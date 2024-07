«Любой может раскаяться». Шарлот попал в список террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота.

«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 4. Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г.р. , г. Самара», — сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В ноябре 2023 года певца арестовали по подозрению в преступлениях по нескольким статьям УК РФ — по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

На суде Шарлот признал вину, заявив, что совершил преступления неумышленно.

«Вера в раскаяние — основа христианства»

Пару недель назад Шарлот попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих за оскорбление их чувств своими видеороликами. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале его адвоката Алексея Лапузина.

«Искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого никогда не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения», — сказал певец.

Шарлот по своей инициативе неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение, уточнил защитник певца. По его словам, в создаваемых музыкантом в СИЗО стихотворениях есть и стихотворения с религиозной тематикой, а после своего освобождения он хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, проводимых РПЦ.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал учесть извинения певца, подчеркнув, что вера в раскаяние человека — один из краеугольных камней христианской цивилизации.

«Хочу напомнить, что, последовательно поддерживая соответствующий европейской правовой традиции закон, защищающий верующих от оскорбления, мы всегда исходили из возможности «деятельного раскаяния», которое предусмотрено ст. 75 Уголовного кодекса. Церковь убеждена в том, что любой человек может раскаяться, и это может и должно быть учтено в рамках уголовного правосудия, который находит свое применение и в праве», — отметил он.

Чем известен Шарлот

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. У него есть брат-близнец.

Мальчик рано заинтересовался музыкой, основал свою группу The Way of Pioneers и начал выкладывать в соцсети каверы на популярные песни. В 2019 году Шарлот решил испытать удачу и принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же он выпустил свой самый популярный трек «Щека к щеке», с которым выступил на шоу «Вечерний Ургант».

Музыкант написал саундтрек к сериалу «Трудные подростки», а затем и сам снялся в сериале «1703».

В январе 2023 года артист инсценировал собственную смерть, а в день своих «похорон» выпустил новые треки.

В ноябре Шарлот решил вернуться в Россию и попросил деньги на билеты у подписчиков. Его задержали в петербургском аэропорту Пулково и арестовали на 13 суток. После этого в его отношении возбудили уголовные дела и доставили в Самару, где тот прописан.