Россияне стали реже отдыхать в Анталье

АТОР: турпоток россиян в Анталью упал на 20,1% в I квартале 2025 года

Турпоток из России в Анталью упал по итогам I квартала 2025 года на 20,1% в годовом выражении. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Спрос на поездки в Анталью продолжает снижаться второй год подряд. Если в марте прошлого года турпоток снизился на 19,2%, то в марте этого года — на 11,1%.

Общий турпоток в Турцию из всех стран сократился на 29,6%. В частности, туристы из Германии в марте 2025 года совершили на 46,2% меньше визитов в Анталью, чем в марте 2024-го, из Британии — на 15,4%.

В январе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал, что антироссийские санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции.

В марте источник на турецком финансовом рынке. сообщал, что оплата по QR-коду в Турции упростит процесс расчетов для российских туристов.

Ранее Турцию призвали ориентироваться на обеспеченных путешественников.