заявлении.
Из него следует, что в рамках договора стороны намерены взаимодействовать при подготовке специалистов по информационной безопасности в странах — членах ОДКБ. Кроме того, организация и «Сайберус» планируют обмениваться опытом внедрения тех или иных современных технологий и развивать партнерство в сфере защиты от кибератак.
Как сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, одной из основных целей меморандума является повышение уровня киберустойчивости в регионе. В свою очередь, сооснователь «Сайберус» Юрий Максимов назвал невозможным обеспечение безопасности в информационном пространстве «в одиночку».
«Эффективная защита требует международного сотрудничества», — подчеркнул специалист.
8 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что США занимались внедрением вредоносных программных кодов в российскую энергетическую систему. По словам дипломата, американские хакеры в течение долгого времени проводили «неизбирательные и масштабные кибератаки» на инфраструктурные объекты в других государствах.
Ранее в США спрогнозировали увольнение трети сотрудников агентства по кибербезопасности.