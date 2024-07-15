«Благодаря Богу я все еще здесь». Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании WP: в доме стрелявшего в Трампа Крукса нашли еще одно подозрительное устройство

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не пережил бы покушения, если бы не повернул голову немного вправо. «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», — сказал Трамп в интервью The New York Post и Washington Examiner. Трамп высоко оценил работу агентов Секретной службы США во время покушения: «Они проделали фантастическую работу». The Washington Post сообщает, что перед покушением полицейский обнаружил стрелка, но тот направил на него винтовку и офицер отступил — у него не было с собой оружия. Washington Post также сообщает, что в доме стрелка обнаружено «подозрительное устройство».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не пережил бы покушения на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания, если бы не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицы со статистикой по нелегальной миграции.

«Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», — сказал Трамп в интервью The New York Post и Washington Examiner.

Пуля оторвала политику маленький кусочек уха и забрызгало кровью лоб и щеку.

«По счастливой случайности или по воле Бога, многие люди говорят, что это благодаря Богу я все еще здесь»,

— сказал Трамп.

Журналисты поговорили с Трампом на борту его частного самолета, направлявшегося в Милуоки на съезд Республиканской партии. Во время интервью на правом ухе политика была большая белая повязка. Сотрудники команды 45-го президента США не позволили репортерам снимать.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — сказал Трамп.

«Одним выстрелом прямо между глаз»

Трамп высоко оценил работу агентов Секретной службы США во время покушения.

«Они убили его одним выстрелом прямо между глаз, — сказал бывший президент США, указывая на свою переносицу. — Они проделали фантастическую работу. Это нереально для всех нас».

Бывший президент заявил, что агенты Секретной службы, словно лайнбекеры (амплуа игроков в американском футболе), налетели на него, когда преступник открыл стрельбу. В этот момент Трамп расстегнул свою белую рубашку с длинным рукавом и показал большой синяк на правом предплечье.

«Агенты ударили меня так сильно, что у меня слетела обувь, а обувь у меня тесная»,

— сказал политик с улыбкой.

Трамп также рассказал, что он хотел продолжить выступление перед сторонниками, однако агенты Секретной службы сказали ему, что это небезопасно, и отправили его в больницу. Они даже не дали ему обуться.

Трамп собирается на похороны жертвы стрельбы

Трамп заявил, что планирует присутствовать на похоронах Кори Комператора, пожарного, погибшего на митинге. «Запишите телефоны, я хочу поехать в больницу и обзвонить все семьи», — сказал Трамп своим помощникам.

Участник президентской кампании в США похвалил собравшихся на митинге за спокойствие.

«Во многих местах, особенно на футбольных матчах, вы слышите одиночный выстрел, и все разбегаются. Здесь было много выстрелов, и они остались. Я люблю их. Они такие замечательные люди», — сказал Трамп.

Трамп также прокомментировал фотографию, на которой он поднимает кулак в момент, когда агенты пытаются увести его со сцены в бронированный внедорожник.

«Многие люди говорят, что это самая культовая фотография, которую они когда-либо видели. Они правы, и я не умер. Обычно, чтобы сделать культовую фотографию, нужно умереть», — сказал экс-президент.

Дональд Трамп назвал пережитое покушение «очень сюрреалистичным опытом».

Байден был «мил» с Трампом

По словам Трампа, покушение заставило его изменить речь, приготовленную для съезда Республиканской партии.

«Я подготовил чрезвычайно жесткую речь, действительно хорошую, о коррумпированной, ужасной администрации. Но я ее выбросил», — сообщил политик.

Теперь, по словам Трампа, он хочет «объединить страну».

Жертве покушения позвонил действующий президент Джо Байден. Трамп заявил, что ценит этот жест, назвал его «прекрасным» или «нормальным» (англ. fine) и отметил, что Байден был «очень милым». Он предположил, что текущая кампания могла бы носить более цивилизованный характер.

В какой-то момент интервью на телевизоре за плечами журналистов, который был настроен на канал CBS News и был обращен к Трампу, стали передавать видео покушения.

«Наблюдая за ним, когда он смотрел на большой экран, я заметил, что он был поглощен происходящим. Он сказал, что это был первый раз, когда он смотрел двухминутный фрагмент. Не раз он качал головой, словно обеспокоенный тем, как близко был к смерти», — написал журналист The New York Post Майкл Гудвин.

Покушение можно было предотвратить

Тем временем стало известно, что один из полицейских, работавших на митинге, обнаружил Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на Трампа, на крыше здания непосредственно перед стрельбой. Об этом рассказал The Washington Post шериф округа Батлер Майкл Слуп.

«Полиция попыталась найти парня, обыскала район, но не смогла его обнаружить, поэтому решила — попробуем на крыше», — рассказал Слуп.

По словам шерифа, когда полицейский добрался до крыши здания, стрелок заметил его и направил на офицера винтовку. У того не было с собой оружия, поэтому он спрыгнул обратно на землю. После этого Крукс начал стрельбу.

ABC News со ссылкой на источник сообщил, что во время подготовки к митингу крышу, с которой стрелял в Томас Мэттью Крукс, проверили сотрудники службы безопасности. В тот момент на ней никого не было.

В сети распространилось видео минут, предшествующих покушению. На кадрах видно стрелка, на него показывают очевидцы.

«Офицер! Он на крыше!» — слышны голоса.

На видео можно заметить одного силовика — он ходит по земле.

«Вот это мероприятие по ликвидации Трампа санкционировалось на самом высоком уровне и готовилось. <...> Специально было подготовлено: не было оцепления, не было рамок», — заявил Tsargrad.tv член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — написал в соцсети Х генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Также стало известно, что в ходе расследования покушения аудиоэкспертиза показала, что в политика стреляли по меньшей мере из трех видов оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора Национального центра судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере Каталина Григораса и старшего научного сотрудника того же университета Коула Уайткоттона.

Первые три выстрела были произведены из предполагаемого оружия А, следующие пять — из предполагаемого оружия В, а последний «акустический импульс» был произведен из возможного оружия С, отмечается в сообщении телеканала со ссылкой на ученых.

В доме Томаса Мэтью Крукса сотрудники ФБР нашли «второе подозрительное устройство» после сведений о бомбах в автомобиле стрелявшего. Об этом со ссылкой на спецслужбы пишет газета Washington Post.

Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля (14 июля по московскому времени) во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. По версии ФБР, стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс. При нападении погиб 50-летний пожарный Кори Комператор, серьезные ранения получили два посетителя митинга. Нападавший был убит на месте преступления.