Акции Tesla обрушились до невозможного уровня

Акции американского производителя электроавтомобилей Tesla опустились в цене на предварительных торгах до $214 за бумагу, заметило агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, еще три недели назад министр торговли США Говард Лютник утверждал, что представить падение бумаг производителя ниже $235 не представляется возможным.

Издание объяснило падение акций компании проблемами компании, а также обрушением фондовых рынков по всему миру из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Инвесторы крайне негативно восприняли тотальные пошлины на импорт, с того момента ключевые фондовые рынки падают на несколько процентов каждый день.

7 апреля важнейший немецкий фондовый индекс DAX рухнул сразу на 8,5%, опустившись ниже 19 000 пунктов. До таких значений индекс опустился впервые с 21 ноября 2024 года.

В этот же день фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Индекс Московской биржи в этот день после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 7:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Ранее американский миллиардер призвал Трампа одуматься.