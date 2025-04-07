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В Грузии введут ограничения на получение иностранных грантов

В Грузии предложили запретить получение иностранных грантов без согласия властей
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Irakli Gedenidze/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложила в парламенте внести поправки в закон о грантах, согласно которым гражданин Грузии или организация, функционирующая в стране, не смогут получать такие денежные средства без предварительного согласия правительства. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия, передает ТАСС.

По его словам, такие ограничения необходимо ввести, чтобы внешние силы не смогли профинансировать в Грузии кампании по «романтизации кидания коктейля Молотова», насильственные акции или другие деструктивные действия.

Кирцхалия уточнил, что новое правило не будет касаться грантов, выделенных на учебу или научную деятельность за границей, а также спортивным ассоциациям. Закон планируется принять в ускоренном режиме.

Политик добавил, что за выделением грантов будет следить Антикоррупционное бюро при правительстве Грузии. В случае, если получатель без разрешения местных властей получит зарубежные деньги, он будет оштрафован в двойном размере гранта.

Парламент Грузии 1 апреля принял закон об иностранных агентах, который является точной копией действующего в США закона FARA. В отличие от принятого в 2024 году закона «О прозрачности иностранного влияния», новый закон подразумевает уголовную ответственность и распространяется на физических лиц.

Ранее в ЕС высказались о принятии закона об иноагентах в Грузии.

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