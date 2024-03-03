Пистолет-пулемет и автомат Калашникова. Как в Берлине ловят подпольщиков на пенсии Спецназ в Берлине провел операцию по захвату экс-членов «Фракции Красной армии»

Спецназ Германии провел в Берлине спецоперацию по захвату двух «пенсионеров RAF» Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега. На прошлой неделе в Берлине задержали их сообщницу Даниэлу Клеттэ. Все они — бывшие члены «Фракции Красной армии» — организации, ответственной за более чем 30 убийств. Однако обвиняют Штауба, Гарвега и Клеттэ в преступлениях, которые не связаны с деятельностью организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Немецкий спецназ провел операцию по захвату двух боевиков «Фракции Красной армии» (RAF) в районе Фридрихсхайн (восточная часть Берлина), сообщила газета Bild.

Позже полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом RAF, подтвердила в соцсети Х проведение операции. Ведомство сообщило, что мероприятия проходят при участии местной полиции и федерального управления уголовной полиции.

«Обыски проводятся на улице Маркграфендамм в Берлине в связи с розыском Буркхарда Г. и Эрнста-Фолькера Ш.», — добавили в ведомстве.

Операция началась в 7:30 утра по местному времени. В ней, по данным RBB24, принимают участие до 130 оперативников.

Bild ранее сообщила, что были задержаны двое мужчин, их личности устанавливались. При этом издание RBB24 написало, что для проверки документов задержали пятерых человек, но позже их отпустили. Разыскиваемых Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега среди них не оказалось.

Пенсионеры RAF

Бывших членов «Фракции Красной армии» 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега немецкая полиция разыскивает уже несколько лет. Еще одну их сообщницу, 65-летнюю Даниэлу Клеттэ, правоохранители задержали в Берлине 27 февраля.

Начальник управления уголовной полиции Нижней Саксонии Фридо де Фриз сообщил, что женщину задержали в берлинской квартире. Сосед Клеттэ рассказал, что она скрывалась под именем Клаудия и зарабатывала на жизнь, давая уроки математики.

Сопротивления при задержании она не оказала. Дома у женщины обнаружили взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет и другое «тяжелое оружие».

После этого спецслужбы Германии сообщили, что разыскиваемые Штауб и Гарвег, вероятно, также находятся в Берлине, и объявили, что существует «потенциальная опасность для населения».

Даниэла Клеттэ, Эрнст-Фолькер Штауб и Буркхард Гарвег принадлежали к третьему поколению «Фракции Красной армии». Spiegel и другие немецкие СМИ называли их «пенсионерами RAF». Немецкая полиция при этом разыскивала их за преступления, которые не относятся к деятельности организации. Клеттэ, Штауба и Гарвега обвиняют в покушении на убийство и серии вооруженных ограблений, совершенных в период с 1999 по 2016 год с целью обеспечить себе средства к существованию.

Что такое «Фракция Красной армии»?

«Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) начиналась как радикальное студенческое движение. Организация была основана в 1968 году Андреасом Баадером, Хорстом Малером, Ульрикой Майнхоф и другими. Свое название RAF получила в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. «Фракция Красной армии» действовала в ФРГ и Берлине, целью организации был террор против представителей власти и буржуазии.

RAF ответственна за более чем 30 убийств, среди жертв были политики и предприниматели, например, генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак. «Фракцию Красной армии» также подозревали в убийстве председателя правления Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена, но причастность RAF не была доказана.

В 1998 году организация заявила о самороспуске. Об этом члены «Фракции Красной армии» сообщили в 8-страничном документе, который отправили в федеральное управление уголовной полиции в Висбадене:

«В настоящее время проект можно считать завершенным. Партизанская война в той форме, в которой ее вела RAF, уже история».

Многие из членов «Фракции Красной армии» были приговорены к пожизненным срокам, а после помилованы или освобождены. Последней из активистов RAF на свободу в 2011 году вышла Биргит Хогефельд.

При этом некоторые члены организации после роспуска ушли в подполье. Их розыском все эти годы занималась немецкая полиция.