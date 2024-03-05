Весенний призыв в армию: что изменится в 2024 году Весенний призыв 2024: сроки проведения, новый призывной возраст, штрафы и электронные повестки

В России 1 апреля начинается весенний призыв в армию. В 2024 году он пройдет по-новому — с учетом повышения призывного возраста. Кто отправится служить этой весной, кто может рассчитывать на отсрочку от армии или освобождение от службы, как работают электронные повестки и какое наказание может грозить тем, кто после их получения не явится в военкомат, — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и заканчивается весенний призыв

Весенний призыв на срочную службу в России объявляется указом верховного главнокомандующего — то есть президента. Теоретически он может произойти в любые даты, но на практике изменений практически не бывает. Традиционно весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июня .

В указе президента, который он обычно подписывает в конце марта, также указывается количество человек, которых призовут на срочную службу. Судя по статистике последних лет, это порядка 135 тыс. призывников.

Кого призовут в армию в 2024 году

Призывная кампания в 2024 году будет проходить по новым правилам — с учетом изменения призывного возраста. В 2023 году парламент принял поправки в закон о повышении его верхней границы с 27 до 30 лет . Изначально Минобороны предлагало повысить и нижнюю планку — до 21 года. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «очень много ребят» хотят служить именно с 18 лет, и нельзя их лишать этой возможности. В итоге нижняя граница возраста призыва осталась прежней.

В 2024 году в армию весной призовут молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы останется прежним — один год.

Хотя поправки в закон о воинской службе были приняты в прошлом году, они вступили в силу только 1 января. Поэтому тех, кому 27 лет исполнилось в 2023-м, этой весной призывать не должны.

Электронные повестки

Еще одно довольно новое понятие для призывных мероприятий — введенные в прошлом году электронные повестки. Теперь бумажные документы, которые раньше вручались призывнику лично под подпись, будут дублироваться в электронной форме и приходить в личный кабинет на портале «Госуслуг». Уведомление о необходимости явиться в военкомат будет официально считаться врученным с момента появления в кабинете. Оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная повестка.

Кроме того, повестки планируется размещать в открытом доступе — в специальном электронном реестре. Они будут считаться врученными по истечении семи дней после появления в этом перечне. Однако на март 2024 года не было информации о том, что электронный реестр повесток заработал или его создание близко к завершению.

Закон об электронных повестках также предполагает ужесточение ограничений для тех, кто будет уклоняться от визита в военкомат. Сразу после получения повестки (в бумажном виде или онлайн — неважно) призывнику будет запрещен выезд за границу . Еще через 20 дней в случае неявки гражданину могут грозить:

запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого;



запрет на регистрацию недвижимости и транспортных средств;



запрет на получение и продление действия водительских прав;



запрет на получение кредитов.

Штрафы и другие наказания для уклонистов

Самое серьезное наказание для тех, кто игнорирует повестки или пытается избежать армии с помощью поддельных документов, — уголовное преследование по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Она предполагает до двух лет лишения свободы. По ней суд также может назначить арест до полугода, принудительные работы на срок до двух лет или штраф до 200 тыс. рублей.

C 2023 года значительно увеличились административные штрафы для призывников , некоторые из них — кратно (с нескольких сотен до десятков тысяч рублей):

за неявку в военкомат — штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей;



за уклонение от прохождения медкомиссии — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;



за то, что призывник не сообщил об отъезде из России более чем на шесть месяцев, — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей;



за то, что призывник не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы или переезде на новое место, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Категории годности к военной службе

Избежать призыва на срочную службу можно и на законных основаниях. Одно из самых распространенных — состояние здоровья. Получение повестки не означает, что человек автоматически попадет в армию. Сначала ему нужно будет пройти медкомиссию: терапевта, невролога, хирурга, окулиста, отоларинголога, стоматолога и психиатра. Она определяет, к какой категории относится призывник в зависимости от состояния его физического и психического здоровья:

Категория «А» — годен к военной службе без ограничений. К ней относят призывников, которые полностью здоровы и могут служить в любых войсках.

Категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник может быть направлен в определенные виды войск, где не требуются высокая физическая подготовка или специфические медицинские показатели.

Категория «В» — ограниченно годен к военной службе. Призывник имеет определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии в мирное время, но в случае войны он может быть призван.

Категория «Г» — временно не годен к военной службе. Призывник имеет временные проблемы со здоровьем, которые могут быть устранены в течение определенного времени, после выздоровления он может быть призван.

Категория «Д» — не годен к военной службе. Призывник имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии.

С какими болезнями не берут в армию

Негодными к военной службе признают людей с серьезными заболеваниями: злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, регулярными приступами эпилепсии, сильной близорукостью или дальнозоркостью, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца и т.д. Также в армию не возьмут людей с инвалидностью.

Полная классификация заболеваний, по которой определяется категория годности призывника, содержится в так называемом «расписании болезней». Этот документ, включающий список из более чем двух тысяч диагнозов, был одобрен российским правительством в 2013 году и с тех пор регулярно обновляется.

Кого освобождают от призыва

Полностью освобождаются от призыва вне зависимости от состояния здоровья всего несколько категорий граждан:

кандидаты и доктора наук;



близкие родственники (дети или родные братья) военнослужащих, погибших при исполнении;



граждане с непогашенной судимостью, находящиеся под следствием или осужденные условно.

Основания для отсрочки от армии

Перечень тех, кому положена отсрочка от призыва, заметно шире. Помимо состояния здоровья, временное освобождение от службы можно получить из-за учебы, работы и семейных обстоятельств. На него могут рассчитывать:

студенты очных отделений вузов и аспиранты;



сотрудники IT-компаний, внесенных в специальный реестр Минцифры;



депутаты всех уровней и главы муниципальных образований;



сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, а также Росгвардии, ФСИН, судебные приставы и таможенники;



опекуны престарелых родителей и те, кто ухаживает за пожилыми родственниками;



опекуны родных малолетних братьев и сестер;



отцы-одиночки;



женатые мужчины, в семье которых не меньше двоих детей;



мужчины, чьи жены беременны вторым ребенком (на сроке не менее 22 недель).

В некоторых случаях место проживания или профессия могут повлиять на сроки призыва. Жители ряда районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий уходят в армию весной на месяц позже — с 1 мая. Это же касается и учителей из любых регионов. Жителей сельской местности, занятых на сельскохозяйственных работах, вовсе не должны отправлять в армию во время весеннего призыва.

Альтернативная служба

Для здоровых неженатых и бездетных мужчин, которые не учатся в вузе, не работают в IT-сфере или в силовых структурах, есть один вариант не ходить в армию после получения повестки — альтернативная гражданская служба (АГС). На нее могут претендовать:

те, кто не готов служить в армии по религиозным или идеологическим убеждениям (критериев, в чем конкретно должны заключаться эти убеждения, в законе нет);



представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни.

Альтернативная гражданская служба — это, по сути, обычная работа, на которую человека отправляют вместо армии. Призывники, которые на нее претендуют, часто попадают в воинские части, но на гражданские специальности, или на низкооплачиваемые должности в государственных учреждениях (санитар в больнице, почтальон). В отличие от армии, куда срочников призывают на один год, сроки службы в альтернативном формате — от 18 до 21 месяца в зависимости от места прохождения. Возраст призыва остается таким же — от 18 до 30 лет.

Чтобы выбрать АГС вместо военной службы, нужно подать заявление в военный комиссариат. Решение, отправить призывника на обычную или альтернативную службу, остается за военкоматом. Нередки случаи, когда права на АГС удавалось добиться только через суд.