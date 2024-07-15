«Сбавить градус». Байден в связи с покушением на Трампа призывает всех успокоиться Байден на фоне покушения на Трампа призвал «сбавить градус» в политической жизни

Джо Байден выступил с обращением к нации в связи с покушением на Дональда Трампа. Президент призвал «сбавить градус» в политической жизни США и не делать из нее «арену для убийств». Расследование продолжается, но мотивы стрелка, по словам Байдена, по-прежнему неизвестны.

Джо Байден считает, что политика не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле. В своем телеобращении к нации, которое он сделал в воскресенье вечером из Белого дома, президент США осудил покушение на его политического оппонента, республиканца Дональда Трампа, произошедшее накануне. Байден подчеркнул, что необходимо «сбавить градус» в политической жизни США, и все несут ответственность за это.

Разногласия неизбежны, отметил президент, «но политика не должна становиться полем боя, а тем более ареной для убийств».

Президент заявил, что подобное «насилие не должно стать нормой». Политика должна быть местом для мирных дебатов, защиты правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости.

По словам Байдена, «политическая риторика в стране накалилась» и «ее необходимо охладить».

Мотивы и убеждения человека, совершившего покушение на Дональда Трампа, пока не известны, подтвердил Джо Байден. Он сообщил, что расследование продолжается, правоохранительные органы занимаются выяснением всех вопросов.

«Расследование продолжается. Мы пока не знаем мотивов стрелка. Мы не знаем его убеждений или политической принадлежности. Мы не знаем, была ли у него помощь и поддержка, был ли он на связи с кем-то еще», — сказал Байден.

Президент США также заявил, что другие государства «раздувают огонь» политических разногласий в Соединенных Штатах.

По его словам, распространение дезинформации и вмешательство «иностранных действующих лиц» направлены на вмешательство в американский политический процесс в своих интересах.

«Здесь, в Америке, нам также нужно избавиться от зашоренности, характеризующейся тем, что мы слушаем лишь тех, с кем соглашаемся», — считает Байден. По его словам, самое важное сейчас – «обеспечение единства нации».

Покушение на Трампа

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Сотрудники Секретной службы окружают экс-президента США Дональда Трампа после покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля (14 июля по московскому времени). Во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошла стрельба, в результате которой бывший президент США получил ранение правого уха. Его быстро увели со сцены, ранение оказалось легким, и Трамп провел в больнице всего пару часов.

Стрелок, который стрелял примерно с 120 метров, был убит на месте. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который состоял в местном стрелковом клубе. Он был нейтрализован, но успел убить одного зрителя предвыборного митинга и тяжело ранить двоих. На месте стрельбы полиция нашла винтовку типа AR (название семейства полуавтоматических винтовок, основанных на конструкции Colt AR-15 или подобных ей). Мотивы Крукса выясняются.