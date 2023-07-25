«Отправлять на СВО не будут». Юристы рассказали, что ждет призывников по новому закону

Верхняя граница призывного возраста будет повышена с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Об этом свидетельствуют поправки, которые Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекта о повышении призывного возраста. Вместе с юристами «Газета.Ru» разбирается, какие последствия это будет иметь для призывников.

Что делать тем, кому от 27 до 30?

Алишер Захидов, адвокат, член Коллегии Адвокатов «Люди Дела»:

– Вставать на воинский учет. В соответствии с новым законом, возраст призыва повышается с 27 до 30 лет, а коридор призывников увеличивается с 18 до 30 лет. Всем гражданам этой возрастной категории с 1 января 2024 будет необходимо встать на учет в военкомат, чтобы не стать уклонистом. Призовут или нет и когда это сделают – уже другой вопрос. Каждый военкомат имеет собственный распорядок по количеству новобранцев. Какой норматив придет, такой и будет закрываться. Поэтому призывнику остается только ждать повестки.

Что будет, если не встать на воинский учет?

Александр Зальцман, юрист:

– Неявка в военный комиссариат без уважительных причин является уклонением от военной службы. И уклонисты всегда преследуются по закону. Здесь в зависимости от случая может быть назначена как административная ответственность и штраф от 500 до 3000 рублей, например, за неявку по повестке в установленное время или несвоевременную постановку на воинский учет, так и более серьезная – уголовная за уклонение от призыва.

Таким образом человек может получить штраф в размере 200 тыс. руб. или в размере зарплаты и арест до полугода. Кроме того, ему могут грозить принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет. При этом уголовные дела заводят на тех, кто избегает призыва без уважительных причин или не является на призывные мероприятия. Это касается и переезда в другую страну. В отдельных случаях по запросу России дружественные страны, имеющие с нами определенные договоренности, могут даже вернуть уклониста на родину.

Какие причины считаются уважительными?

Александр Зальцман, юрист:

– Уважительными причинами для неявки являются болезнь призывника или тяжелое состояние его ближайших родственников. Также это могут быть какие-то непреодолимые обстоятельства и иные причины, которые рассматриваются и признаются уважительными или нет призывной комиссией.

Кому полагается отсрочка?

Алишер Захидов, адвокат, член Коллегии Адвокатов «Люди Дела»:

– Никаких особенных условий у новой возрастной категории призывников не будет. Правила получения отсрочки тоже не меняются. Ее можно получить по состоянию здоровья, по семейному положению – уход за членом семьи, опекунство, наличие двух и более детей, ребенка инвалида или беременной жены на сроке не менее 26 недель. Также основанием является воспитание ребенка самостоятельно. Кроме того, отсрочку получают обучающиеся очной формы обучения, служащие органов внутренних дел, Нацгвардии РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенных органов РФ.

Если призовут, сразу отправят на СВО? С военным билетом тоже?

Александр Зальцман, юрист:

– Призывников не отправляют на СВО – они идут в армию и проходят службу на территории РФ.

Если же человек уже отслужил по призыву и у него есть военный билет, насильно отправить на СВО его тоже не могут. Ему могут предложить заключить контракт, но решение об участии в спецоперации принять нужно самостоятельно.

Когда закон вступит в силу? С 1 января 2024 или со дня его обнародования?

Александр Зальцман, юрист:

– Любой закон действует с момента его обнародования, если в нем нет соответствующего указания, уточняющего в какую дату он вступает силу. В случае с новым законом, так как правительством было заявлено, что закон будет действовать с 1 января, в законе укажут, что он вступает в силу 1 января 2024 года.