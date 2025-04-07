В ЕС озвучили позицию по прекращению огня на Украине

Хиппер: ЕС хочет прекращения огня на Украине, но продолжит ее вооружать

Евросоюз хочет, чтобы переговоры о прекращении огня на Украине продолжались. Об этом заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас на брифинге в Брюсселе, пишет «Интерфакс».

«Результаты этих дискуссий должны привести к более сильной Украине. (...) Нам нужно быть уверенными, что прекращение огня состоится, что мир будет справедливым, устойчивым и надежным», — отметила Хиппер.

Она объяснила, что именно по этой причине ряд стран ЕС продолжает военную помощь Украине. Представитель Каллас отметила, что в этом вопросе нельзя быть наивными. По ее словам, члены ЕС обязались и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ее безопасность.

В частности, на данный момент обсуждается вопрос поставок стране дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). Также Евросоюз собирается снабдить ВСУ еще 2 млн артиллерийских боеприпасов.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Владимир Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Представитель Кремля отметил, что эти вопросы связаны с невозможностью контролировать украинскую сторону, а также целый ряд экстремистских и националистических подразделений. Также Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.

Ранее Рютте посетовал, что линия фронта на Украине «движется в неправильном направлении».