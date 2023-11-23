«Вас расстреляют без суда». В Германии прошли обыски по делу «граждан Рейха»

Немецкие силовики провели масштабные обыски у 20 сторонников правоэкстремистского движения «Граждане Рейха». По версии следствия, злоумышленники вступали в контакт с чиновниками, угрожали им и пытались влиять на решения органов власти. Рейхсбюргеры верят, что страна не проигрывала Вторую мировую войну, надеются на восстановление рейха (а кто-то – Веймарской республики) и не признают нынешнее правительство ФРГ.

Правоохранительные органы ФРГ провели масштабные обыски у сторонников правоэкстремистского движения «Граждане Рейха» (Reichsbürger, «рейхсбюргеры»). Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как данным Bild, фигурантами дела являются 20 человек, им предъявлены обвинения в создании преступной организации. Возраст обвиняемых — от 25 до 74 лет.

Операция прошла в восьми федеральных землях: Баварии, Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне. Наибольшее количество человек, вызвавших интерес у правоохранительных органов, – десять – проживает в Баден-Вюртемберге.

В рейдах участвовали 280 силовиков, в том числе из подразделений специального назначения. Полицейские изъяли у предполагаемых экстремистов компьютеры, мобильные телефоны, охолощенный пистолет и газовые баллончики.

«Все улики тщательно изучаются», — сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

Попались в «телеге»

Немецким стражам порядка удалось выйти на группу в ходе мониторинга различных каналов в Telegram. По данным прокуратуры Мюнхена, несколько каналов попали в поле зрения полиции, поскольку там распространялись «типичные для «Граждан Рейха» тезисы теории заговора».

Отмечается, что участники объединений пытались воздействовать на каналы связи органов власти «путем целенаправленного массового контакта» по телефону и электронной почте.

«Главной целью вовлеченных лиц была дестабилизация ФРГ и ее государственных институтов, а также стремление повлиять на решения и действия законной власти», — заявили в прокуратуре.

Те чиновники, которые вступали в контакт с «Гражданами Рейха», получали обвинения в нарушениях прав человека и военных преступлениях, а также угрозы расправой. Прокуратура даже приводит конкретные фразы, с помощью которых злоумышленники угрожали своим жертвам: «Вас расстреляют без суда и следствия», «Вас заберут через несколько дней» и «Вас будут судить».

Руководитель движения — 58-летний житель города Ольхинг в Баварии — был арестован в ноябре 2021 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о создании преступной организации и призывах к мятежу. Процесс еще не завершен.

«Группа граждан Рейха оскорбляла государственные учреждения по всей стране в больших масштабах, а иногда и массово угрожала им, в основном через социальные сети. Граждане Рейха могут быть не странными чудаками, но опасными преступниками, которые не остановятся ни перед чем», — сказал глава МВД.

Министр юстиции Баварии Георг Айзенрайх выступил за ужесточение государственного контроля в мессенджерах.

«Злоумышленники организовались через Telegram. Telegram — это медиа, которое привлекает «Граждан Рейха» и других правых экстремистов. Нам необходимо более тщательно контролировать такие услуги. Бавария уже давно агитирует за это», — сказал Айзенрайх.

Мир глазами «Граждан Рейха»

«Граждане Рейха» верят, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство ФРГ и убеждены, что страна не проигрывала Вторую мировую войну, но до сих пор оккупирована союзниками по антигитлеровской коалиции. Спецслужбы Германии считают, что сторонниками движения являются около 23 тыс. человек (данные на 2022 год, годом ранее их было меньше на две тысячи).

В декабре прошлого года в стране задержали 25 участников ультраправой организации, которые, по заявлениям Генпрокуратуры, готовили госпереворот. Группа активистов якобы планировала штурм Рейхстага и силовой захват власти. Участники заговора даже ходили по подземным коммуникациям Рейхстага, куда их провела теперь уже экс-депутат Биргит Мальсак-Винкеманн, которая тоже симпатизирует рейхсбюргерам.

Предполагалось, что новый рейх возглавит 71-летний бизнесмен, именующий себя князем Генрихом XIII Рейссом (сейчас находится под арестом). Его семья до упразднения монархии в XX веке в течение примерно восьми столетий управляла обширными землями на территории современной Тюрингии. Там несостоявшийся глава государства приспособил под штаб-квартиру движения охотничий домик.

«В конце прошлого года следователи обнаружили там помимо 1034 патронов ряд странных вещдоков. Например, эзотерический трактат «Изумрудные скрижали Тота Атланта» и спутниковый телефон, обернутый алюминиевой фольгой. В парке замка оперативники наткнулись на золотую пирамиду со стульями и походной кроватью, расписанной иероглифическими знаками и «указами» принца Рейсса», — сообщал в июне Spiegel.