«Благодаря Богу я все еще здесь». Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не пережил бы покушения, если бы не повернул голову немного вправо. «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», — сказал Трамп в интервью The New York Post и Washington Examiner. Трамп высоко оценил работу агентов Секретной службы США во время покушения: «Они проделали фантастическую работу». The Washington Post сообщает, что перед покушением полицейский обнаружил стрелка, но тот направил на него винтовку и офицер отступил — у него не было с собой оружия. Washington Post также сообщает, что в доме стрелка обнаружено «подозрительное устройство».