Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочие потеряли сознание в бутике Prada в Москве, надышавшись краской

SHOT: в Москве рабочие потеряли сознание в бутике Prada, надышавшись краской
close
Shutterstock/FOTODOM

В Москве двое рабочих потеряли сознание в здании бутика Prada. Они надышались краской во время малярных работ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Двое 25-летних работников реставрировали баки пожаротушения, расположенные в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке. Во время малярных работ обоим стало плохо, мужчины потеряли сознание»‎, — говорится в сообщении.

По данным канала, очевидцы вызвали спасателей, так как самостоятельно достать рабочих из бочек не получалось.

Накануне в Петербурге рабочий-иностранец выпал из строительной люльки с 24-го этажа. Инцидент произошел на стройплощадке в Московском районе города. 64-летнему пострадавшему пытался помочь коллега, который нашел его и отнес в подсобное помещение. Спасти мужчину не удалось.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье рабочий получил травмы, упав с трехметровой высоты на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами