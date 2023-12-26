Загадочная смерть актера Черных. Где нашли тело и при чем здесь журналист Красовский Сценарист Куратов опроверг данные, что актер Черных умер в его квартире

Журналист Антон Красовский попал в больницу после потери сознания. Причину он не назвал, а разведка Украины утверждает, что бывшего сотрудника RT отравили. На фоне этих сообщений Telegram-каналы пишут о том, что перед госпитализацией журналист был у себя дома со своим «близким другом», актером театра Et Cetera Алексеем Черных. Артиста нашли мертвым 23 декабря.

Что известно о госпитализации

Журналист, бывший сотрудник RT Антон Красовский 24 декабря сообщил, что он в больнице, не назвав точной причины.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», — написал он в Telegram.

Источник «Регнума» утверждал, что мужчину госпитализировали две недели назад после того, как он потерял сознание.

Украинская газета Kyiv Post 25 декабря написала, что Красовского отравили. Издание сослалось на источник из Главного управления разведки Украины (ГУР), который сообщил, что состояние публициста «продолжает ухудшаться».

Журналистка Ксения Собчак в феврале намекала, что Красовский употребляет наркотики. Во время перепалки с мужчиной в интернете она написала, что не ему говорить о том, «кто и что нюхает».

Труп «близкого друга»

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ 25 декабря сообщил, что Красовский перед госпитализацией был не один — в квартире с ним нашли труп его друга, 43-летнего актера театра Et Cetera Алексея Черных. Знакомый артиста рассказал каналу, что Черных и Красовского связывали близкие личные отношения.

При этом известно, что экс-сотрудник RT является открытым геем, он сделал каминг-аут в 2013 году.

Источник Telegram-канала уточнил, что журналист и актер вместе жили в квартире на Старой Басманной.

«Алексей [Черных] почему-то говорил, что это конспиративная квартира ФСБ. Там прячут людей, проводят секретные встречи. И вот в один и тот же день и час один умирает от инфаркта, а у второго тяжелое отравление. Такое вот совпадение удивительное. <...> Версии обсуждают разные. От сами знаете каких веществ до начала охоты на представителей гей-сообщества», — отметил источник.

Смерть актера Et Cetera

О смерти Черных официально сообщал его театр Et Cetera. Там указали, что артист «умер в Москве от инфаркта» 23 декабря.

Baza 26 декабря писал, что тело Черных нашли в другой квартире — у сценариста Евгения Куратова на Малой Ботанической улице. По информации Telegram-канала, Куратов рассказал полиции, что плохо знал актера, но по просьбе знакомого пустил его на время пожить. Последние дни, со слов Куратова, Черных много пил. В ночь на 23 декабря хозяин квартиры услышал грохот в соседней комнате и когда зашел, увидел артиста на полу. Врачи диагностировали, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Однако сам Куратов все это опроверг в разговоре с «Газетой.Ru»:

«Мне просто звонят и спрашивают об этом инциденте. А как, подождите, у меня найден труп? У меня в квартире? На самом деле, это очень смешно. Нет, я не знаю, кто такой, как вы его назвали, (Алексей Черных. — «Газета.Ru»). Не знаю этого человека и никогда не видел. Это какая-то глупость. Серьезно, о чем вы? Я понимаю журналистику. Я понимаю, что нужно раздуть из маленького пузыря большой мыльный пузырь. Нет, не ко мне».

За что Красовскому могли «мстить» на Украине

Красовский оказался в центре скандала после того, как осенью 2022 года призвал «топить» и «жечь» детей на Украине, которые говорят о «москалях»-оккупантах. В результате его уволили с телеканала Russia Today, где он был директором вещания. Он сам позже извинился и сказал, что это было «по-настоящему неловко» и «просто безвкусно».

«Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — говорил Красовский.

Служба безопасности Украины в июле возбудила против журналиста уголовное дело о публичных призывах к геноциду из-за слов о детях. До этого Красовского также заочно осудили на Украине на пять лет по аналогичной статье за то, что он поддерживает СВО.