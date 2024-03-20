«Технически возможно»: в России допускают блокировку смартфонов Apple и Google Роскачество: Apple и Google технически могут отключить все свои смартфоны в РФ

Телефоны iPhone и Android в России могут заблокировать из-за рубежа, считает Роскачество. Это можно сделать так же, как блокируются украденные устройства. Но на практике Google и Apple не пойдут на крайние меры — это незаконно для них самих, может ударить по иностранцам, грозит потерей репутации и огромными исками. Ранее об опасности блокировки заявил депутат Горелкин, он же допустил изоляцию российского интернета от мировой сети.

Google и Apple технически могут заблокировать свои телефоны на территории России, но не пойдут на это хотя бы потому, что тогда случайно «зацепят» смартфоны иностранцев, сообщил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, передает РИА Новости.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что на гаджетах не указано, для какой страны они сделаны. Если блокировать все телефоны, которые импортировали в Россию или работают на ее территории, под удар могут попасть иностранцы. Последних здесь по-прежнему много: кто-то приезжает по работе, кто-то навещает родственников. Кузьменко уточнил, что, теоретически, компании могут «отделить их от местных жителей», но это крайне сложная задача. Она потребует дополнительных денег.

Основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro Антон Полилов, в свою очередь, отметил, что есть программы, позволяющие менять геолокацию телефонов. Задача «несколько сложнее VPN», но решаема.

Кроме того, добавил Кузьменко, так просто заблокировать все телефоны Apple и Google не позволяет лицензионное соглашение с клиентами. Пользователи априори принимают его при покупке телефона.

«Если все же корпорации пойдут на такой шаг, это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски», — резюмировал Кузьменко.

Рассуждая о технических аспектах блокировки, он отметил, что у Apple «этот механизм намного более продвинутый», чем у Google.

Телефоны компании окажутся полностью недоступны, с невозможностью восстановить личные данные. Из смартфонов Android получится извлечь данные, но «воскресить» их — только через перепрошивку, за которую придется заплатить.

«И там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — считает Кузьменко.

Почему в России говорят о блокировке зарубежных телефонов

Ни Apple, ни Google не заявляли о том, что собираются заблокировать телефоны россиян. Несколько дней назад об этом предостерег зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Он заявил, что обе компании пойдут на блокировки в случае третьей мировой войны.

«Если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют третьей мировой войной, — тогда вполне допускаю, что Apple отключит все айфоны в России, а Google отключит неперепрошитые телефоны на Android... Но я надеюсь и верю, что этого никогда не случится», — сказал Горелкин.

Депутат допустил, что в случае глобального конфликта российские власти также изолируют Рунет от глобальной сети. Он отметил, что технологически Россия может «сделать свой отдельный анклав, отгородиться».

«Но я уверен, что мы этого делать не будем. Потому что те менеджеры государственные, которые за это отвечают, очень разумные и высокоинтеллектуальные люди», — обнадежил Горелкин.

С начала полномасштабных военных действий на Украине Apple остановила продажу всех своих товаров в России и больше не работает с российскими картами. Google тоже юридически не присутствует в РФ, прекратила лицензировать Android для российских производителей смартфонов. CША в феврале 2023-го запретили экспорт в Россию и Белоруссию электротоваров, в том числе смартфонов стоимостью выше $300 (27 675 рублей).

В прошлом году российские власти начали ограничивать использование смартфонов и планшетов Apple в служебных целях. Запрет на «яблочную» технику ввели Минцифры, Минпромторг, Минтранс, ФНС, Минфин и Минэнерго, Минпросвещения, госкорпорация «Ростех». К ограничениям присоединились и некоторые государственные больницы Москвы и Петербурга.

«Разумеется, [в администрации президента РФ] все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны. Конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», — подтверждал служебный запрет на iPhone в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С начала этого года в России появились тендеры на физическое уничтожение техники Apple. Так, городская администрация Перми провела тендер на избавление от 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). В итоге их должны были уничтожить за 1,2 тыс. рублей.