Четыре дня в бегах: под Тверью за убийство полицейского в Подмосковье задержали байкера-наркодилера Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье задержали под Тверью

В Тверской области задержан Василий Буряков, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье 7 апреля. Мужчина скрылся с места происшествия на мотоцикле, четыре дня был в бегах и скрывался в лесу. Полицейские обнаружили у Бурякова гараж с оружием, а он сам планировал уехать в Финляндию.

Байкера засекли камеры

Полицейские задержали Василия Бурякова, подозреваемого в расстреле сотрудников правоохранительных органов в подмосковном Щелково. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К посту прикреплена видеозапись, на которой задержанный сидит в автомобиле, по всей видимости, в наручниках и отвечает на вопросы, которые задают люди за кадром. В начале ролика он называет свое имя и адрес проживания в Москве.

— Задержан за что?

— За подозрение в убийстве.

— Скрывался где?

— В лесу.

— Вину признаешь свою?

— Признаю, наверное.

Буряков также добавляет, что мотоцикл, на котором он скрылся с места происшествия, находится в лесу. Волк уточнила, что подозреваемый был задержан подмосковными и тверскими полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.

Telegram-канал Shot выяснил, что Буряков скрывался в городе Белый Тверской области — в 410 км от места преступления. Его распознали уличные камеры.

«Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства», — заключила представитель МВД.

Гараж с оружием и побег в Финляндию

В следующем посте о задержании Волк показала, как полицейские обнаружили в лесу мотоцикл задержанного. Байк со скрученным номером замаскирован еловыми ветками.

«А че костер не жег, чтобы не засветиться, что-ли?» — задается вопросом голос за кадром.

По данным Telegram-канала 112, следователи и криминалисты обнаружили в гараже у Бурякова автомат Калашникова-107, вещества для изготовления СВУ и самодельные патроны.

«Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Все изъятое направлено для проведения экспертиз», — сообщила пресс-служба СК РФ.

112 утверждает, что после совершения преступления задержанный планировал сбежать в Финляндию.

Погоня за убийцей

Василию Бурякову удалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов около четырех суток.

7 апреля, как считают в Следственном комитете, он открыл огонь по двум сотрудникам Лосино-Петровского отдела полиции в районе поселка Фряново, где его хотели задержать по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой был ранен и находится в тяжелом состоянии.

Бурякову заочно предъявлены обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК). Злоумышленник ехал с места происшествия в сторону Санкт-Петербурга со скоростью 150-200 км/час, для его поимки был объявлен план-перехват «Сирена» (Когда правоохранители проводят розыск подозреваемых, патрулируют территорию, при необходимости проводят досмотры или задержания. Всем патрульно-постовым службам на территории, где действует план, передают ориентировки на преступников. Патрули ДПС останавливают и досматривают автомобили, проверяют личности водителей).

8 апреля 112 сообщал, что по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье был задержан мотоциклист. Однако мужчина оказался ни при чем: он сумел подтвердить свое алиби.