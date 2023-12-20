«В трещины рука помещалась»: в центре Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки

В центре Санкт-Петербурга рухнуло здание, которое построили больше ста лет назад. Власти не признавали его аварийным, несмотря на многолетние жалобы жильцов. Предварительно, никто не пострадал, всех квартирантов успели выселить. Последнего, самого несговорчивого, эвакуировали за несколько часов до обрушения.

Шестиэтажный дом на Гороховой улице обрушился около двух ночи, сообщило петербургское МЧС, передает ТАСС.

«В 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания », — уточнила пресс-служба МЧС.

Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома. Из них 19 человек переселили в гостиницу, восемь решили переехать к родственникам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что «жильцы соседнего дома и двух подъездов размещены в городских гостиницах».

«Пожарные пришли и в соседние дома с просьбой эвакуироваться около шести часов утра. Не знаю, по какой причине. Может, есть опасность нового обрушения», — рассказала жительница соседнего дома Элеонора.

Прокуратура Адмиралтейского района проверяет случившееся. «Будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта», — указала прокуратура.

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Дом на Гороховой находился в критическом состоянии последние несколько лет, сообщил «Газете.Ru» его житель Николай. Сначала сыпалась штукатурка снаружи и внутри, затем по потолку и стенам пошли трещины.

«В этом году трещины были уже настолько широкие, туда вмещалась кисть руки», — говорит Николай.

Жительница дома напротив Светлана Митрохина, у которой в рухнувшем доме жила подруга, считает, что дом «трещал по швам». «В хостеле (расположенном на первом этаже — прим. ред.) люди не живут с лета. Там подпорки стояли на окнах, рамы были уже сдавлены под весом здания!», — рассказала Митрохина.

Жительница обрушившегося дома Мария указала «Газете.Ru», что «дом разваливается уже давным-давно», но в 2013-2014 году там сделали ремонт — все покрасили, и разрушений «особо не было видно».

Жильцы просили администрацию признать здание аварийным. Власти обследовали дом и выяснили со слов жителей, что «криво проложили теплотрассу, она размыла фундамент, из-за чего пошли трещины». Но аварийным дом так и не признали.

«На протяжении нескольких лет администрация района и прочие службы, которые должны были следить за состоянием дома, мурыжили нас отписками, кормили обещаниями и т.д. <...> Был период, когда даже выделялись средства какие-то на ремонт дома, какие-то деньги собирали с жильцов дома на ремонт, но ни денег, ни ремонта не было», — подчеркнул Николай.

В октябре этого года межведомственная комиссия признала непригодными для проживания только квартиры, а не здание целиком. «Причем под разными надуманными поводами: у кого-то узкая спальня, у кого-то темная кухня», — отмечает жительница дома.

Поскольку дом не признан аварийным, не все жители могут рассчитывать на компенсацию или новую квартиру от властей.

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Около месяца назад рухнувшее здание начали расселять. По подсчетам жильцов, всего расселили шесть квартир, большинство были коммунальными. Проживало там около 20 человек, им выделили жилье через маневренный фонд. По словам Николая, кому-то достались «квартиры с клопами, тараканами, плесенью на стенах» , другим выделили жилье площадью в разы меньше, чем их квартира на Гороховой (кому-то дали на 10 квадратов меньше, а кому-то и на 30, уточнил Николай).

Жительница Мария говорит, что еще 13 или 14 декабря в доме жили люди. Они отказались переезжать в выделенные им по маневренному фонду квартиры. Источник spb.kp.ru в правоохранительных органах заявил, что дом окончательно расселили за два дня до обрушения под предлогом проведения капитального ремонта. Однако глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук уточнил, что там до последнего оставался жилец, который не хотел съезжать.

Накануне днем, 19 декабря, в здании разрушилась часть несущей стены.

«Стало ясно, что отсчет [до обрушения] пошел. МЧС приехало на место, в квартиру не пускали. Еле прорвались, чтобы утащить бабушкин самовар», — отметила одна из жительниц.

Тогда же вывели последнего, самого неуступчивого жильца. По информации Комсомольской правды в Санкт-Петербурге — буквально за пару часов до того, как дом полностью рухнул.

Окончательно постройка обрушилась ночью, грохот разбудил людей в домах по соседству.

Житель соседнего дома Роман рассказал, что вся его квартира заполнилась пылью, а другой сосед, Евгений, подумал, что началось землетрясение. Жительница Софья вспоминает, что услышала звуки, как будто упал снег с крыши, снова заснула и проснулась от шума воды в трубах, так как отключили отопление.

«Встаю с кровати, смотрю, в окне что-то светится. И я такая — а где дом? То есть у меня окно, и видно было дом, он весь вид перекрывал. Я смотрю — улица какая-то новая», — поделилась Софья.

К ликвидации происшествия привлекли 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС — 14 единиц техники и 56 человек. На месте работают кинологи с лабрадором и бордер-колли — проверяют, точно ли под завалами нет людей.

Из-за обрушения дома по Гороховой перестали ездить автобусы и троллейбусы. Пресс-служба ГУП «Горэлектротрнас» пояснила, что это связано с работами на месте ЧП. Троллейбусы № 12 и 17 временно пустили в объезд.

Рухнувшему зданию на Гороховой 138 лет, его построили в 1885 году. Когда-то это был доходный дом (многоквартирный дом, который изначально строили под сдачу жилья). В 1904 году здание перестраивали.