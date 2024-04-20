На Украине двое военных расстреляли полицейских на блокпосту и скрылись На Украине мужчины в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту

Прошлой ночью мужчины в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту в Винницкой области Украины, когда их машину остановили для досмотра. «Страна.ua» пишет, что злоумышленники напали после того, как их попросили показать содержимое ящиков в багажнике. В результате происшествия один полицейский ранен, его 20-летний коллега погиб. Нападавшим удалось скрыться.

В Винницкой области Украины в ночь на 20 апреля двое мужчин в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту, сообщило издание «Страна.ua».

Согласно публикации, инцидент произошел между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе, когда патрульные остановили направлявшуюся в Одесскую область машину Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В автомобиле находились двое мужчин, которые напали на сотрудников правоохранительных органов.

Это произошло после того, как патрульные попросили мужчин показать содержимое ящиков в багажнике. Один из злоумышленников взял нож, чтобы их открыть и напал на сотрудников, а другой начал стрелять. «Страна.ua» предположила, что мужчины перевозили что-то запрещенное.

В результате происшествия один патрульный погиб, еще один получил ранения, его госпитализировали. Издание опубликовало видеозаписи с места происшествия и с камер на заправке, куда заезжали мужчины.

Погоня за нападавшими

Информацию о нападении подтвердили в пресс-службе полиции региона. По данным ведомства, в районе 2:00 в Гайсинском районе области полицейские остановили легковую машину для проверки. За рулем и на пассажирском сиденье находились мужчины. Они стали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве сообщили, что нападавшие скрылись. В Одесской и Винницкой областях начали спецоперацию по их поимке. В сети появлялась информация о том, что мужчин уже задержали, но эти сведения официально не подтверждались.

«На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Ориентировка на вероятно причастных лиц к совершению убийства разослана во все региональные подразделения Нацполиции», — отмечается в публикации.

В ведомстве добавили, что личности обоих злоумышленников установлены. Они могут быть причастны к еще одному преступлению.

Жертвы и преступники

По данным «Страна.ua», нападение на блокпосту устроили уроженец города Чорномин Пещанского района Винницкой области Валерий Василаке 1972 года рождения и его сын Виталий Василаке 1998 года рождения. В разговоре с патрульными мужчины представились военными. Они утверждали, что «служат в ПВО 58-го РТБ (радиотехнический батальон )». Газета изучила профили этих людей в соцсетях и выяснила, что оба злоумышленника действительно могут быть военными. В интернете есть данные о том, что Василаке-младший служит в Одесской области.

Позднее появилась информация, согласно которой отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, но там эти данные опровергли. По данным сил обороны Юга, мужчины уволились из этого подразделения год назад. При этом представитель командования Сухопутных войск ВСУ подтвердил, что злоумышленники на сегодняшний день числятся военными одной из частей ВСУ.

«Страна.ua» назвала и имена пострадавших полицейских. В результате нападения скончался рядовой полиции 20-летний Максим Зарецкий, единственный ребенок в семье. Ранен его коллега капитан полиции Максим Шарапанский.

«У него состояние средней тяжести. Ближе к легкому. Травмы незначительные. Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Немало ссадин. Он в сознании», — рассказали «Зеркалу недели» в больнице.