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Фонд «Сайберус» поможет странам ОДКБ повысить уровень кибербезопасности

ОДКБ и «Сайберус» подписали договор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Соглашение направлено на повышение уровня кибербезопасности в государствах — членах ОДКБ», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в рамках договора стороны намерены взаимодействовать при подготовке специалистов по информационной безопасности в странах — членах ОДКБ. Кроме того, организация и «Сайберус» планируют обмениваться опытом внедрения тех или иных современных технологий и развивать партнерство в сфере защиты от кибератак.

Как сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, одной из основных целей меморандума является повышение уровня киберустойчивости в регионе. В свою очередь, сооснователь «Сайберус» Юрий Максимов назвал невозможным обеспечение безопасности в информационном пространстве «в одиночку».

«Эффективная защита требует международного сотрудничества», — подчеркнул специалист.

8 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что США занимались внедрением вредоносных программных кодов в российскую энергетическую систему. По словам дипломата, американские хакеры в течение долгого времени проводили «неизбирательные и масштабные кибератаки» на инфраструктурные объекты в других государствах.

Ранее в США спрогнозировали увольнение трети сотрудников агентства по кибербезопасности.

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