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На видео попало, как неуправляемый трактор протаранил авто в Москве

В Москве на видео попало, как неуправляемый трактор врезался в автомобиль

В Москве неуправляемый трактор врезался в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«В Хамовниках трактор без водителя въехал в припаркованный автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор выезжает на проезжую часть и врезается в иномарку. На записи также видно, что мужчина бежит за неуправляемым транспортом.

До этого сообщалось, что в Новой Москве водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге. На опубликованных в сети кадрах видно, как самосвал выполняет опасные маневры на заснеженной дороге.

Кроме того, в Москве задержали 43-летнего мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля Toyota Prado и утверждал, что в машине находятся заложники. Сотрудник правоохранительных органов пытался подыграть мужчине, но тот не поверил. Убедить москвича, что нужно спуститься с автомобиля, помогла его знакомая.

Ранее вынесли приговор москвичам, которые обманули страховые службы на 12 млн рублей.

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