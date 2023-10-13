Марина Овсянникова госпитализирована в Париже. Полиция проверяет версию об отравлении

Во Франции расследуют возможное отравление экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. По данным французских СМИ, она обнаружила неизвестный порошок на ручке двери и попросила доставить ее в больницу. До этого о возможном отравлении в Европе сообщали журналистки Елена Костюченко, Ирина Баблоян и Наталья Арно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Порошок на ручке двери

Прокуратура Парижа расследует дело о возможном отравлении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на AFP.

По данным СМИ, журналистка почувствовала недомогание, когда выходила из своего дома в центре французской столицы днем 12 октября. ТАСС со ссылкой на AFP сообщает, что женщина обнаружила на ручке своей входной двери неустановленный порошок.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Она заявила, что боится отравления, и попросила доставить ее в больницу. Как рассказал один из источников, близких к делу, Овсянникова опасается, что ее «отравили русские».

В доме журналистки были взяты пробы, при этом на данный момент «нет никаких доказательств», свидетельствующих об отравлении, передает France 24.

Парижская прокуратура подтвердила агентству ТАСС, что проводит расследование, оно поручено судебной полиции.

Глава «Репортеров без границ» (RSF) Кристоф Делуар уточнил в соцсети X (бывшем Twitter), что журналистку госпитализировали, во второй половине дня ее состояние улучшилось, но она находится под наблюдением врачей. По словам Делуара, Овсянникова не заявляла о том, что ее отравили, но эта версия «выдвинута и не исключена».

Чем известна Овсянникова

4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах. Защита обвиняемой обжаловала приговор, апелляцию должен рассмотреть Московский городской суд.

Овсянникова стала известна после того, как во время вечернего эфира ворвалась в студию Первого канала с антивоенным плакатом после начала российской специальной операции на Украине. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «нарушении правил проведения публичного мероприятия».

После инцидента она временно покинула страну и три месяца проработала корреспондентом издания Die Welt в Германии, а затем вернулась в РФ. 15 июля 2022 года Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной возле Кремля, там она разложила детские игрушки, измазанные красной краской, напоминающей кровь, а на плакате написала слова критики в адрес властей РФ.

После пикета журналистку обвинили в распространении фейков о Российской армии и отправили под домашний арест, однако она нарушила меру пресечения, покинув страну вместе с 11-летней дочерью. Адвокат Дмитрий Захватов заявлял, что она находится «под защитой одной из европейских стран».

В России журналистка объявлена в розыск, при этом на Украине она внесена в базу сайта «Миротворец», а украинское министерство культуры призвало запретить ей въезд в страну.

Другие возможные отравления

15 августа текущего года журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко сообщила, что могла быть отравлена в Германии в октябре 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале издания (в сентябре 2022 года суд лишил сайт «Новой газеты» лицензии).

По словам Костюченко, в больницу она попала только через 10 дней после появления симптомов, которые включали в себя головокружение, боли в животе и кровь в моче. Анализы, по словам журналистки, показали пятикратное превышение нормы печеночных ферментов.

Зимой 2022 года правоохранительные органы Германии начали расследование, однако в мае прекратили из-за нехватки доказательств, свидетельствующих об отравлении. Дело вновь открыли в июле 2023 года.

23 мая текущего года немецкое издание Die Welt сообщило, что полиция Берлина расследует возможное отравление двух российских журналисток, которые принимали участие в конференции, организованной Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом). Одной их них названа глава зарегистрированного в США фонда «Свободная Россия» Наталья Арно.

«Есть подозрение, что во время моей недавней поездки в Европу меня отравили, возможно каким-то нервно-паралитическим веществом, расследованием занимается одна (или даже не одна) западная спецслужба», — написала Арно в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 16 мая.

Также о возможном отравлении на странице в Facebook 22 мая писала журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян. Она призвала не связывать ухудшение своего состояния с форумом в Берлине, так как симптомы появились «за несколько месяцев» до него.

«Отравление ли это? Пока мало, что можно сказать, и точно нельзя утверждать, что это отравление. Врачи [берлинской клиники] Шарите старательно мной занимаются», – сообщила она.