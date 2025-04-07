Россиянка 13 лет не удаляла миому и вырастила ее до гигантских размеров

В Подмосковье женщине удалили гигантскую миому, которую она вырастила за 13 лет

Врачи Видновского перинатального центра прооперировали 65-летнюю пенсионерку, которая запустила миому и вырастила ее до гигантских размеров. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как уточнили медики, доброкачественное новообразование нашли у женщины еще в 2012 году. После этого она не была у врача восемь лет: за это время миома увеличилась в несколько раз и стала соответствовать размеру плода на 20-й неделе беременности.

«Пациентка также отказалась оперироваться. К 2025 году миома увеличилась в два раза. Разумеется, это привело к нарушению функции соседних органов: у пациентки начались трудности с дыханием и участились мочеиспускания», — поделился заведующий гинекологическим отделением больницы Николай Соваев.

Во время вмешательства, которое длилось почти два часа, пациентке удалили пятикилограммовую миому. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали домой.

Ранее в Башкирии врачи удалили пациентке миому матки весом 8 кг.