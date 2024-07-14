Покушение на Трампа. Кадры с места

Стрельба произошла во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Это случилось за несколько дней до съезда Республиканской партии, на котором ожидается его официальное выдвижение кандидатом на предстоящих выборах.

Нападавший, находившийся на крыше предприятия в примерно 100 метрах от места проведения мероприятия, несколько раз выстрелил в сторону сцены. Один участник митинга погиб, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо, сейчас его жизни ничто не угрожает.

«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — рассказал он.

Стрелка ликвидировали, при нем была обнаружена винтовка. ФБР расследует произошедшее как покушение на Трампа. По данным CNN, стрелком оказался 20-летний житель Пенсильвании. New York Post пишет, что его звали Томас Мэтью Крукс. После стрельбы в сети распространилось видео, на котором предполагаемый нападавший заявляет, что «ненавидит» республиканцев и Трампа.

По версии следствия, молодой человек действовал в одиночку и не имел связей с кем-либо за рубежом. При этом в полиции штата заявили, что продолжают поиск других подозреваемых.

Соперник Трампа на предстоящих выборах, действующий президент США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что «молится за него, его семью и всех, кто был на митинге». Также с осуждением случившегося выступили известные политики, бизнесмены и звезды, среди которых Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший, Барак Обама, Клинтоны, Жозеп Боррель, Хавьер Милей, Виктор Орбан и другие.