Глава Союза десантников Урала выехал в зону спецоперации с подпиской о невыезде

Обвиняемый в посредничестве в даче взятки председатель Союза десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин не явился на заседание по своему делу. Он уехал в зону спецоперации в качестве представителя свердловского омбудсмена. По данным ТАСС, Тетерину вменяют три эпизода, за которые ему грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

Председатель Союза десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин не явился на заседание суда по делу, в котором он проходит в качестве обвиняемого, сообщает ТАСС. Причина – Тетерин уехал в зону спецоперации на Украине.

«Не явился подсудимый. Оглашается справка уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, согласно которой, в целях организации и налаживания деятельности аппарата [омбудсмена] для решения вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне действия СВО, [Тетерин отбыл]. Дата возвращения неизвестна», – сказала судья Верх-Исетского районного суда. Он отправился туда 10 ноября.

Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин попросил перенести суд на следующий год. Но судья следующее заседание перенесла на 29 декабря. Бушухин уточнил журналистам, что его подзащитный, который был отпущен следователем под подписку о невыезде, находится в Луганске.

В пресс-службе районного суда Екатеринбурга заявили 66.ru, что неявка состоялась «по уважительной причине»: «Местонахождение Тетерина известно. Данных о нарушении избранной меры пресечения у суда нет».

Как рассказал защитник обвиняемого, Тетерин планировал приезжать на судебные заседания, но из-за «сбоя» и нерегулярных рейсов из Донбасса с 10 ноября он не может прилететь в Екатеринбург.

Как пишет 66.ru со ссылкой на Общественную палату Свердловской области, Тетерин «участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию». Кроме того, в 1987-1988 годах за мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных командованием задач, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Издание отмечает, что обвиняемый стоял у истоков ветеранского движения «афганцев» в Свердловской области, более 20 лет является первым зампредом правления Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Отмечается также, что, по данным СПАРК, Евгений Тетерин владеет ООО «ИСК «ВРЕМЯ», которое занимается арендой и управлением недвижимостью.

Уголовное дело против Тетерина

В ноябре прошлого года против известного общественника возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взятке. На сегодняшний день, как пишет ТАСС, ему вменяют три эпизода по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Общая сумма – 13 млн руб.

«Де-факто они доказаны, в случае обвинительного приговора ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы и крупный денежный штраф», – сказал агентству представитель правоохранительных органов.

В деле также фигурируют директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель «Шабровского карьера» Ибад Гурбанов.

В ходе внеплановых проверок стало известно, что «Уралщебень» нанесла ущерб природе на 400 млн рублей. Предположительно после этого Иванов решил дать взятку. Гурбанов, по версии следствия, передал ее Тетерину. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому «решале», который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа», – отмечал источник «Ъ-Урал».

В январе этого года директор ООО «Уралщебень» и посредник заключили досудебное соглашение по делу о коррупции, а Тетерина арестовали, сообщил его адвокат.

«Взяткодатель Иванов и посредник Гурбанов заключили досудебное соглашение со следствием, подтвердив, что они передавали через Тетерина денежные средства неустановленному следствием лицу», – цитирует Дмитрия Бушухина ТАСС.

Он рассказал, что они «являются хозяевами карьеров, на их предприятии была проведена налоговая проверка, где были выявлены нарушения, и чтобы проверка прошла без особых потерь, они якобы заплатили Тетерину деньги».

«Вменяется сумма взятки 4,5 млн рублей, 1 млн был передан наличными Тетерину, еще 3,5 млн, по словам Иванова и Гурбанова, он добавил из своих», – сказал Бушухин.

Сам Тетерин, заверяет его адвокат, отрицает факт получения денег от Иванова и Гуробанова. Но он отметил, что между ними были финансовые отношения: якобы Иванов и Гурбанов были должны Тетерину деньги и вернули их. Бушухин отметил, что предприниматели подтверждают наличие долговых обязательств перед Тетериным.

Второй эпизод, как пишет ТАСС, связан с посредничеством Тетерина в передаче взятки в 3 млн руб., которые были предназначены неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении директора ООО «Уралщебень». Но адвокат Тетерина отмечал, что по этому эпизоду у его подзащитного есть алиби – он был в другом регионе.

Знакомый Евгения Тетерина рассказал изданию 66.ru, что «Палыч (так Тетерина называют в ближайшем окружении, — прим. 66.ru) был вхож к влиятельным чиновникам, депутатам и силовикам, в том числе федерального масштаба». По словам собеседника издания, Тетерин «был посвящен в различные нюансы дел высокопоставленных лиц».

Сам Тетерин 18 ноября прошлого года назвал свое дело «бредом». «Какая еще экономическая? О чем вы? Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку? Так можно каждого посадить. Мне больше сказать нечего. Я считаю, это бред», – цитирует обвиняемого портал e1.ru. Жена подсудимого считает, что ее муж стал жертвой недобросовестной конкуренции.