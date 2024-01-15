Воевал в СВО, награжден медалью: в Екатеринбурге судят главного свердловского десантника

Свердловского десантника Евгения Тетерина, которого обвиняют в посредничестве во взятках, повысили в звании, он стал старшим лейтенантом. В 2022 году он уехал в зону СВО и не смог присутствовать на заседаниях суда по своему делу. По словам адвоката обвиняемого, на фронте мужчина получил ранение, из-за которого он больше не годен к службе. Однако Тетерин намерен вернуться в зону СВО, «но уже в другом статусе». Суд над ним продолжается, он не признает свою вину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина повысили в звании до старшего лейтенанта за время участия в СВО, сообщило агентство Ura.ru. Кроме этого, его наградили медалью «За храбрость». Мужчину обвиняют в получении взяток.

Адвокат десантника Дмитрий Бушухин рассказал, что его подзащитного признали непригодным к военной службе. По словам адвоката, Тетерин выполнял задание в составе штурмовой группы, получил ранение и сейчас проходит курс реабилитации. Подробностями о случившемся десантник не поделился из-за запрета командования.

«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — добавил Бушухин.

Уголовное дело за взятку

В ноябре 2021 года в отношении Тетерина возбудили уголовное дело о посредничестве в передаче взятки. По данным сотрудников правоохранительных органов, десантник участвовал в трех эпизодах, общая сумма составила 13 млн рублей.

«Комменсантъ» со ссылкой на источник пишет, что один из эпизодов связан с ООО «Уралщебень». В ходе внеплановых проверок выяснилось, что компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей. Тогда директор Вячеслав Иванов решил дать взятку, чтобы избежать уголовного преследования. По версии следствия, он передал необходимую сумму руководителю «Шабровского карьера» Ибаду Гурбанову, а тот уже — Тетерину. Якобы десантник должен был отдать деньги «решале», который доставил бы их представителю надзорного органа. Адвокат Тетерина заявил, что у его подзащитного есть алиби: в это время он находился в другом регионе.

Еще один эпизод передачи взятки состоялся из-за налоговой проверки. По предварительным данным, на предприятиях Иванова и Гурбанова выявили нарушения. Они передали 1 млн рублей наличными Тетерину, чтобы налоговая проверка прошла без особых потерь. По словам бизнесменов, еще 3,5 млн рублей Тетерин добавил самостоятельно, то есть общая сумма взятки составила 4,5 млн.

Десантник отрицает факт получения денег от Иванова и Гурбанова. По его словам, бизнесмены занимали у него денежную сумму, а потом вернули ее. По данным адвоката, этот факт был подтвержден. Иванов и Гурбанов заключили досудебное соглашение со следствием. Они рассказали, что передавали взятку через Тетерина.

«О чем вы? Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку? Так можно каждого посадить. Мне больше сказать нечего. Я считаю, это бред», — сказал Тетерин, цитирует E1.ru.

28 сентября 2023 года состоялось очередное заседание суда по этому делу. На нем свидетель со стороны обвинения — бывший сотрудник налоговой инспекции — рассказал, что к нему обратился Сергей Горохов — знакомый Тетерина, который попросил помочь решить вопрос с уплатой налогов. Горохов попросил свидетеля «найти людей, которые могут эту ситуацию изменить». Однако он только сообщил, что у «Уралщебня» недоимок в размере 30 млн рублей.

Еще осенью 2023 года адвокат Тетерина попросил приостановить судебный процесс, поскольку десантник с 30 сентября уезжал в зону проведения СВО на неопределенный срок. По словам мужчины, он какое-то время находился там бесплатно, а в июле заключил контракт по июль 2026 года, так как присутствие частных лиц в этой зоне не предусматривается.

«В отличие от того, как некоторые думают и пишут, я не сижу где-то в тылу, я постоянно нахожусь на передовой», — подчеркнул Тетерин.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга одобрил прошение и приостановил рассмотрение уголовного дела до 15 января, сейчас его возобновили. Тетерин пришел на заседание «с боевым настроем».

«Я по-прежнему полностью не признаю свою вину. Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Если бы хотел скрыться, то сделал бы это. Вместо этого я вернулся», — сказал он в беседе с E1.ru.