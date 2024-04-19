Хочу завести ребенка «для себя». Как это сделать?

Почему россиянки рожают «для себя»

Решение стать матерью без мужа — отнюдь не «изобретение» современных женщин. Вспомним советский кинематограф — многие женщины узнавали себя в Катерине из фильма «Москва слезам не верит» и видели сходство с Надей Смирновой из картины «Человек родился».

А если оглянуться вокруг, то наверняка найдется несколько знакомых, у кого не было отца, но зато их воспитывала прекрасная мать.

«Я из тех, кого родили «для себя». В подростковом возрасте расспрашивала об отце и задавалась вопросом, почему моя мама приняла такое непростое решение. Она сказала: «Позже ты обязательно меня поймешь». Я поняла, когда забеременела своим первым ребенком, но его отец оказался не готов к семье. Мамы нет на свете уже пять лет, но когда-то, глядя на моего новорожденного сына, она успела сказать важные для меня слова: «Лена, теперь ты знаешь, что решение о твоем рождение было самым правильным в моей жизни», — вспоминает Елена, мать двоих сыновей.

Семейный психолог Ольга Романив, руководитель клуба знакомств для создания семьи «Классика отношений», призывает девушек не уповать на судьбу, а знакомиться с молодыми людьми уже сегодня: «А сделав свой выбор, рожать детей. Звучит старомодно, но зато надежно».

Однако попытки обрести личное счастье могут затянуться на долгие годы. Так случилось с Ольгой из Москвы: «Разбираться с тем, почему я в свои 37 лет до сих пор ни разу не вышла замуж, я буду с психологом. Я сейчас я хочу только одного — успеть родить ребенка».

По словам россиянки, она планирует обратиться в банк донорской спермы, так как врачи бьют тревогу — у близких родственниц Ольги был ранний климакс, а это значит, она в зоне риска.

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«Мы, акушеры-гинекологи, наблюдаем, что средний возраст женщин на момент родов растет. Здесь важно соблюдать «золотую середину»: как слишком ранний репродуктивный (моложе 18 лет), так и поздний возраст (старше 35–40 лет) повышают риски осложнений для здоровья женщины и ее ребенка. Если в силу определенных обстоятельств рождение ребенка откладывается, стоит рассматривать программы «отложенного материнства» до 35 лет», — рассказала врач акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Кристина Шейдаева.

Речь идет о заморозке и хранении яйцеклеток или эмбрионов. При этом врач подчеркнула, что вариант с эмбрионами надежнее, ведь к оплодотворению способна не каждая яйцеклетка.

Как женщины выбирают будущих отцов среди доноров половых клеток

По данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), каждый год более семи тысяч женщин беременеют с помощью доноров биоматериала.

«Для криобанков нет разницы, кому продавать половые клетки — паре или будущей матери «для себя». Сами женщины чаще всего обращаются в банки доноров именно из-за отсутствия партнера, а не по причине его проблем с репродуктивной системой. Потребуется российский паспорт и подтверждение из клиники о необходимости использования донорского биоматериала», — объяснила Наталья Сидоренко, основатель криобанка «Криотоп».

Чаще всего россиянки выбирают доноров по внешности, а иногда случаются забавные истории.

«Я тогда совсем была не в теме, поэтому распечатала фото нескольких актеров и попросила найти максимально похожих. Оказывается, я такая не единственная. Однажды был запрос на двойника Михаила Боярского — женщина с детства мечтала родить от мушкетера», — смеется 40-летняя Марина из Московской области.

Когда врачи говорят о возможности выбора внешности потенциального отца, то они имеют в виду так называемые фенотипические данные: рост, цвет глаз, волос, кожи.

«Можно увидеть детские фотографии донора. Также женщине предоставляют информацию о национальности, группе крови, личностных качествах, профессии, хобби, достижениях. Все эти параметры указываются в анкете», — рассказала репродуктолог «Нова Клиник» Ольга Ливина.

«Я в итоге выбрала высокого, русоволосого и с зелеными глазами. В анкете было указано, что есть художественные способности, а я тогда интересовалась искусством», — добавила Марина.

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А для москвички Ольги, которая еще только планирует воспользоваться донорскими услугами, важен знак зодиака донора: «Я уже узнавала, эту информацию можно получить по запросу. Да, звучит забавно, но я буду рассматривать огненные знаки, как у моих близких, — у меня папа Лев, мама Стрелец, а брат Овен».

Как зачать от донора

Решение о методе зачатия от донора принимает врач-репродуктолог. Это может быть инсеминация (обработанную семенную жидкость вводят в полость матки во время овуляции) – или ЭКО (яйцеклетка оплодотворяется вне организма женщины).

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«Средний процент успеха одной попытки инсеминации варьируется от 14 до 20%. А шансы забеременеть после одной попытки ЭКО — от 15 до 50%», — пояснила Ливина.

Если с инсеминацией не получилось, специалисты предлагают ЭКО. «Это более эффективный метод. В случае, если пациентке больше 35 лет, ЭКО могут сделать уже в первую попытку», — добавила Наталья Сидоренко.

Врачи уверяют — главное, не отчаиваться. Не все женщины слышат заветную фразу «Вы беременны» с первой попытки.

Например, Марине пришлось трижды пройти эту процедуру: «Во время пункции яичников врач получила 15 яйцеклеток — мне сказали, что это хороший результат. Чтобы повысить шансы, их сразу же оплодотворили биоматериалом нашего анонимного папы-художника. Эмбриологи звонили раз в два дня и сообщали об этапах развития. Большинство эмбрионов остановились в развитии, но до пяти дней «дожили» пять хороших. Первые две попытки — мимо, но третья стала для меня счастливой. Сейчас у меня большие планы на оставшиеся эмбрионы – надеюсь, у сына в ближайшем будущем появится брат или сестра».

Ради своей мечты многие женщины готовы годами повторять попытки забеременеть. Одна из удивительных историй в России: Лариса Костенко, учительница из Санкт-Петербурга, родила долгожданную дочь от донора с 15-й попытки ЭКО только в 61 год — на это у женщины ушло целых 30 лет!

«Это же смысл жизни! Я понимала, что у ребенка должны быть папа и мама. Я работала над этим, но, к сожалению, у меня не получилось семьи полноценной. Года ушли, и я поняла, что, может быть, до конца своих дней буду искать вторую половинку свою, а может быть, и не найду. Но женское-то здоровье уходит, и возможность иметь детей тоже не всегда может быть», — рассказала счастливая мать в интервью Елене Погребижской.

Беременность и выписка из роддома

Многие россиянки вспоминают о беременности со счастливой улыбкой, несмотря на все жизненные сложности.

«Когда я рассказала своему парню, что жду ребенка, он заметно испугался и заявил, что быть такого не может — якобы бесплоден, так как болел «свинкой» в детстве. Было и грустно, и смешно одновременно. Но беременность тогда меня воодушевила», — рассказала 25-летняя Анастасия.

Сегодня при постановке на учет в женские консультации беременным рекомендовано предоставить данные о биологическом отце: возраст, состояние здоровья, наличие вредных привычек и так далее.

Анастасия встала на учет на девятой неделе беременности: «Единственное, что я сообщила об отце ребенка, это его возраст, рост и… упомянула про злобную «свинку». Надеюсь, дочери передалось прекрасное чувство юмора ее отца».

А что делать будущей матери, которая лично не знакома с биологическим отцом своего будущего ребенка?

Акушер-гинеколог Кристина Шейдаева не видит в этом проблемы: «Эти данные нужны для оценки факторов риска вынашивания беременности и пороков развития плода. Донорами спермы могут стать только здоровые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет (прошедшие медико-генетическое исследование). Предоставлять информацию о состоянии здоровья в этой ситуации не требуется».

Что касается момента встречи из роддома одинокой матери, то здесь семейный психолог Романив настроена оптимистично: «В такие моменты счастливую мать переполняют эмоции радости, ведь ее желание исполнилось. А если вдруг ей важно, чтобы встреча с цветами состоялась, то близкие организуют все наилучшим образом».

61-летняя Лариса вызвала такси и сама без проблем добралась из роддома вместе с новорожденной дочерью, а 25-летнюю Анастасию забрала домой мама.

Какое отчество дать ребенку

По поводу отчества ребенка, рожденного без отца, можно не переживать — мать вправе дать ему любое на свое усмотрение. Например, в качестве отчества одинокая мать может указать свое матчество или любое другое женское, например, Светлановна, Татьянович. Закон не может запретить женщине пойти на такой шаг.

«Ольговна? Ольгович? Ой, нет, мне не очень нравится, я больше за традиционные варианты. Но если кто-то из подруг решится дать своему ребенку матчество, я только поддержу», — отметила Ольга, решившая родить ребенка «для себя».

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Психолог Ольга Романив обращает внимание на близких и достойных мужчин: «Можно дать своему ребенку отчество любимого дедушки, папы. Или любого мужчины, который положительно повлиял на вашу жизнь, если воспоминания о нем пробуждают приятные эмоции».

Если с мужскими именами совсем плохо, то, по словам психолога, можно прибегнуть к креативу, например: Мартович, Июльевич, Апрельевна, Майевна и так далее.

Воспитание ребенка «для себя»

Многие россиянки, воспитывающие детей без отцов, стремятся дать сыновьям и дочерям представление о полноценной семье.

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анастасия Егорова уверяет, что эта миссия выполнима: «Девочке важно видеть хороший пример отношений с противоположным полом. Если в окружении матери есть счастливые семьи, это станет подспорьем в воспитании. А для сына необходим мужской авторитет — это могут быть коллеги по работе, тренер секции, в которую ходит ребенок, родственники-мужчины. В России достаточно примеров, когда женщины успешно воспитывали детей в одиночку (например, в послевоенное время)».

Многие женщины решают родить ребенка «для себя» от мужчины, который не готов к отцовству, например, как это было в истории Анастасии с вымышленным мужским бесплодием от «свинки».

«Если я когда-нибудь и расскажу дочери о подробностях поступка ее отца, то это точно будет не раньше совершеннолетия», — рассуждает мать.

Семейный и клинический психолог Вера Золотых советует признать, что ребенок — часть двоих родителей: «Поэтому отца важно уважать, поддерживать его положительный образ. Но при этом не идеализировать — история про летчиков и спасателей-героев совсем не подойдет».

Несмотря на то, что Ольга твердо решила родить от донора, она пока еще не знает, что будет говорить своему ребенку об отце: «Непростая задача, но мне кажется, к тому моменту я что-нибудь придумаю!»

Семейный консультант, подростковый психолог Светлана Котова предупреждает, что говорить стоит только тогда, когда сын или дочь об этом спросит. Тайна, что ребенок родился не от любви, а «от чьего-то биоматериала», может быть миной замедленного действия в детско-родительских отношениях. Психолог советует с достоинством объяснить ребенку историю его происхождения. Например, в 5 лет можно коротко сказать: «Так получилось, что папа никогда не жил с нами, но он передал тебе свою силу, ловкость, смелость, красоту».

Право на личное счастье для одинокой матери

Россиянки рожали, рожают и будут рожать детей «для себя». Но это вовсе не значит, что они не могут благополучно построить свою личную жизнь.

Эта тема поднимается не только в советском кинематографе (Катерина в фильме «Москва слезам не верит» после рождения дочери делает карьеру и находит любовь, а Надя, героиня картины «Человек родился», становится мамой сына и вскоре встречает достойного мужчину). О том, почему современные женщины рожают детей для себя и как решают вопрос с выбором биологических отцов, можно узнать из сериала «Морозко», снятом в жанре драмеди.

По словам семейных психологов, в современном мире многое зависит от желания женщины – если она захочет, то найдет себе пару и с детьми в любом возрасте.

Интересно, окажется ли в их числе героиня «Морозко»? А в жизни таких примеров немало.

Елена, чья история упоминалась в самом начале, вспоминает свое детство: «Мама родила меня «для себя», когда ей было за 30. Почему-то она решила, что с личной жизнью не срослось, поэтому годами не отвечала на знаки внимания со стороны мужчин. Но однажды все изменилось – видимо, просто пришло время. Когда мне было 12 лет, мама познакомилась с Михаилом. У них даже свадьба была, а я стала называть его папой».

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