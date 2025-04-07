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«Там ровно моя голова была»: в Челябинске ищут людей, стрелявших по автобусу с пассажирами

В Челябинске неизвестные открыли стрельбу по автобусу с пассажирами
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские Челябинска разбираются в ситуации со стрельбой по автобусу №9, в салоне которого находились люди. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел ночью, на проспекте Победы. На кадрах с места происшествия заметно, что пули попали в стекла окон.

«Я посмотрел, где выстрел, и там ровно моя голова была. Если бы в меня целились, то попали бы прямо в голову мне», – поделился очевидец, снявший видео.

По его словам, в этот момент в момент инцидента в салоне находились четыре человека, их вывели из автобуса, никто не пострадал.

По словам представителя предприятия, которое отвечает за работу маршрута, они обратились в полицию. Однако на данный момент точные причины произошедшего неизвестны, расследование еще не завершено.

Как рассказали в полиции, на данный момент идет проверка, которая поможет выяснить обстоятельства. Они уже опросили водителя.

Ранее в Великом Новгороде подростки открыли стрельбу по автобусу.

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